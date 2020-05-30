Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20, 4.300 mAh kapasiteli batarya ile gelebilir!
Samsung Galaxy Note 20+ modelinin 4,500 mAh batarya ile geleceğinin ortaya çıkmasının ardından, gözler Note 20 modeline çevirildi. Daha önce 4.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağı söylenen modelde, 4.300 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak gibi görünüyor.
Çin’in 3C sertifikalarını araştıran bazı geliştiriciler Galaxy Note 20 modelinde kullanılacak olan bataryanın seri numarasına ulaştı. Araştırmalar sonucu EB-BN980ABY seri numaralı bataryanın 4.300 mAh kapasiteli olduğu anlaşıldı. Yakın gelecekte kullanacağımız 5G teknolojisini destekleyen Galaxy Note 20 ailesinin olabildiğince büyük piller ile gelmesi sevindirici. Zira cihazın bünyesinde bulunan onlarca özellik, 6,7 inç boyutlu ekran ve 5G’yi düşündüğümüzde Note 20 büyük bir bataryaya ihtiyaç duyacak. Tabii ki söz konusu bataryanın ne kadar hızlı şarj edilebildiği de önemli. Ulaşan sızıntı bilgilere göre model, rakip cihazlara göre pek de hızlı olmayan 25W gücünde hızlı şarjı destekleyecek. Bunlara ek olarak cihazda ters ve kablosuz şarj özellikleri de yer alacak.
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Ayrıca, serinin her iki modelinin 120 Hz yenileme hızını destekleyen ekranlara sahip olması da beklenenler arasında, fakat bu özelliğin bölgelere göre değişkenlik gösterebileceği de söyleniyor. Ağustos Ayı’nda tanıtılması beklenen modellere satıldıkları bölgeye göre Exynos 992 veya Snapdragon 865 yonga setleri güç verecek. Note 20 ailesinde 16 GB’a kadar RAM seçeneği sunulacağı da söyleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Pro modellerindeki Photochrome özelliği kaldırılıyor!
OnePlus firmasının amiral gemisi 8 Pro, yeni güncelleme ile birlikte artık Photochrome özelliğine geçici olarak sahip olamayacak.
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Photochrome moduna geçici olarak elveda!
OnePlus, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü cihazı 8 Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. Oxygen OS 10.5.9.IN11AA koduyla yayınlanan güncelleme tek bir değişiklik içeriyor. O da kamera uygulamasındaki Photochrome özelliğinin kaldırılması. X-Ray gibi kullanılabilen özellik sayesinde cisimlerin alt katmanlarında yer alan objelerin görüntülenmesi sağlanıyor. Kızıl ötesi kameralar kullanılarak yapılan bu özellik şu an için OnePlus firmasının aldığı kararla kaldırıldı. Bu kararın geçici olduğunu güncelleme notlarında yer alan yazı ile açıklayan firma, özelliğin haziran ayı içerisinde tekrar getirileceğini de belirtmeyi ihmal etmedi.
Normal şartlar altında sadece Çin sınırları içerisinde yapılması düşünülen hamle, dünya geneline yayıldı. Böylece dünya genelindeki tüm OnePlus 8 Pro cihazları bu özellikten belli bir süre de olsa mahrum olacaklar. Güvenlik ve kullanıcı gizliliği gibi sebeplerin bu kararda etkili olduğu düşünülürken, firma gelişmeler karşısında daha detaylı bilgi sunmaktan kaçındı. Akıllı telefon dünyası için ilginç bir yenilik olarak karşımıza çıkan Photochrome özelliği bakalım ilerleyen zamanlarda yaygınlaşacak mı bekleyip göreceğiz. Acaba OnePlus bu özelliği söylediği gibi haziran ayı içerisinde aktif edebilecek mi merakla bekliyor olacağız. Ülkemiz sınırları içerisinde de satışı başlayan OnePlus 8 serisine resmi kanallar yoluyla garantili bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova Lite 3+ modeli duyuruldu!
Huawei, yeni bütçe dostu Nova Lite 3+ modelini tanıttı. ABD hükumeti tarafından yaşanılan kısıtlamaya rağmen Google servislerini desteklenen yeni akıllı telefon, P Smart 2020 modeline oldukça benziyor.
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Huawei’in yeni modeli ön taraftan bakıldığında damla çentik tasarım ile selfie çekimleri ve görüntülü konuşmalar için 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Arka tarafında ise dikey olarak konumlandırılmış 13MP birincil kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan ikili kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca bu iki kameraya ek dikdörtgen kamera modülünde bir de LED flaş destekliyor.
Özellikleri ile giriş seviyesi bir akıllı telefon, 6,21 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip. Gücünü 2.2GHz hızındaki Kirin 710F yonga setinden alan Huawei Nova Lite 3+, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Grafik tarafında Mali-G51 işlemcisini kullanan akıllı telefon, 3.400mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.
Japonya’da gerçekleştiren lansman ile tanıtılan akıllı telefonun Android 9.0 tabanlı EMUI 9.1 arayüzü ile karşımıza çıkıyor. İçerdikleri özellikleri itibari ile uygun fiyatlı olması beklenen akıllı telefonun fiyatı ve satış tarihi henüz belli değil.
Huawei Nova Lite 3+ modelinin özellikleri
- Ekran: 6.21 inç, 1080 x 2400p, 90Hz IPS LCD
- İşlemci: HiSilicon Kirin 710F
- RAM: 4GB
- Depolama: 128GB
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 13MP birincil kamera, 2MP derinlik sensörü
- Batarya: 3.400mAh, 10W şarj
- Boyutlar: 155.2 x 73.4 x 8 mm
- Ağırlık: 160g
- İşletim Sistemi: Android Pie tabanlı EMUI 9.1
- Bağlantı: WiFi 802.11 b / g / n 2.4GHz, 4G LTE, Bluetooth 4.2 ve GPS, 3.5 kulaklık girişi
- Renkler: Siyah ve Mavi
Akıllı Telefonlar
Infinix Hot 9 serisi akıllı telefonlar tanıtıldı
Infinix, bugün düzenlediği etkinlik ile birlikte Infinix Hot 9 ailesini ailesine ait iki modelini duyurdu. Lansmanı yapılan cihazlar, özellikleri, dörtlü kamera kurulumları ve batarya kapasiteleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix, Transsion’ın 2011 yılında Fransız Sagem Wireless firmasını satın almasının ardından Hong Kong’da kuruldu. Şirket sektörde yeni olmasına rağmen çıkarmış olduğu modellere ile piyasada rekabetçi olacak.
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Infinix Hot 9 ve Hot 9 Pro modelleri, ekranın sol üst köşesinde selfie kamerası deliğine sahip. Arka bölümde ise dikey olarak konumlandırılmış dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera modülüne yakın bir yerde de fiziksel parmak izi okuyucu bulunuyor.
Her iki cihaz da, MediaTek Helio P22 yonga seti tarafından desteklenen akıllı telefonlar, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryadan beslenen Infinix Hot 9 serisi, son derece iddialı bir pil ömrü vadediyor.
Midnight Black, Quetzal Cyan, Violet ve Ocean Wave olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen telefonlar, 5 Haziran tarihinde piyasada yerini alacak. Kutusundan Android 10 tabanlı XOS 6.0 arayüzü ile çıkacak olan Hot 9 modeli 112 dolar, Hot 9 Pro modeli ise 125 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.
Infinix Hot 9 özellikleri
- Ekran: 6.6 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel, 20: 9 en boy oranı, 266 ppi)
- Boyut: 165 mm x 76.8 mm x 8.7 mm
- Ağırlık: 185g
- Batarya: 5.000mAh (10W hızlı şarj)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB (microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, 3.5 mm kulaklık jakı
Infinix Hot 9 Pro özellikleri
- Ekran: 6.6 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel, 20: 9 en boy oranı, 266 ppi)
- Boyut: 165 mm x 76.8 mm x 8.7 mm
- Ağırlık: 185g
- Batarya: 5.000mAh (10W hızlı şarj)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB (microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, 3.5 mm kulaklık jakı