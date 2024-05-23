Samsung, teknoloji dünyasında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Son raporlara göre, şirketin yeni nesil katlanabilir telefonları olan Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 modellerinde Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 çipini kullanmayı planladığı bildiriliyor. Bu karar, Samsung’un önceki stratejisiyle çelişiyor ve önemli bir değişimi işaret ediyor.

İçindekiler Galaxy Z Flip 6 Snapdragon 8 Gen 4 kullanmayacak

Galaxy Z Flip 6 Snapdragon 8 Gen 4 kullanmayacak

Geçmişte, Samsung‘un çift çip stratejisi izleyerek bazı cihazlarında kendi Exynos yongalarını, bazı cihazlarında ise Qualcomm Snapdragon yongalarını kullanmayı planladığı biliniyordu. Ancak The Elec’in son raporu, bu stratejiden vazgeçildiğini ve her iki yeni modelin de Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle donatılacağını belirtiyor. Bu kararın arkasında, maliyet yönetimi ve Qualcomm ile süregelen güçlü ilişki gibi çeşitli faktörler yer alıyor.

Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 2400 yongasının performansıyla ilgili endişeler olmadığı da vurgulanıyor. Aslında, Exynos 2400, Snapdragon yongalarıyla karşılaştırılabilir bir performans sunuyor. Ancak bu noktada önemli olan faktör, cihazların üretim ve pazarlama maliyetleri. Qualcomm’un yongalarının kullanılması, Samsung’un maliyetlerini daha etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanıyor.

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Samsung’un kararının arkasındaki en büyük etkenlerden biri, mevcut pazar eğilimleri. Elec’in kaynaklarına göre, Samsung’un çift çip stratejisinin başarılı olabilmesi için büyük bir satış hacmine ulaşması gerekiyor. Ancak, Galaxy Z serisi telefonlar, halen Galaxy S serisi amiral gemilerine kıyasla daha az sevkiyat gerçekleştiriyor. Bu durumda, çift çip kullanmak maliyetleri artıracak ve zaten yüksek fiyatlı olan katlanabilir cihazların daha da pahalı hale gelmesine neden olacak.

Tek bir yonga seti kullanma kararı, Samsung’un maliyetlerini daha iyi yönetmesine yardımcı oluyor. Qualcomm’un yongalarının kullanılması, Samsung’un cihazlarını daha rekabetçi fiyatlarla sunmasını sağlarken, aynı zamanda üretim sürecini de basitleştiriyor. Bu yaklaşım, Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold6 modellerinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasına da katkıda bulunabilir.

Samsung’un Qualcomm ile olan ortaklığı, yeni cihazlarda da ‘For Galaxy’ markasıyla kendini gösterecek. Bu markalama, Samsung’un yüksek performanslı cihazlar üretme konusundaki kararlılığını ve Qualcomm ile olan güçlü işbirliğini vurguluyor.

Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold6 modellerinin tanıtımının, Samsung’un 10 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirmesi beklenen Unpacked etkinliğinde yapılması planlanıyor. Bu etkinlikte, Samsung’un yeni cihazlarının tüm detaylarıyla birlikte teknoloji dünyasına tanıtılması bekleniyor.