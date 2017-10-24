Samsung Telefonlarına Android 8.0 Oreo Kapıları Aralanmaya Başladı

Samsung Türkiye Android 8.0 Oreo güncellemesinin, 2018 yılları başında Samsung telefonlarına geleceğini duyurdu.
İlgili haber, Samsung Türkiye’nin resmi sayfası olan Güncel Miyiz üzerinden yayımlandı. Güncelleme ile ilgili herhangi bir tarih ve ya tam olarak hangi cihazlara geleceği hakkında bilgi verilmedi. Fakat listenin başında kesinlikle Galaxy Note 8, Galaxy S8 ve tabi ki Galaxy S8 Plus bulunacak diyebiliriz.
Geçtiğimiz sene, Samsung aynı şekilde bu sene başları için Samsung cihazlarına Nougat güncellemesi getireceğini duyurmuştu. Yani yine aynı senaryo ile karşılaşacak isek, güncellemenizin cihazlara ne kadar çabuk geleceği hakkında bir varsayımda da bulunamamaktayız.
İşte site üzerinde duyurulan, Android 8.0 Oreo ile gelecek bir kaç genel özellik:
- Android 8.0 işletim sistemi cihazınızda yakın zamanda kullandığınız uygulamaların arka plan aktivitelerini minimize etmeye yardımcı olacak.
- Uygulamalarınızın daha hızlı açılmasını sağlayacak.
- Bunların yanı sıra yeni emojiler ve PIP (picture in picture) özelliği kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik en yeni özelliklerden.
- Artık bildirim gelen uygulamalarınızın üzerinde alınan son bildirime ait küçük bilgilendirmeler görebileceksiniz.
- Akıllı metin seçimleri ile, seçtiğiniz metne uygun uygulama önerilerini görebileceksiniz.
- Gece modu ile karanlık ortamlarda gözünüzü rahatsız etmeden web sayfalarında keyifle dolaşabileceksiniz.
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