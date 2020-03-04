Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 serisinin altın kaplama seçeneği çıktı
Samsung Galaxy S20 serisi Goldgenie adlı şirket tarafından altın kaplandı. Altın kaplama akıllı telefon modelleriyle ismini sıkça duyduğumuz İngiliz firması, şimdi de Samsung’un yeni modeli ile gündemde.
Lüks tüketimde sınır tanımayan kullanıcılar amiral gemisi telefonlarını altın kaplamaya büyük ilgi gösteriyor. Son zamanların en popüler telefonlarından olan Galaxy S20 serisi şimdi kullanıcılarının karşısına 24 ayar altın ile çıkıyor.
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Goldgenie şirketi Samsung’un Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra olmak üzere üç cihazda da altın kaplayarak satışa sunacak. Fiyatları yeterince yüksek olan amiral gemisi modellerin altın kaplanmış halleri dudak uçuklatıyor.
Söz konusu üç cihazın fiyatları şu şekilde; Galaxy S20 3,397 Euro, Galaxy S20 Plus 3,597 Euro ve Galaxy S20 Ultra 3,797 Euro olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu fiyatlar 4G için geçerli. Eğer cihazı 5G almak isterseniz Galaxy S20 ya da S20 Plus’a 130 dolar daha eklemeniz gerekecek.
Her üç telefonun ön siparişi için Goldgenie’nin web sitesinden erişim sağlanabiliyor. Telefonların çıkış tarihi 13 Mart olarak belirlendi, ön sipariş veren kullanıcılar mart ayının sonunda telefonlarına kavuşabilecek.
Samsung Galaxy S20 teknik özellikleri
- Ekran: 6,2 inç, 120 Hz ve 1080p Dynamic AMOLED
- İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB, 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP Sony IMX 555 geniş açılı ana kamera + 64 MP ISOCell S5KGW2 telefoto + 12 MP ISOCell S5K2LA ultra geniş açı, 8K video kayıt.
- Ön Kamera: 10 MP Sony IMX 374
- Batarya: 4.000 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10.0
- Renkler: Kozmik Gri, Kozmik Siyah, Pembe ve Mavi
- Boyutlar: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm
- Ağırlık: 164 gram
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Lite E, Avrupa’da tanıtıldı!
Bir ay önce Huawei, 48 MP ana kameralı giriş seviyesi bir telefon olan Y7p‘yi Tayland‘da tanıttı. Şimdi ise bu telefon Avrupa‘ya Huawei P40 Lite E olarak geçti.Şu anda Huawei‘nin Polonya sitesinde mevcut olan telefon, 272€’dan 163€’ye indirimli olarak satışta gözüküyor. Bu indirim geçici de olsa oldukça kulağa hoş geliyor.
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Huawei P40 Lite E hangi kampanya ile geliyor ve özellikleri neler?
Yukarıda bahsettiğimiz indirim cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olan versiyonu için geçerlidir. Ayrıca ücretsiz bir Huawei Band 4 alıyor olacaksınız. Cihazların gönderimi 12 Mart‘ta başlıyor olacak. Telefonda tahmin edebileceğiniz üzere Google Play Store yerine Huawei‘nin AppGallery‘si bulunacak.
Huawei P40 Lite E‘nin özelliklerine gelecek olursak, 720p+ çözünürlüğe sahip 6,39 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan cihazın sol üstte 8 MP değerinde bir selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera ile birlikte 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü mevcut. Ayrıca cihazda parmak izi okuyucusu da bulunuyor.
Yapay zeka destekli stabilizasyon, 6 saniyeye kadar pozlamayla oldukça iyi gece çekimleri sağlıyor. Yapay zeka ayrıca galeride arama yapılmasını da kolaylaştırıyor. Huawei P40 Lite E, pil konusunda ise 4000 mAh değerinde bir pil ile gelecek. Ayrıca 10W değerinde şarj desteği bulunacak. Telefon, Kirin 710F yonga seti ile çalışıyor olacak.
Cihaz şu ana kadar sadece Polonya sitesinde mevcut. Ancak diğer AB ülkelerine en kısa zamanda yayılacak gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
realme’den Kadınlar Günü’ne özel 400 TL’lik indirim!
realme, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kampanya kapsamında 400 liraya varan indirim fırsatı sunuyor. Online alışverişte geçerli olacak indirim, 9 Mart’a kadar devam edecek.
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Hindistan’ın en büyük akıllı telefon şirketlerinden realme, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü inanılmaz indirimlerle karşılıyor. Kampanya online alışveriş sitelerinde geçerli olacak.
İyi bir hediye alternatifi arayan realme sevenler ve marka ile tanışmak isteyenler 400 TL’ye varan indirim fırsatlarından faydalanabilecek.-
Bugün itibarıyla başlayan ve 9 Mart tarihine kadar geçerli Kadınlar Günü Kampanyası Amazon Türkiye, Gittigidiyor, Hepsiburada, N11 ve Trendyol üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olacak.
Kampanya kapsamında satış fiyatı 1399 TL olan realme C2 modeli 200 TL indirimle 1199 TL’den, 1699 TL olan 5i modeli 300 TL indirimle 1399 TL’den, normalde 2999 TL’den satılan realme XT ise 400 TL indirimle 2599 TL’den satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
EVOFONE, Antalya’ya Mi Store açıyor!
EVOFONE, Antalya’ya yeni bir Mi Store açma hazırlığında olduğuna dair bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Xiaomi’nin Türkiye’deki resmi distribütörlerinden biri olan EVOFONE, tüm Türkiye’ye hız kesmeden yayılma prensibini sürdürmekte kararlı gözüküyorlar.
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Firmanın, Antalya il sınırları içerisinde mağaza açacağı bilgisi “kariyer.net” üzerindeki resmi hesaplarından yola çıkarak keşfedildi. Kariyer.net üzerinden Antalya’da açacakları mağaza için satış danışmanı arayan firma, mağaza açılış sinyallerini de böylece vermiş oldular.
Aranan iş için gerekli olan nitelikler de şu şekilde belirtildi:
Yeni çıkan teknolojik ürünlerin takibini yapabiliyorsan,
· Perakendecilik ve teknoloji sektörlerinde kariyer hedefliyorsan,
· Müşterileri güler yüzle karşılıyorsan,
· Müşterinin ihtiyacı doğrultusunda doğru ürünlerin tanıtımını yapıp, ürünlerin satışını gerçekleştirebiliyorsan,
· Reyon düzeniyle ilgili tüm operasyonel süreçten sorumlu olabiliyorsan,
· Bu süreçlere hakimsen, Antalya Bölgemizde yeni açılacak şubemizde bizimle olmak için başvurabilirsin.
Sizde eğer Antalya’da ikamet gösteriyorsanız ve iş şartlarına sahipseniz buradaki linkten başvuru sağlayabiliyorsunuz.
EVOFONE, Türkiye’de kaç mağazaya sahip?
- Forum İstanbul Mi Store
- Akasya Mi Store
- Vadi İstanbul Mi Store
- ANKAMALL Mi Store
- Optimum Stand
EVOFONE’un Türkiye üzerinde sırasıyla; Forum İstanbul Mi Store, Akasya Mi Store, Vadi İstanbul Mi Store, ANKAMALL Mi Store ve Optimum Stand olmak üzere beş mağazası bulunuyor ve aktif bir şekilde satış yapıyorlar. Şirketin, İstanbul’da dört mağazasında ürün satışı bulunurken, Ankara’da ise bir mağazası hizmet gösteriyor. Antalya’daki satış mağazası ise, tüm Türkiye’deki beşinci Antalya’daki ise ilk resmi Xiaomi satış noktası haline gelecek.
Antalya’daki Xiaomiseverler için müjdeli haber olduğunu belirtirken sizin de şehrinizde eğer Xiaomi mağazası bulunmuyorsa üzülmeyin. Tüm Türkiye üzerine yayılmayı hedefleyen distribütorler yakın zamanda sizin iliniz içerisine de mağazalarını dahil edeceklerdir.