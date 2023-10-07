Günümüzde akıllı teknolojiler, sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayıp, saatlerden süpürgelere kadar pek çok cihazı etkiliyor. Bu cihazlar, temel işlevlerinin ötesine geçerek hayatımıza daha fazla kolaylık ve işlevsellik katıyor. Akıllı saatler kalp atış hızından e-posta kontrolüne kadar birçok özelliği bünyesinde barındırırken, şimdi bu trend akıllı yüzüklerle de devam ediyor. Samsung gibi öncü teknoloji şirketleri, bu yeni alanın potansiyelini keşfetmeye başladı. Öyle ki, Samsung ilk akıllı yüzüğü Samsung Galaxy Ring için patent almış durumda. Şimdiyse yüzüğün farklı boyutlara sahip olacağını öğrendik!



Samsung Galaxy Ring Akıllı Yüzük Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Samsung’un gizemli cihazı Galaxy Ring, sızıntılar ve dedikodular arasında hala büyük bir gizem oluşturuyor, ancak yeni bir söylenti, bu akıllı yüzüğün bazı ayrıntılarına ışık tutmuş gibi görünüyor ve lansman tarihini yeniden doğrulamış olabilir.

Şu anda Galaxy Ring, seri üretim öncesindeki aşama olan ileri geliştirme aşamasında bulunuyor. Koreli gazete The Elec’in haberine göre Samsung, bu akıllı yüzüğün sadece tek bir modeli üzerinde çalışıyor, yani Plus veya Ultra gibi farklı versiyonları yok.

Ancak yüzüğün her parmağa uygun olması için, akıllı saatlerde olduğu gibi bu modelin de farklı boyutlara sahip olacağı söyleniyor. Farklı yüzük boyutları, çeşitli parmak boyutlarına uyum sağlama amacı taşıyor. Samsung da halihazırda satışta olan Oura markalı akıllı yüzüğün sekiz farklı boyut sunmasına benzer bir yaklaşım benimsenecek gibi görünüyor.

Yayın organı, Samsung’un şu anki akıllı yüzüğünün ticarileşme aşamasında normal bir insan parmağından çok büyük olduğunu iddia ediyor. Şirket, bu işlevlerin bir kısmını kaldırmak suretiyle cihazın boyutunu küçültmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Cihazın tanıtım tarihinin ise 2024 olduğu söyleniyor ve tanıtımla ilgili söylentiler her zamankinden daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Son olarak güvenilir sızıntı kaynakları tarafından paylaşılan yeni bilgiler, yüzüğün önümüzdeki yıl Galaxy S24 serisi ile birlikte ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Samsung’un akıllı yüzüğü, akıllı ev cihazlarını kontrol etmek, ödemeleri gerçekleştirmek ve diğer özelliklere erişmek gibi işlevler sunacak. Bunun yanı sıra fitness verilerini takip etme ve bildirimleri görüntüleme gibi kullanım alanları da bulunacak. Yani bu yüzük bir akıllı saatin tüm temel özelliklerini barındıracak.

Galaxy Ring’in patent başvuruları, cihazın sağlık takibi için kullanılabilecek EKG ve PPG sensörlerini içerdiğini gösteriyor. Bu, kalp atış hızı ve sıcaklık ölçümleri gibi sağlık verilerini izlemek için kullanılabilecek bir entegrasyon sunabilir. Galaxy Ring, akıllı teknolojilerle sağlığımızı daha yakından takip etme yolunda yeni bir adım olabilir.

Şu an için Samsung, bu yüzük hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Cihazın özellikleri ve çıkış tarihi hakkında henüz net bilgiler bulunmuyor. Ancak ticari marka başvurusu, projenin gelişmekte olduğunu ve yakın gelecekte Samsung’un ilk akıllı yüzüğü ile ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy Ring nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!