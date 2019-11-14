Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A01, FCC raporlarında görüldü!
Samsung Galaxy A01 akıllı telefonunun bazı teknik özellikleri FCC raporları ve Geekbench benchmark uygulamasının sonuçlarıyla ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy A01 özellikleri
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yıl yenilediği Galaxy A serisiyle büyük başarı yakalamıştı. Ailenin en mütevazı üyesi olan Galaxy A01’in kimi teknik özellikleri FCC raporları ve Geekbench benchmark uygulamasının sonuçlarıyla ortaya çıktı.
İsmi belirtilmeyen sekiz çekirdekli bir işlemciden gücünü alan giriş seviye telefon, 16 GB dahili hafıza ve 2 GB RAM‘le gelecek. Pili 3,000 mAh büyüklüğünde olan cihaz kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. 3.5 mm kulaklık jakının ihmal edilmediği telefonun arkasında ikili kamera kurulumuna yer verilecek.
Cihazın ekranının ise 5.7 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Telefonun bir diğer dikkat çeken özelliğiyse Samsung adına Çinli Huaqin Telecom firması tarafından üretilmiş olması.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr tanıtıldı! Katlanabilir ekran, şık tasarım
Motorola, 2000’li yılların popüler cep telefonu Razr‘ın en yeni versiyonunu katlanabilir olarak tanıttı. Uzun zamandır beklenen katlanabilir telefon Razr, 6,2 inçlik bir ekranla bizlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Motoro Razr: 1,499 dolar!
Motorola Razr, 6,2 inç boyutunda pOLED bir ekrana sahip olurken, bu ekranın görüntü formatı sinematik olarak ayarlanmış ve oranı ise 21:9. Cihaz çift ekrana sahip olduğu için arka tarafında bulunan ikinci ekran gOLED teknoloji ile üretilmiş ve 2,7 inç boyuta sahip. Bu ikinci ekranın ise çözünürlüğü 800X600 piksel olarak belirlenmiş. Bu ekranın görüntü formatı ise 4:3 oranına sahip. Ön tarafta bulunan ekran sayesinde cihazı katladığımız da, ana kamera ile selfie çekebilirken ana kameranın bize sağlamış olduğu tüm imkanları kullanabiliyoruz.
Motorola Razr, 2510 mAh batarya kapasitesi ile 18W hızlı şarjı destekliyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan cihaz, Android 9 Pie sürümü yüklü olarak satışa sunulacak. Cihazın gövdesi, suya ve toza karşı dayanıklı nano teknoloji ile kaplı olarak geliyor. Ayrıca cihazda bulunan dayanıklı menteşeler, maksimum boyutta katlanabilme imkanını bizlere sunuyorken, dayanıklılık kısmında da bizleri üzmeyecek gibi görünüyor.
Motorola Razr‘da iki adet kamera bulunuyor. Ana kamera olarak 16 MP çözünürlüğe sahip, ön taraftaki çentik kısmında kullanılan kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip olarak karşımıza çıkıyor. Ana kamerada elektronik imaj sabitleyici kullanılırken, ön kamerada böyle bir özellik bulunmuyor. Ön tarafta bulunan kamera F/2,0 diyafram açıklığı, 1.12 mikron piksel boyutuna sahip olarak konumlandırılmış durumda. Ayrıca 205 gram ağırlığa sahip olan cihaz katlandığında 14 mm kalınlığa kadar ulaşabiliyor.
Bu ilgi çekici katlanabilir telefona sahip olmak istiyorsanız, 1,499 dolar gibi bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Motorola Razr, ilk etapta Amerika ve bazı Latin Amerika ülkelerinde satışa çıkacak lakin kısa zamanda bazı Avrupa ülkelerinde de bu telefonu görebileceğiz. Türkiye’de Motorola telefonların satılmadığını düşündüğümüzde bu telefonun ülkemize gelmesi pek yakın değil.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy W20 5G, TENAA raporlarında görüldü!
Samsung Galaxy W20 5G modelinin boyut, batarya ve ekran gibi belli başlı teknik özellikleri TENAA raporlarıyla ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy W20 5G özellikleri
Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un ikinci katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy W20 5G‘nin bazı özellikleri TENAA raporlarıyla ortaya çıktı. Cihazı, yakın zamanda piyasaya sürülen şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold‘un 5G modemli versiyonu olarak tanımlamak yanlış olmaz.
160.9 x 117.9 x 6.9 mm ebatlarında olan telefonun ikinci ekranı ise 4.6 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Raporlara göre cihazın 4,135 mAh‘lık bataryası ise Galaxy Fold‘un gerisinde kalacak. Galaxy W20, 19 Kasım‘da Çin‘de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei P30 Pro için EMUI 10 güncellemesi başladı!
Huawei P30 Pro ve P30 akıllı telefonları için Android 10 üzerine kurulu EMUI 10 güncellemesinin OTA yoluyla dağıtımına başlandı.
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Huawei P30 Pro güncellemesi
Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz hafta yeni arayüzü EMUI 10‘un güncelleme takvimini açıklamıştı. Takvimin ilk sırasında yer alan P30 ailesine güncelleme dağıtılmaya başlandı.
Huawei, Weibo’da yaptığı paylaşımda güncellemenin Çin’de satılan P30 modellerine OTA yoluyla dağıtılmaya başlandığını belirtti. Telefonların global versiyonlarına EMUI 10 güncellemesinin daha sonra verileceği söylendi. Paylaşılan takvime göre Mate 20 Pro ve Mate 20 modellerine ise güncelleme ayın sonuna doğru gönderilecek.
Huawei ve Honor‘un listede olmayan giriş ve alt seviyedeki kimi modellerine de Android 10‘un bazı özelliklerini sunan EMUI 10 arayüz güncellemesinin verilmesi bekleniyor.