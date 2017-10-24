Samsung Galaxy Note 8 ve S6 Edge Modellerine Eylül Ayı Güvenlik Güncellemesi!

Samsung’un her zaman gecikmesiyle ünlenen Android güvenlik güncellemeleri konusunda ilk olarak Galaxy Note 8 ve Galaxy S6 Edge modellerine sunduğu güncelleme ile Eylül ayı paketleri S8, S7 ve S6 ailelerine geliyor.

Samsung’un telefonları her ne kadar iyi olsa da güncelleme noktasında rakiplerine göre geride kalan firma, uzun süredir Ağustos güncellemesi ile telefonlarını güncel tutmaya çalışıyor. Özellikle yeni gelen Eylül ayı güncellemesi ile 215 farklı Android açığını kapatan Samsung’un telefonlarında Ağustos’tan bu yana bu açıklar haliyle bulunuyordu.

İlk olarak Galaxy Note 8 ve S6 Edge modellerinde görülen güncellemeden yola çıkarak Galaxy Note 8, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note 5, S6, S6 Edge Plus ve S6 Edge modellerine bu güncellemelerin geleceği garantisini verebiliriz. Tahminimize göre ay sonuna kadar tüm bu cihazlara ulaşacak olan güncellemenin ardından sıra Oreo’ya geliyor. Yapılan açıklamaya göre ise bu güncelleme 2018’in başında olacak.