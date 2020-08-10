Samsung Galaxy M51, resmi destek sayfasında görüntülendi!

Samsung yeni orta seviye telefonu Galaxy M51 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yakın bir zamanda çıkarmayı umduğu cihaz, resmi destek sayfasında görüntülendi.

İlginizi çekebilir; Qualcomm, Huawei’ye işlemci satmak için ABD’den izin istedi

reklam

Samsung Galaxy M51, destek sayfasında yerini aldı!

Samsung orta seviye cihazlar arasına yeni alternatifler yerleştirmeye devam ediyor. Firmanın son zamanlarda üzerinde çalıştığı Galaxy M51, firmanın resmi sayfasında listelendi. SM-M515F koduyla listelenen cihazın Galaxy M51 olduğuna kesin gözüyle bakılırken, cihaz hakkında herhangi bir detay ise henüz paylaşılmadı. Söylentilere göre cihaz gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 730G işlemcisinden alacak. Öte yandan 8 GB RAM ile gelmesi beklenen cihazın 128 GB depolama alanı olacak gibi gözüküyor.

Henüz kesinleşen tasarım detayı ve teknik özelliği bulunmayan cihaz yine söylentilere göre, 6.7 inçlik FullHD+ ekrana sahip olacak. Cihazın Samsung akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız delikli ekran teknolojisine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Daha önceden alınan bazı sertifikalara göre cihaz gerçekten büyük bir bataryaya sahip olacak. Güney Kore üzerinden alınan sertifikalarda cihazın 6800 mAh değerinde bir pil kapasitesi olacak. Ayrıca bu batarya 25 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ön tarafta bir adet kameranın yer almasına kesin gözüyle bakılırken, arka tarafta da dört adet kameranın bulunacağı iddia ediliyor ve ana kameranın 64 MP değerinde olacağı düşünülüyor. Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy M51, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.