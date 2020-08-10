Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51, resmi destek sayfasında görüntülendi!
Samsung yeni orta seviye telefonu Galaxy M51 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yakın bir zamanda çıkarmayı umduğu cihaz, resmi destek sayfasında görüntülendi.
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Samsung Galaxy M51, destek sayfasında yerini aldı!
Samsung orta seviye cihazlar arasına yeni alternatifler yerleştirmeye devam ediyor. Firmanın son zamanlarda üzerinde çalıştığı Galaxy M51, firmanın resmi sayfasında listelendi. SM-M515F koduyla listelenen cihazın Galaxy M51 olduğuna kesin gözüyle bakılırken, cihaz hakkında herhangi bir detay ise henüz paylaşılmadı. Söylentilere göre cihaz gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 730G işlemcisinden alacak. Öte yandan 8 GB RAM ile gelmesi beklenen cihazın 128 GB depolama alanı olacak gibi gözüküyor.
Henüz kesinleşen tasarım detayı ve teknik özelliği bulunmayan cihaz yine söylentilere göre, 6.7 inçlik FullHD+ ekrana sahip olacak. Cihazın Samsung akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız delikli ekran teknolojisine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Daha önceden alınan bazı sertifikalara göre cihaz gerçekten büyük bir bataryaya sahip olacak. Güney Kore üzerinden alınan sertifikalarda cihazın 6800 mAh değerinde bir pil kapasitesi olacak. Ayrıca bu batarya 25 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ön tarafta bir adet kameranın yer almasına kesin gözüyle bakılırken, arka tarafta da dört adet kameranın bulunacağı iddia ediliyor ve ana kameranın 64 MP değerinde olacağı düşünülüyor. Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy M51, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisi, BeiDou navigasyon sistemi yer alabilir!
iPhone 12 serisi, çıkışına yakın yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre seri BeiDou navigasyon sistemi ile gelebilir.
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BeiDou navigasyon sistemi iPhone 12 serisinde yer alacak gibi gözüküyor!
Apple, yeni serisi iPhone 12 için artık geri sayıma geçti. Çıkış tarihinin konuşulmaya başlandığı seri hakkında yeni detaylar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle arada kalan firmalardan olan Apple, Çin ile aradaki buzları eritmek için bazı çalışmalar gerçekleştirebilir. Çin basınında ortaya atılan iddialara göre Apple, Çinli navigasyon yazılımı olan BeiDou sistemini cihazlarına ekleyebilir. Çin‘in gerçekleştirdiği katı kurallar neticesiyle navigasyon gibi bazı hizmetlerin kullanılamadığı şu günlerde firma, müşteri memnuniyetini arttırmak için bu tarz bir yol tercih etmiş gibi gözüküyor.
Yaklaşık 200 ülkede hizmet veren BeiDou sistemi, 100 milyondan fazla kullanıcıya ve günlük 200 milyona varan kullanım değerlerine sahip. Bu nedenle sistemi iPhone 12 serisinde görmemizin şaşırtıcı olmadığı bir gerçek. Bir önceki seriye dahil bir adet navigasyon sistemi yerleştiren Apple, bu hamle ile birlikte hem müşteri memnuniyetini arttırmak hem de Çin hükumeti ile buzları eritmeyi hedefliyor. Corona virüs salgını nedeniyle çıkış tarihi ertelenebilecek olan serinin, sonbaharda tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma yeni cihazları ile birlikte tekrardan odakları üzerine toplayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2, içe doğru katlanan bir ekran ile gelecek!
Huawei, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Mate 40 serisinin zamanında ve planladıkları gibi piyasaya çıkacağını doğruladı. Şirket, Mate 40 serisinin yanında Mate X2 ve bir dizi cihaz üzerinde daha çalışıyor. Bugün ortaya çıkan bir raporda, Mate X2’nin diğer katlanabilir telefonlardan farklı olarak içe doğru katlanacağı belirtildi.
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Huawei Mate X2 hakkında hangi sızıntılar ortaya çıktı?
Güvenilir bir sızıntıcı olan Evan Blass, Mate X2 dahil olmak üzere yeni Huawei cihazlarının kod adlarını sızdırdı. Blass‘a göre cihazın kod adı “Teton” olacak. Şimdilik daha fazla bilgiye sahip olmasak da ileride yeni bilgilere ulaşmak için bu kod işe yarayacaktır. Başka bir sızıntılarıyla ünlü kişi Ross Young ise Mate X2 hakkında bazı açıklamalar yaptı. Ross Young‘a göre Mate X2, önceki modellerinden farklı olarak içe doğru katlanacak. Bunu geçtiğimiz ay paylaşılan bir patent aracılığı ile görmüştük fakat yeni bir seri olup olmayacağı bilinmiyordu.
EUIPO‘da dosyalanan patent, cihazın eski Mate X’e benzer bir forma sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte Huawei, cihazın tasarımını değiştirmiş olabilir. Fakat elimizdeki patentte cihazın aşağı yukarı nasıl bir tasarım ile geleceğini görebiliyoruz. Yeni katlanabilir telefonun ne zaman tanıtılacağı hakkında net bir bilgi yok. Ancak Mate 40 serisi ile birlikte tanıtılabileceği hakkında bazı söylentiler mevcut.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, 120x dijital zoom ile geliyor!
Xiaomi, 11 Ağustos’ta 10.yılını etkinliklerle kutlayacak ve bununla birlikte iki adet amiral gemisi düzeyinde akıllı telefon tanıtacak. Gerçekleşecek lansmanda şirketin kurucu ortağı Lei Jun özel bir konuşmanın ardından bu telefonları kullanıcılara sunacak.
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Xiaomi Mi 10 Ultra hangi kamera özellikleri ile gelecek?
Söylentiye göre Xiaomi Mi 10 Ultra, oldukça yenilikçi bir kamera teknolojisine sahip olacak. Cihazın kamerası hakkında öne çıkan söylentilerden biri ekran altı ön kamera bulunacak olması. Telefon gerçekten gelişmiş bir ekran altı ön kamera ile gelebilir. Eğer bu sızıntı gerçek ise Mi 10 Ultra, ekran altı ön kamera kullanan ilk telefon olacak. Cihazın bir diğer sızıntısı ise depolama ve RAM seçeneklerinde karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan görselde 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanı seçenekleri bulunacağı görüntülenmişti.
Elimizdeki son sızıntı ise güvenilir bir kaynak olan Ross Young‘dan geliyor. Yapılan paylaşıma göre cihaz büyük ihtimalle bir konsept ürünü olacak. Ekran altı kamera ve oldukça yenilikçi arka kamerası bize Mi Mix Alpha isimli konsept telefonu hatırlatıyor. Sızdırılan bir Weibo görselinde, arka tarafın kamera dizilimini net bir şekilde görebiliyoruz. Cihazın arka tarafında dörtlü oldukça geniş bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumdaki en dikkat çekici şey ise 120x yazısı oluyor. Cihaz, dünyadaki ilk 120x dijital zooma sahip akıllı telefon olarak satışa çıkabilir.