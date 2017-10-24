Samsung Telefonlarına Android 8.0 Oreo Kapıları Aralanmaya Başladı

Samsung Türkiye Android 8.0 Oreo güncellemesinin, 2018 yılları başında Samsung telefonlarına geleceğini duyurdu.

İlgili haber, Samsung Türkiye’nin resmi sayfası olan Güncel Miyiz üzerinden yayımlandı. Güncelleme ile ilgili herhangi bir tarih ve ya tam olarak hangi cihazlara geleceği hakkında bilgi verilmedi. Fakat listenin başında kesinlikle Galaxy Note 8, Galaxy S8 ve tabi ki Galaxy S8 Plus bulunacak diyebiliriz.

Geçtiğimiz sene, Samsung aynı şekilde bu sene başları için Samsung cihazlarına Nougat güncellemesi getireceğini duyurmuştu. Yani yine aynı senaryo ile karşılaşacak isek, güncellemenizin cihazlara ne kadar çabuk geleceği hakkında bir varsayımda da bulunamamaktayız.

İşte site üzerinde duyurulan, Android 8.0 Oreo ile gelecek bir kaç genel özellik: