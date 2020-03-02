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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), TikTok’a Katıldı!
Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yanlış bilgilendirmeyi önleme çabalarının bir parçası olarak Cuma günü bir TikTok hesabı açtı.
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bilim insanları virüse karşı çare bulmaya çalışırken salgına karşı sosyal medyada da mücadele sürüyor. Zira Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada pek çok yalan içerik mevcut.
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Virüsün yayılmasını kontrol altına almak için çalışan Dünya Sağlık Örgütü, sosyal platformlarda toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. WHO’nun ilk TikTok videosunda, enfeksiyon önleme ve kontrolünün teknik lideri Benedetta Allegranzi, insanların kendilerini yeni koronavirüsten korumak için alabilecekleri önlemleri açıklıyor. İlk videonun açıklama kısmındaysa “Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok’a katılıyoruz” notu paylaşıldı. Ayrıca ek bilgi için izleyenleri kuruluşun web sitesine yönlendiriyor.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar toplumu aldatıcı yönde paylaşımlarda bulunuyor. WHO, salgının son birkaç haftasını Facebook, Twitter, Tencent ve TikTok gibi platfromlarda virüs ile alakalı yanlış bilgilendirme ile mücadele ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü ayrıca Instagram gibi diğer sosyal medya hesaplarında da koronavirüsü hakkında doğru bilgileri yayınlamak için adımlar attı. Kuruluşun Instagram profili, insanların kendilerini virüslerden nasıl koruyabileceklerini konusunda bilgilendiren paylaşımlar ile dolu.
WHO’nun dünya tarafından büyük bir tehlike olarak görünen koronavirüsü hakkında bilgilendirmek için her türlü yoldan insanlara ulaşmaya çalışması çok olumlu bir davranış olarak görülüyor.
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MediaMarkt stok eritiyor, yüzde 50’ye varan indirimler!
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MediaMarkt CLUB üyesi nasıl olunur?
İndirimlerden faydalanabilmeniz için öncelikle MediaMarkt CLUB üyesi olmanız gerekiyor. Bunun için tek yapmanız gereken bu bağlantı üzerinden kişisel bilgilerinizi doldurarak sisteme kayıt olmak. Ardından hem WebClub Days kampanyasındaki indirimlerden hem de MediaMarkt CLUB ayrıcalıklarından faydalanabiliyorsunuz.
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CLUB günlerinde hangi indirimler var?
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MediaMarkt CLUB üyeliğin avantajları neler?
MediaMarkt CLUB üyesi olmanın birçok avantajı var. Dilerseniz öne çıkan ayrıcalıkları sıralayalım:
- Hoş geldin kuponu
Üyelik sonrası MediaMarkt CLUB Hoş Geldin İndirim Kuponu ile alacağınız üründe indirim sağlayabilirsiniz.
- Aldıkça kazan
Club üyeleri, yaptıkları alışverişlere göre hediye ürünler ve indirim kuponları kazanıyor
- Uzatılmış iade süresi
Üyeler, 14 gün olan alışveriş sonrası iade taahhüdünü aynı şartlar geçerli olmak kaydıyla 28 gün olarak kullanabiliyor.
MediaMarkt Club üyeliğinin diğer avantajlarını görmek için tıklayın
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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MediaMarkt ‘İndirime Koş Koş’ indirimlerinde dikkat çeken ürünler
MediaMarkt, “İndirime Koş Koş” kampanyasıyla birlikte onlarca farklı üründe indirimler sunuyor. Akıllı telefondan TV’ye, tabletten beyaz eşya ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride güzel indirimler görebilmek mümkün.
İndirimli tüm ürünler burada!
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Peki dikkat çeken ürünler hangileri?
Samsung Galaxy A70 128 GB
Samsung’un orta segmentteki en güçlü cihazlarından biri olan Galaxy A70 modeli şu anda 2599 TL‘ye satılıyor. Damla çentik modeliyle birlikte öne tarafı neredeyse tamamen ekran kaplı olan Galaxy A70 modeli, hem kamera hem de batarya konusunda iddialı bir akıllı telefon. Zira cihazda yer alan 25W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya, yoğun kullanımda bir günü çok rahat çıkartabiliyor.
Ayrıca MediaMarkt mağazalarından Galaxy A70 modelini satın alan kullanıcılara 50 TL Netflix kartı hediye!
Realme 5i
Ülkemize yeni giriş yapan Çinli markalardan biri olan Realme’nin 5i isimli akıllı telefonu şu anda MediaMarkt.com.tr’de 1698 TL’ye düşmüş durumda. Fiyat performans akıllı telefonlarından biri olan Realme 5i modelinde Snadpragon‘un verimli işlemcisi 665 kullanılıyor. Ayrıca 5000 mAh pil kapasitesiyle, uzun pil önrü isteyen kullanıcılar için birebir.
Beats Solo 3 Wireless
Üst düzey bir kablosuz kulaküstü kulaklık isteyenler için en ideal seçimlerden biri olan Beats Solo 3 Wireless modeli, şu anda indirimle birlikte 999 TL’ye satılmakta. Siyah renkli mat ve sade bir tasarıma sahip kulaklık, uzun süreli kullanımlarda dahi konforlu tasarımıyla sizi rahatsız etmiyor. Ayrıca tabii ki üst düzey bir kulaklık olduğundan doygun bas ve yüksek ses ürünün ön plana çıktığı noktalar diyebiliriz.
Not: Bu içerik MediaMarkt’ın desteğiyle hazırlanmıştır