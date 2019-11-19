Samsung
Samsung, Galaxy Note 10+ Star Wars™ Special Edition’ı duyurdu!
Samsung Elektronik, bugün yaptığı basın açıklamasıyla Star Wars sevenleri mutlu edecek bir haber verdi. Şirketin en son amiral gemisi modelinin Star Wars versiyonu çok yakında piyasaya sunulacak.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A01, FCC raporlarında görüldü!
Kore Devi, bugün yaptığı konferansla birlikte Galaxy Note 10+ modeli için özel bir versiyon çıkaracağını duyurdu. 20 Aralık tarihinde satışa çıkacak modelin tam ismi “Star Wars: The Rise of Skywalker” olacak. Galaxy uzakta, uzaklarda ve Samsung Galaxy sloganıyla model tanıtılacak. Cihazın dizaynı tamamen Star Wars niteliklerine göre hazırlanacak.
Akıllı telefonun içeriğinde, özel dizayn edilmiş kılıf, koleksiyoncular için metal rozet, SkyWalker’ın kılıcının rengini andıran kırmızılıkta S-Pen ve Galaxy Buds kutuda yer alacak. Toplam pakette özel Star Wars temalı içeriğe sahip duvar kağıdı, yazılımda bulunan kapatma animasyonları, ikonlar ve sesler sevenlerini mutlu edeceğe benziyor.
Galaxy Note10+ Star Wars™ Special Edition, seçili marketlerde 10 Aralık 2019 ayında piyasada olacak. Bu yeni versiyonla birlikte, Samsung ve LucasArt iş birliğine gitmiş olacak. Yeni başlatılan tatil kampanyasıyla birlikte iki firma birlikte Star Wars: The Rise of Skywalker’ın yeni versiyonunu kutluyorlar.
Telefon şirketleri firmalarla anlaşmalar yaparak çeşitli özel versiyonları piyasaya sunuyorlar. Fakat, filmin kitlesi düşünüldüğü zaman oldukça rağbet toplayacağını söyleyebilirim.
Samsung
Samsung, ucuz 5G akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor!
Samsung, bu senenin sonlarına doğru Snapdragon 865+ kullanan 5G telefonları piyasaya çıkarmaya başlamıştı. Bununla birlikle Galaxy Fold, S10 ve Note 10 ailesi gibi üst seviye akıllı cihazların 5G modellerini görmeye başlamıştık.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Fold, Çin’de 5 dakikada stokları tükendi!
5G teknolojisine sahip modeller yaygınlık kazanmaya şimdiden başlıyor. Bunların başını da Koreli teknoloji üreticisi Samsung’un üstlenmesi bekleniyor. İçeriden alınan kaynaklara göre, firma çıkaracağı Galaxy A71 ile birlikte cep yakmayan bir alternatif çözüm olan 5G cihazlar üretmeye başladı.
Şimdiden bazı modeller sızmaya başladı bile. SM-A716B model numarasına sahip telefonun Çin menşeili bir versiyonu internet üzerinde görüntülenmeye başlandı. Dünyanın en büyük 5G ağına sahip ülke olduğunu düşünürsek, yapılan hamlenin oldukça makul ilerlediğini düşünebiliriz.
Muhtemelen, global versiyonun daha sonra yayınlanacağını düşündüğümüz SM-A7160 modeli de radarlarımızdan kaçmadı. Geniş perpektifte değerlendirirsek Samsung’un Eynos 980 yonga setiyle yayınlayacağını söyleyebiliriz. Orta seviye işlemci, 5G bağlantı seçenekleri ve WİFİ-6 standartlarıyla birlikte sunulacak.
Samsung
Samsung Galaxy Fold, Çin’de 5 dakikada stokları tükendi!
Samsung Galaxy Fold, çıkışını gerçekleştirdiği 5 dakika içerisinde varolan stokları tükendi. Firmanın Çin içerisinde toplam kaç stok adedi olduğu ise açıklanmadı.
İlginizi çekebilir: Samsung eski Smart TV’leri artık Netflix’i desteklemeyecek
Kore Devi’nin tekrardan revize satışını gerçekleştirdiği katlanabilir cihazı Galaxy Fold satışa sürüldüğü saniyeler içerisinde yok satmaya başladı görünüyor. Katlanabilir cihaz, çeşitli marketlerde satılıyordu ve sonunda Çin Pazarına girişi de gerçekleşmişti.
Firmanın, Weibo’daki şirket hesabına göre, 2.000 dolara satılan telefonun resmi satış kanallarından piyasaya sürülen tüm cihazları tükenmiş. Koreli üretici, toplam kaç adet sattığını açıklamadı. Fakat kişisel yorumumu belirtmem gerekirse çokta stok bulundurduklarını düşünmüyorum. Keza haberin aslında da bu dile getiriliyor.
Telefonda tek hafıza opsiyonu bulunuyor. 12GB RAM ve 512GB hafızanın bulunduğu cihazın arka yüzeyinde üç kamera bulunurken ön tarafta iki kamera bulunuyor. SM-F900 model numarasına sahip telefonda oldukça yüksek kapasiteye sahip 4,380mAh batarya bulunuyor. Fakat bu modelde 5G iletişim teknolojileri bulunmuyor.
Samsung
Samsung Galaxy A51, L şeklinde dörtlü kamerayla geliyor
Samsung’un Galaxy serisi cihazları içerisinde A serisinin yeni ferdi Samsung Galaxy A51’in kasa dizaynı sızdırıldı. Görülen tasarıma göre cihazda L şeklinde bir tasarım şeması konumlandırılacak.
İlginizi çekebilir: Samsung, özel işlemci çekirdek departmanını kapatıyor!
Firma, Galaxy A ailesinin yeni üyesi için 2019 yılı boyunca cihazın kalbini oluşturacak donanımı oluşturmak için çalışmalar yaptı. Gelecek yıl da aynı dizaynı kullanacak gibi gözüküyor.
Yeni sızıntılar, Galaxy A51’in arka çerçeve dizaynının L şekile sahip bir kurulum modeline sahip olduğunu iddia ediyor. Önceki bilgilere göre, Arka tasarımın merkezinde dört kameralı bir kurulum modeli tercih edileceğini öğrenmiştik. Bazı erken sızıntılar 48MP ana kamerayla birlikte 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto ve 5MP derinlik sensörünün kamera çözümünde kullanılacağını gösteriyor.
Aynı sızıntının kaynağı, Galaxy A51’in 3.5mm kulaklık girişi, dual SIM slotu ve USB-C konnektörünün cihazda yer edeceğinden bahsediyor. Daha önceleri ise, Geekbench’te cihazın anahtar özellikleri yayınlanmıştı.
SM-A515F kod adlı modelde Exnoys 9611 işlemcisi 4GB RAM ve son güncel yazılım olan Android 10’u bünyesinde bulunduracak. Ekran boyutu ise 6.5 inçç ve 32MP öz çekim kamerasının yerleştirildiği damla çentikte yaratılan tasarımda yerini almış.