Samsung, Galaxy Note 10+ Star Wars™ Special Edition’ı duyurdu!

Samsung, bu senenin sonlarına doğru Snapdragon 865+ kullanan 5G telefonları piyasaya çıkarmaya başlamıştı. Bununla birlikle Galaxy Fold, S10 ve Note 10 ailesi gibi üst seviye akıllı cihazların 5G modellerini görmeye başlamıştık.

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5G teknolojisine sahip modeller yaygınlık kazanmaya şimdiden başlıyor. Bunların başını da Koreli teknoloji üreticisi Samsung’un üstlenmesi bekleniyor. İçeriden alınan kaynaklara göre, firma çıkaracağı Galaxy A71 ile birlikte cep yakmayan bir alternatif çözüm olan 5G cihazlar üretmeye başladı.

Şimdiden bazı modeller sızmaya başladı bile. SM-A716B model numarasına sahip telefonun Çin menşeili bir versiyonu internet üzerinde görüntülenmeye başlandı. Dünyanın en büyük 5G ağına sahip ülke olduğunu düşünürsek, yapılan hamlenin oldukça makul ilerlediğini düşünebiliriz.

Muhtemelen, global versiyonun daha sonra yayınlanacağını düşündüğümüz SM-A7160 modeli de radarlarımızdan kaçmadı. Geniş perpektifte değerlendirirsek Samsung’un Eynos 980 yonga setiyle yayınlayacağını söyleyebiliriz. Orta seviye işlemci, 5G bağlantı seçenekleri ve WİFİ-6 standartlarıyla birlikte sunulacak.