Samsung’un yeni bir giyilebilir teknoloji cihazı üzerinde çalıştığına dair raporlar ortaya çıktı. The Elec tarafından yapılan bir rapora göre, Güney Koreli teknoloji devi, sağlık izleme yetenekleri ile donatılmış bir akıllı halka olan ‘Samsung Galaxy Ring’ geliştiriliyor.

Mart ayının başlarında ‘Galaxy Ring’ ticari markasını alan şirket, cihazın kilit bileşenlerini Japon firma Meiko ile işbirliği içerisinde geliştiriyor. Galaxy Ring, Samsung’un popüler ürünü Galaxy Watch’a kıyasla, vücut bilgisi ölçümünde daha doğru veriler sunmayı hedefliyor. Ancak, bu yeni akıllı halkanın seri üretime ne zaman gireceği henüz belirsiz.

Yüzük şeklinde tasarlanmış olan bu cihaz, çeşitli sensörlerle donatılmış olup, vücut ve sağlık bilgilerini toplamayı hedefliyor. Kullanıcılar, bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla bu verilere erişebilecekler. Galaxy Ring’in geliştirme süreci devam ederken, seri üretimin zamanlaması belirsizliğini koruyor. Samsung, ön geliştirme aşamasını Meiko ile birlikte yürütmeye devam ederken, Galaxy Ring’in bir prototipinin üretilmesi mümkün görünüyor.

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Samsung’un yeni geliştirdiği Galaxy Ring, özellikle uyku ve sağlıkla ilgili bilgilerin doğru bir şekilde toplanması konusunda, akıllı saatlere kıyasla daha üstün olması bekleniyor. Tam bir yüzük olarak tasarlandığı için, gevşek takılan akıllı saatlerle karşılaşılan ölçüm hatalarını en aza indirgeme potansiyeline sahip.

Ayrıca, Samsung Electronics’in genişletilmiş gerçeklik (XR) cihazları için de bir akıllı halka patenti başvurusu yaptığı bildirildi. Bu durum, şirketin yenilikçi teknolojileri keşfetme taahhüdünü gösteriyor. Öte yandan, Samsung Electronics’in, Apple’ın üstün OLED ekran özelliklerine sahip Vision Pro’ya yanıt olarak, XR kulaklıklarının ilk üretimini yıl sonundan gelecek yılın Haziran ayına ertelediği öğrenildi.