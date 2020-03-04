Samsung Galaxy S20 serisinin altın kaplama seçeneği çıktı

Bir ay önce Huawei, 48 MP ana kameralı giriş seviyesi bir telefon olan Y7p‘yi Tayland‘da tanıttı. Şimdi ise bu telefon Avrupa‘ya Huawei P40 Lite E olarak geçti.Şu anda Huawei‘nin Polonya sitesinde mevcut olan telefon, 272€’dan 163€’ye indirimli olarak satışta gözüküyor. Bu indirim geçici de olsa oldukça kulağa hoş geliyor.

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Huawei P40 Lite E hangi kampanya ile geliyor ve özellikleri neler?

Yukarıda bahsettiğimiz indirim cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olan versiyonu için geçerlidir. Ayrıca ücretsiz bir Huawei Band 4 alıyor olacaksınız. Cihazların gönderimi 12 Mart‘ta başlıyor olacak. Telefonda tahmin edebileceğiniz üzere Google Play Store yerine Huawei‘nin AppGallery‘si bulunacak.

Huawei P40 Lite E‘nin özelliklerine gelecek olursak, 720p+ çözünürlüğe sahip 6,39 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan cihazın sol üstte 8 MP değerinde bir selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera ile birlikte 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü mevcut. Ayrıca cihazda parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

Yapay zeka destekli stabilizasyon, 6 saniyeye kadar pozlamayla oldukça iyi gece çekimleri sağlıyor. Yapay zeka ayrıca galeride arama yapılmasını da kolaylaştırıyor. Huawei P40 Lite E, pil konusunda ise 4000 mAh değerinde bir pil ile gelecek. Ayrıca 10W değerinde şarj desteği bulunacak. Telefon, Kirin 710F yonga seti ile çalışıyor olacak.

Cihaz şu ana kadar sadece Polonya sitesinde mevcut. Ancak diğer AB ülkelerine en kısa zamanda yayılacak gibi görünüyor.