Ubisoft indirim kampanyası başladı. Ubisoft oyunlarında yüzde 85’e varan indirimler oyuncuları bekliyor. Ubisoft indirimli oyunlar arasında hem eski efsaneler hem de yeni çıkan hit yapımlar yer alıyor. İşte Ubisoft indirimli oyunlar ve fiyatları!
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İşte Ubisoft indirimli oyunlar listesi!
Oyuncular için oldukça cazip olan Ubisoft indirim kampanyası 20 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Ubisoft, %85’e varan indirimlerle cüzdan dostu fırsatlar sunarken, Ubisoft indirimli oyunlar geniş bir yelpazeye sahip.
İşte Ubisoft indirimli oyunlar:
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Watch Dogs Legion
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Assassin’s Creed Odyssey
|1.499 TL
|299,80 TL
|%80
|Assassin’s Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Far Cry 6
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Anno 1800
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Riders Republic
|999 TL
|249,75 TL
|%75
|The Crew Motorfest
|1.749 TL
|524,70 TL
|%70
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.749 TL
|577,17 TL
|%67
|Assassin’s Creed Mirage
|1.249 TL
|499,60 TL
|%60
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|499 TL
|199,60 TL
|%60
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|874,50 TL
|%50
Ubisoft indirim kampanyası sayesinde pek çok kaliteli yapım çok daha uygun fiyatlarla oynanabiliyor. Siz de bu kampanyayı kaçırmamak ve indirimli oyunların keyfini çıkarmak istiyorsanız elinizi çabuk tutsanız iyi olur.
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