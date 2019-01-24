Samsung Galaxy S10 en net görüntüsünü verdi

Samsung Galaxy S10 üçlüsü sızmaya doyamadı. Ama telefonlara şimdiyi kadarki en iyi bakışımız bu olacak.

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Samsung Galaxy S10 nasıl görünecek?

Samsung Galaxy S10 üçlüsünden ikisinin sızan görüntülerinde göze ilk çarpan detay kenarları. Daha önceki sızıntılara göre çizilen resimlerdekinin aksine daha kalın kenarlara sahip görünüyor. Daha pahalı olacak S10+ kardeşine göre daha büyük ekrana sahip. Bununla kalmayıp bir de ön tarafta çift kamerası var. Her iki cihazda da 3.5mm kulaklık girişi bulunması çoğu kablolu kulaklık severi sevindirecek cinsten.

Arka taraf fazladan kamerası olan bir Note 9’a benziyor. Bunu yanı sıra Note 9’daki parmak izi tarayıcısı da yok. Bu da cihazın ekran altı parmak izi tarayıcısı ile birlikte geleceğini gösteriyor.

Telefona dair tüm detaylar Barselona’da MWC’deki Samsung standında olacak.