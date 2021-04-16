Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M42 5G modelinin tanıtım tarihi belli oldu!
Samsung Galaxy M42 5G modelinin akıllı telefon dünyasına giriş yapacağı tarih belli oldu. Bir süredir dedikoduların döndüğü akıllı telefon içerisinde bulunduğumuz ay sonu kullanıcılarının karşısına çıkacak. Serinin ilk 5G özellikli telefonu olma özelliğine sahip olan cihaz, Amazon’un da paylaştığı posterler ile birlikte 28 Nisan tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarım detayları da ilk kez posterler sayesinde ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy M42 5G 28 Nisan tarihinde karışımıza çıkacak!
Orta seviye akıllı telefon piyasasında rekabet durmuyor. Hemen hemen her gün yeni bir modelin çıktığı piyasada, firmalar bazen birden çok model çıkarmak durumunda kalıyorlar. Amiral gemisi akıllı telefon yarışına nazaran daha sert geçen bu rekabette, Samsung da yeni cihazını piyasaya çıkarmak için geri sayıma geçti. 5G‘nin etkisi ile artık akıllı telefon piyasasında fiyat performans açısından önemli modeller ortaya çıkıyor. Firma Galaxy M serisinin ilk 5G özellikli yeni üyesini yakında tanıtacak. Çinli rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Güney Kore devi, yeni cihazını yakında tanıtacak. Bu ay sonu tanıtılacağı iddia edilen akıllı telefon ile alakalı resmi bilgiyi Amazon Hindistan verdi. Popüler alış veriş sitesinde akıllı telefonun tanıtım etkinliği için birkaç yeni görsel de ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon 28 Nisan tarihinde kullanıcıların karşısına çıkacak. İlk gelen bilgilere göre çevrimiçi bir etkinlik ile Samsung Galaxy M42 5G modelini piyasaya gösterecek. Amazon‘da bu etkinliğin partnerlerinden biri olarak yerini alacak.
Daha önceden de belirttiğimiz gibi Samsung Galaxy M42 5G modeli, serinin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak. Artık giriş seviyelere dahi gelen 5G özelliğini orta seviyede de görmeye alıştık. Birçok orta seviye akıllı telefon artık piyasaya 5G‘li bir şekilde çıkıyor. Bu nedenle artan alternatif sayısı nedeniyle Samsung da öne çıkmak istiyor. Galaxy A serisine çoktan 5G‘yi getiren Güney Kore devi, artık Galaxy M serisini de günümüz rekabetine uygun hale getirecek. Akıllı telefon gücünü Qualcomm yapımı işlemciden alacak. Cihazda Snapdragon 750G işlemcisi yer alacak. Zira Amazon’da paylaşılan görsellerde de cihazın kullanacağı işlemci kesinleşti. Diğer detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefon serinin en hızlı modeli olmayı amaçlıyor. “Fastest Monster” sloganıyla piyasaya çıkacak cihaz, özellikle işlemci performansına oldukça güveniyor. Performansı merakla beklenen akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı.
Samsung Galaxy M42 5G tasarım detayları belli oldu!
Amazon Hindistan’ın paylaştığı görseller sayesinde Samsung Galaxy M42 5G modelinin tasarımı belli oldu. Akıllı telefon boyutu açıklanmayan damla çentikli ekran ile piyasaya çıkacak. Firma çoğu serisinde yer verdiği delikli ekran teknolojisini bu modelde tercih etmemişe benziyor. Bununla birlikte akıllı telefonun AMOLED ekran paneline sahip olacağına kesin dersek yanlış olmaz. Bir ön kamera ve dört adet de arka kamera ile cihaz tam beş kameraya bünyesinde yer veriyor. Bununla birlikte kamera özellikleri henüz belli değil. Bir tek arkada yer alan ana kameranın 64 MP olduğu daha önceden ortaya çıkmıştı. Ayrıca akıllı telefonun parmak izi okuyucusu görsellere göre ekran altında yer alıyor. Akıllı telefon tasarım detayları bakımından Galaxy A42 modelinin neredeyse aynısı. Firma Galaxy A42 modelini yeniden düzenleyip piyasaya sürecek gibi gözüküyor. İki telefon arasındaki en büyük farklar ise batarya kapasiteleri ve arka ana kamera değerleri.
Samsung Galaxy M42 5G modeli 6000 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olacak. Galaxy M serisinin en önemli özelliği olan devasa bataryalar bu modelde de kullanıcılarının karşısına çıkacaklar. Bununla birlikte akıllı telefonun şarj teknolojisi ile alakalı yeni bir bilgi ortaya çıkmadı. Tanıtımına çok az bir süre kalan akıllı telefon, bu süre zarfında yeni detaylar ile bizleri karşılayabilir. Orta seviyeye hareketlilik getirmek isteyen akıllı telefonun, 270 ile 335 dolar arası fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefonun Türkiye fiyatı ile alakalı kesin bir bilgi yer almıyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile orta seviye rekabetinde öne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Mi Fan Festivali 2021’de Büyük Bir Başarı Elde Etti
Xiaomi, 59 ülkede 70’in üzerinde çevrimiçi ve 300’ün üzerinde çevrimdışı iş ortağı ile iş birliği gerçekleştirerek 6 Nisan’da başlayan ve 12 Nisan’da sona eren küresel alışveriş etkinliği Mi Fan Festivali (MFF) düzenledi. Hindistan dışında yer alan bu pazarlarda, 6-12 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 3,05 milyon akıllı telefon ve 1,94 milyon ekosistem ürünü satıldı.
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Xiaomi’nin herkese inovasyon ve akıllı yaşam tarzı sağlama konusundaki kararlılığını yansıtan Mi Fanları ve tüketiciler, Xiaomi’nin akıllı cihazlarına büyük bir ilgi gösterdi. Festival süresi boyunca 794.000 akıllı yaşam cihazı ve 799.000 akıllı giyilebilir cihaz satıldı. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinlik, Xiaomi’nin kullanıcılarıyla arkadaşlık kurmadaki başarısını gösteriyor. Xiaomi’nin Kurucusu, Başkanı ve CEO’su Lei Jun, 6 Nisan’da Çin’de düzenlenen MFF partisinde şunları söyledi: “Geriye dönüp geçtiğimiz 11 yıla baktığımda kullanıcılarımızla sonsuza kadar arkadaş olmayı tercih ederek çok doğru bir adım atmış olduğumuzu görüyorum. Bu süre zarfında çeşitli zorluklarla karşılaştık, ancak Mi Fanları her seferinde özverili destekleri ve yardımlarıyla dostluklarını gösterdiler.” Lei Jun ayrıca, Mi Fanlarıyla yaptığı görüşmelerde “Ar-Ge alanında kullanıcı katılımı” modeline sadık kalınacağını ve Mi Fanlarının Xiaomi ürünlerinin geliştirilmesinde önümüzdeki on yılda da büyük rol oynamaya devam edeceğini birçok kez dile getirdi.
Mi Fan Festivalinde en çok ilgi gören ürünler
Mi 11 Ultra
Xiaomi’nin üst düzey amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi 11 Ultra, üçlü kamera kurulumuyla fotoğrafçılık ve video özellikleri ile dikkat çekiyor. E4 malzemeyle hazırlanan 6,81 inç 120Hz WQHD+ Samsung Amoled dört kavisli Nokta Ekran ile Mi 11 Utra, iyi bir ekran performansı sunuyor. Önemli bilgileri ve selfie ön izlemesi sağlayan 1,1 inç AMOLED arka ekran bir yeniliği taşıyor. Mi 11 Ultra gücünü performansıyla dikkat çeken Qualcomm® Snapdragon™ 888 mobil platformundan alıyor. 67W kablolu ve kablosuz turbo şarj teknolojisi sayesinde Mi 11 Ultra’nın pili sadece 36 dakika içinde %100 şarj seviyesine ulaşıyor.
Mi 11i
Mi 11i, kullanıcılara ses ve görsel deneyim sunan çift hoparlör ve Dolby Atmos® teknolojisini içeren ilk Xiaomi akıllı telefon modeli olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 4.520 mAh (tip) pili ve 33W hızlı şarj özellikleri sayesinde cihaz bütün gün kullanılabiliyor. Qualcomm® Snapdragon™ 888 mobil platformu cihazın daha az enerji tüketmesine olanak tanıyor. İnce yapısı ve cam gövdesiyle kullanıcılara daha fazla konfor sunuyor.
Mi 11 Lite 5G ve Mi 11 Lite
Tüy kadar hafif ve şık Mi 11 Lite 5G ve Mi 11 Lite, performansıyla gençlerin trendlerini belirliyor. Her iki cihaz da kamera performanslarıyla fotoğraf ve video stüdyosunu kullanıcıların ceplerine taşıyor ve stüdyo kalitesinde fotoğraflar ve videolar çekmelerine olanak tanıyor. 10 bit TrueColor desteğine sahip 6,55 inç AMOLED Nokta Ekran, her iki cihazda da iyi bir ekran performansı sağlıyor.
Mi Smart Band 6
Yeni Mi Smart Band 6, büyük ekranı ve net çözünürlüğüyle öne çıkıyor. Çeşitli egzersiz aktiviteleri ile Mi Smart Band 6, spor yaparken en iyi arkadaşınız haline geliyor. Ayrıca, uyku döngüsü takibinin yanı sıra SpO2 ve kalp atış hızının ölçümüne yardımcı oluyor.
Mi Smart Projector 2 Pro
Mi Smart Projector 2 Pro, 1920 x 1080 FHD görüntü kalitesi, DTS-HD ve Dolby Audio™ destekli dahili 10W hoparlörleri ile sinema deneyimini evde yaşamanıza olanak tanıyor. Çok yönlü trapezoid düzeltme sayesinde cihaz kolaylıkla konumlanabiliyor ve kurulabiliyor. Android TV™ işletim sistemi, kullanıcıların evde sonsuz eğlencenin tadını çıkarmasını sağlıyor.
Redmi Note 10 Pro
Tasarımı ile dikkat çeken ve birden fazla renk seçeneğine sahip olan Redmi Note 10 Pro, yüksek çözünürlüklü kamerası ve çeşitli kamera modlarıyla iyi fotoğraflar çekilebilmesine olanak tanıyor. Redmi Note 10 Pro gücünü piyasadaki en güçlü 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm® Snapdragon™️ 732G’den alıyor.
Redmi Note 10S ve Redmi Note 10
Redmi Note 10S ve Redmi Note 10, güncellenmiş tasarımı ve klasik renkleriyle öne çıkıyor. Dörtlü kamera kurulumuna sahip her iki cihaz da uzak ve yakın çekim görüntüler yakalanmasına olanak tanıyor. Redmi Note 10S, daha iyi performans sağlayan MediaTek Helio G95, Redmi Note 10 ise Qualcomm® Snapdragon™ 678 ile donatılmış.
Redmi Note 10 5G
Güzel bir kullanıcı deneyimi ve pil kullanımı sunan Redmi Note 10 5G, tüm kullanıcıların 5G’den uygun fiyatlarla faydalanmalarını sağlıyor. 48MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü zahmetsizce fotoğraf çekmeye olanak tanıyor. Redmi Note 10 5G, uzun ömürlü 5.000 mAh (tip) pil ve 18W hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50 serisi Çin dışında satılmayabilir!
Huawei, bilindiği üzere uzun süredir maruz kaldığı ticari yaptırımlar ile baş etmeye çalışıyor. Markanın bir sonraki amiral gemisi telefon serisi Huawei P50, bu kısıtlamalardan dolayı Çin’e özel kalabilir!
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Huawei P50 serisi ile ilgili üzücü “sınırlı üretim” iddiası!
Daha önce Mart ayında planlanan Huawei P50 serisinin tanıtımı, açıklanmayan bir gerekçeden dolayı Mayıs’a sarkmıştı. Ortaya çıkan son iddialar ise meraklı bekleyişi farklı bir boyuta taşımaya yetiyor. Haziran ya da Temmuz ayında duyurulacağı iddia edilen telefonlar, rapora göre Ağustos ayında satışa çıkacak. Bu da yaklaşık olarak 3 aylık bir gecikmeye işaret ediyor. Ancak P50 serisi ile ilgili can sıkıcı tek iddia çıkış tarihi değil.
Çin’den gelen farklı bilgiler ise Huawei P50 serisinin 1 milyon adet gibi oldukça kısıtlı sayıda üretileceğini bildiriyor. Dolayısıyla telefonların bu üretim hacmiyle Çin dışına çıkabilmesi pek de mümkün görünmüyor. Üstelik Huawei’nin elinde fazla sayıda Kirin 9000 işlemci kalmadığı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere Çinli marka, ABD’nin uyguladığı ticari kısıtlamalardan dolayı geçtiğimiz yıldan beri işlemci tedarik edemiyor.
Huawei P50 serisi; standart, Pro ve Pro+ şeklinde toplam 3 farklı modelden oluşacak. Telefonların kutusundan HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle çıkması beklenirken, özellik tarafında ise kısıtlı bilgiler mevcut. Son olarak işlemci tedariki tarafında olumlu gelişmeler yaşanması durumunda üretim planlarının değişebileceğini belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Cep telefonlarıyla ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?
Yaşamlarımızın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan akıllı cep telefonlarıyla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar verilerine göre kullanıcıların başı telefon şarjlarıyla dertte… Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlaması akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konu olurken; dokunmatik ekranda temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması, oyunlarda donma çözüm bekleyen diğer konular arasında yer aldı.
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Akıllı telefonların kullanım alanı yaşamımızda her geçen gün genişliyor. E-posta, çağrı ya da mail üzerinden iletişim kurmanın yanı sıra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme, dizi ya da film izleme, oyun oynama gibi birçok alanda bu cep telefonları kullanılıyor. Yaşamlarımızın artık vazgeçilmez bir ürünü olan, günümüzün çoğunu birlikte geçirdiğimiz akıllı cep telefonlarına artan yoğun ilgi beraberinde şikayetleri de getirdi.
Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derledi. Verilere göre tüketiciler en çok şarj sorunu yaşarken, dokunmatik ekranlarda yaşanan temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması ve uygulama ya da oyunlarda donma en çok dile getirilen sorunlar oldu.
Cep telefonu aksesuar şikayetleri yüzde 228 arttı
2020-2021 (Nisan) verilerini karşılaştıran Şikayetvar’a göre, cep telefonu aksesuarlarında şikayet artış oranı yüzde 228, akıllı saatler ve bilekliklerde yüzde 122 oldu. Cep telefonlarıyla ilgili 2020’de 11 bin 707 olan şikayet sayısı yüzde 45 oranında artarak 2021’de 16 bin 979 oldu. Cep telefonlarıyla ilgili Şikayetvar’a gelen şikayetlerin yüzde 27’si çözüme kavuştu.
2021’in Mart ayında şikayetler zirve yaptı
Cep telefonu sektörü yıllık olarak değerlendirildiğinde 2019’da 4 bin 643 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay Temmuz olurken, 2020’de 7 bin 268 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay Aralık oldu. 2021’in ilk üç ayına bakıldığındaysa Mart’ta şikayetlerin zirve yaptığı gözlemleniyor. Sadece bir aylık zaman diliminde 7 bin 993 şikayet alan cep telefonu sektöründe en çok şikayet edilen kategorinin ise A segment markalar olduğu gözlemleniyor.
Cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konularsa şöyle sıralandı:
- Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlama
- Dokunmatik ekranda temassızlık, klavye dokunmatiğinin algılanmaması
- Ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması
- Uygulama ve oyunlarda donma, tek uygulama açıkken bile aşırı ısınması
- Hoparlörden sesin karşı tarafa gitmemesi, cızırtı olması
- Parmak izinin ve yüz tanımanın yanlış algılaması
- Kameranın puslu çekmesi
- IMEI numarası klonlu cihaz çıkması
- Ekranda sarı lekelenmeler oluşması
- Hayalet ekran oluşması
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Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
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