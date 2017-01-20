Samsung, Galaxy Note 7’nin Problemini Pazar Günü Açıklayacak

Samsung geri çağrılan Galaxy Note7’nin batarya problemi üzerine yaptığı araştırmayı bitirdiğini ve Pazar günü bir konferans düzenleyeceğini açıkladı.

Samsung’un Güney Kore’nin başkenti Seul’de Türkiye saati ile sabah 03:00’da düzenleyeceği konferansta önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Galaxy Note 7’nin bataryası bilindiği üzere alev aldığı için Eylül ayında geri toplatılmıştı. Bir süre sonra piyasaya çıkan yeni modellerde de aynı problemler baş gösterince Galaxy Note 7 tamamen piyasadan toplatılmıştı.

Olay o kadar büyüdü ki havayolu şirketleri önce Galaxy Note 7 kullanıcılarının telefonlarını kapatması gerektiğini hatta şarj dahi etmemesini anons etmeye başladı. Daha sonra ise Galaxy Note 7 uçuşlarda tamamen yasaklandı.

Bütün bu tehlikelere rağmen bir çok kullanıcı telefonunu geri vermeye yanaşmadı. Ancak yaşanabilecek tehlikelerden dolayı Amerika’da ki GSM operatörleri ilk başta telefonun %60’a kadar şarj olmasını sağlayacak bir güncelleme yayınladı. Şimdi de telefonu tamamen kullanılmaz hale getirilecek güncelleme yayınlanıyor.