Samsung Galaxy Note 20, 4.300 mAh kapasiteli batarya ile gelebilir!

Samsung Galaxy Note 20+ modelinin 4,500 mAh batarya ile geleceğinin ortaya çıkmasının ardından, gözler Note 20 modeline çevirildi. Daha önce 4.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağı söylenen modelde, 4.300 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak gibi görünüyor.

Çin’in 3C sertifikalarını araştıran bazı geliştiriciler Galaxy Note 20 modelinde kullanılacak olan bataryanın seri numarasına ulaştı. Araştırmalar sonucu EB-BN980ABY seri numaralı bataryanın 4.300 mAh kapasiteli olduğu anlaşıldı. Yakın gelecekte kullanacağımız 5G teknolojisini destekleyen Galaxy Note 20 ailesinin olabildiğince büyük piller ile gelmesi sevindirici. Zira cihazın bünyesinde bulunan onlarca özellik, 6,7 inç boyutlu ekran ve 5G’yi düşündüğümüzde Note 20 büyük bir bataryaya ihtiyaç duyacak. Tabii ki söz konusu bataryanın ne kadar hızlı şarj edilebildiği de önemli. Ulaşan sızıntı bilgilere göre model, rakip cihazlara göre pek de hızlı olmayan 25W gücünde hızlı şarjı destekleyecek. Bunlara ek olarak cihazda ters ve kablosuz şarj özellikleri de yer alacak.

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Ayrıca, serinin her iki modelinin 120 Hz yenileme hızını destekleyen ekranlara sahip olması da beklenenler arasında, fakat bu özelliğin bölgelere göre değişkenlik gösterebileceği de söyleniyor. Ağustos Ayı’nda tanıtılması beklenen modellere satıldıkları bölgeye göre Exynos 992 veya Snapdragon 865 yonga setleri güç verecek. Note 20 ailesinde 16 GB’a kadar RAM seçeneği sunulacağı da söyleniyor.