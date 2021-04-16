Samsung Galaxy M42 5G modelinin tanıtım tarihi belli oldu!

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Samsung Galaxy M42 5G modelinin akıllı telefon dünyasına giriş yapacağı tarih belli oldu. Bir süredir dedikoduların döndüğü akıllı telefon içerisinde bulunduğumuz ay sonu kullanıcılarının karşısına çıkacak. Serinin ilk 5G özellikli telefonu olma özelliğine sahip olan cihaz, Amazon’un da paylaştığı posterler ile birlikte 28 Nisan tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarım detayları da ilk kez posterler sayesinde ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy M42 5G 28 Nisan tarihinde karışımıza çıkacak!

Orta seviye akıllı telefon piyasasında rekabet durmuyor. Hemen hemen her gün yeni bir modelin çıktığı piyasada, firmalar bazen birden çok model çıkarmak durumunda kalıyorlar. Amiral gemisi akıllı telefon yarışına nazaran daha sert geçen bu rekabette, Samsung da yeni cihazını piyasaya çıkarmak için geri sayıma geçti. 5G‘nin etkisi ile artık akıllı telefon piyasasında fiyat performans açısından önemli modeller ortaya çıkıyor. Firma Galaxy M serisinin ilk 5G özellikli yeni üyesini yakında tanıtacak. Çinli rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Güney Kore devi, yeni cihazını yakında tanıtacak. Bu ay sonu tanıtılacağı iddia edilen akıllı telefon ile alakalı resmi bilgiyi Amazon Hindistan verdi. Popüler alış veriş sitesinde akıllı telefonun tanıtım etkinliği için birkaç yeni görsel de ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon 28 Nisan tarihinde kullanıcıların karşısına çıkacak. İlk gelen bilgilere göre çevrimiçi bir etkinlik ile Samsung Galaxy M42 5G modelini piyasaya gösterecek. Amazon‘da bu etkinliğin partnerlerinden biri olarak yerini alacak.

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Daha önceden de belirttiğimiz gibi Samsung Galaxy M42 5G modeli, serinin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak. Artık giriş seviyelere dahi gelen 5G özelliğini orta seviyede de görmeye alıştık. Birçok orta seviye akıllı telefon artık piyasaya 5G‘li bir şekilde çıkıyor. Bu nedenle artan alternatif sayısı nedeniyle Samsung da öne çıkmak istiyor. Galaxy A serisine çoktan 5G‘yi getiren Güney Kore devi, artık Galaxy M serisini de günümüz rekabetine uygun hale getirecek. Akıllı telefon gücünü Qualcomm yapımı işlemciden alacak. Cihazda Snapdragon 750G işlemcisi yer alacak. Zira Amazon’da paylaşılan görsellerde de cihazın kullanacağı işlemci kesinleşti. Diğer detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefon serinin en hızlı modeli olmayı amaçlıyor. “Fastest Monster” sloganıyla piyasaya çıkacak cihaz, özellikle işlemci performansına oldukça güveniyor. Performansı merakla beklenen akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı.

Samsung Galaxy M42 5G tasarım detayları belli oldu!

Amazon Hindistan’ın paylaştığı görseller sayesinde Samsung Galaxy M42 5G modelinin tasarımı belli oldu. Akıllı telefon boyutu açıklanmayan damla çentikli ekran ile piyasaya çıkacak. Firma çoğu serisinde yer verdiği delikli ekran teknolojisini bu modelde tercih etmemişe benziyor. Bununla birlikte akıllı telefonun AMOLED ekran paneline sahip olacağına kesin dersek yanlış olmaz. Bir ön kamera ve dört adet de arka kamera ile cihaz tam beş kameraya bünyesinde yer veriyor. Bununla birlikte kamera özellikleri henüz belli değil. Bir tek arkada yer alan ana kameranın 64 MP olduğu daha önceden ortaya çıkmıştı. Ayrıca akıllı telefonun parmak izi okuyucusu görsellere göre ekran altında yer alıyor. Akıllı telefon tasarım detayları bakımından Galaxy A42 modelinin neredeyse aynısı. Firma Galaxy A42 modelini yeniden düzenleyip piyasaya sürecek gibi gözüküyor. İki telefon arasındaki en büyük farklar ise batarya kapasiteleri ve arka ana kamera değerleri.

Samsung Galaxy M42 5G modeli 6000 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olacak. Galaxy M serisinin en önemli özelliği olan devasa bataryalar bu modelde de kullanıcılarının karşısına çıkacaklar. Bununla birlikte akıllı telefonun şarj teknolojisi ile alakalı yeni bir bilgi ortaya çıkmadı. Tanıtımına çok az bir süre kalan akıllı telefon, bu süre zarfında yeni detaylar ile bizleri karşılayabilir. Orta seviyeye hareketlilik getirmek isteyen akıllı telefonun, 270 ile 335 dolar arası fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefonun Türkiye fiyatı ile alakalı kesin bir bilgi yer almıyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile orta seviye rekabetinde öne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.