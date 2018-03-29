Samsung Galaxy Note9 beklenenden erken çıkacak gibi

Samsung Galaxy Note9 firmanın 2018 yılının ikinci yarısı için hazırladığı amiral gemisi olarak notlara düşmüştü. Özellikle Apple’ın eylül ayına doru yeni iPhone’ları duyuracağını düşünürsek Samsung’un buna karşı en büyük kozu Note 9 olacak.

Lakin dün Geekbench sitesinde benchmark puanları beliren yeni phablet için ortaya atılan iddia beklenenden çok daha erken piyasada olacağı yönünde. Bunun en büyük suçlusu da S8’e oranla satış kısmında hayal kırıklığı yaratan Samsung Galaxy S9 ve S9+.

Temmuz ya da Ağustos ayında çıkması beklenen Note 9, Samsung Ekran departmanının Note 9 AMOLED ekran üretimini haziran ayından nisan ayına çektiği haberi ile dikkatleri üstünde topladı. Kore haber sitesi The Investor’ın yazdığı habere göre teknoloji devinin ekran bölümü Note 9 için planlanan ekranları nisan ayından itibaren üretmeye başlayacakmış.

Samsung Galaxy Note9, S9 ailesinin dağınıklığını toplamaya geliyor

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftakarda firmanın S9 satışlarında S8 kadar başarı beklediğini söylemiştik. Anlaşılan evdeki hesap çarşıya uymamış ki muhtemelen bir tanesi beklenen Blush Gold rengindeki yeni iPhone’lar gün yüzüne çıkmadan Samsung Note 9 ile parsayı toplamak istiyor.

Öte yandan alınan bir diğer bilgi ise ekranın Note 9’da biraz daha büyüyeceği yönünde. 6.32 inç olan ekran boyutu Note 9’da 6.38 inç’e yükselmiş. Lakin Note 9 içinde ekran altı parmak izi okuyucu bulunmayacak. Kaldı ki Huawei ve Goodix’in bu özellikteki telefonları 1700 Avro etikete sahip olunca bu teknolojinin henüz daha son tüketiciye uygun olmadığı kanıtlanıyor.

Bakalım Note 9 Samsung’un S9 ile yakalayamadığı beklentiyi yakalayabilecek mi?