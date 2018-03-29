Galaxy Note 9 Benchmark sonuçları ortaya çıktı!

Galaxy Note 9 modeli her zaman olduğu gibi yılın son çeyreğinde tanıtılacak. Henüz çıkış tarihine oldukça vakit olmasına karşın cihazla ilgili sızıntılar başladı bile.

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Galaxy Note 9 için GeekBench sonuçları!

Aşağıdaki görselden görebileceğiniz üzere 28 Mart itibarıyla gerçekleştirilen GeekBench testinde SM-N960U isimli model numarası ile Galaxy Note 9’u görüyoruz.

Listelenen özelliklere göre Snapdragon 845 işlemcisinden güç alan telefonda, 6 GB RAM kapasitesi yer alıyor. Tabii ki bu model, cihazın Kuzey Amerika sürümü. Yine Exynos 9810 kullanan bir başka model daha göreceğiz. Test sonuçlarına göre tek çekirdek perforamansında 2190 skorunu alan cihaz, çoklu çekirdek performansında ise 8806 skorunu alıyor. Ayrıca telefonda Android 8.1 Oreo işletim sisteminin yer aldığını da belirtelim.

Dedikodular Note 9 modelinin Ağustos ayı içerisinde tanıtılacağını gösteriyor. Ancak yine IFA fuarına sarkmasını ve Eylül ayı gibi cihazın tanıtıldığını da görebiliriz.