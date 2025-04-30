Ubisoft indirim kampanyası başladı. Ubisoft oyunlarında yüzde 85’e varan indirimler oyuncuları bekliyor. Ubisoft indirimli oyunlar arasında hem eski efsaneler hem de yeni çıkan hit yapımlar yer alıyor. İşte Ubisoft indirimli oyunlar ve fiyatları!

İşte Ubisoft indirimli oyunlar listesi!

Oyuncular için oldukça cazip olan Ubisoft indirim kampanyası 20 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Ubisoft, %85’e varan indirimlerle cüzdan dostu fırsatlar sunarken, Ubisoft indirimli oyunlar geniş bir yelpazeye sahip.

İşte Ubisoft indirimli oyunlar:

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Watch Dogs Legion 1.499 TL 224,85 TL %85 Assassin’s Creed Odyssey 1.499 TL 299,80 TL %80 Assassin’s Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL %75 Far Cry 6 1.499 TL 374,75 TL %75 Anno 1800 1.499 TL 374,75 TL %75 Riders Republic 999 TL 249,75 TL %75 The Crew Motorfest 1.749 TL 524,70 TL %70 Avatar: Frontiers of Pandora 1.749 TL 577,17 TL %67 Assassin’s Creed Mirage 1.249 TL 499,60 TL %60 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 499 TL 199,60 TL %60 Star Wars Outlaws 1.749 TL 874,50 TL %50

Ubisoft indirim kampanyası sayesinde pek çok kaliteli yapım çok daha uygun fiyatlarla oynanabiliyor. Siz de bu kampanyayı kaçırmamak ve indirimli oyunların keyfini çıkarmak istiyorsanız elinizi çabuk tutsanız iyi olur.

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