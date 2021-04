Xiaomi, Mi Fan Festivali 2021’de Büyük Bir Başarı Elde Etti

reklam

Xiaomi, 59 ülkede 70’in üzerinde çevrimiçi ve 300’ün üzerinde çevrimdışı iş ortağı ile iş birliği gerçekleştirerek 6 Nisan’da başlayan ve 12 Nisan’da sona eren küresel alışveriş etkinliği Mi Fan Festivali (MFF) düzenledi. Hindistan dışında yer alan bu pazarlarda, 6-12 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 3,05 milyon akıllı telefon ve 1,94 milyon ekosistem ürünü satıldı.

Xiaomi’nin herkese inovasyon ve akıllı yaşam tarzı sağlama konusundaki kararlılığını yansıtan Mi Fanları ve tüketiciler, Xiaomi’nin akıllı cihazlarına büyük bir ilgi gösterdi. Festival süresi boyunca 794.000 akıllı yaşam cihazı ve 799.000 akıllı giyilebilir cihaz satıldı. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinlik, Xiaomi’nin kullanıcılarıyla arkadaşlık kurmadaki başarısını gösteriyor. Xiaomi’nin Kurucusu, Başkanı ve CEO’su Lei Jun, 6 Nisan’da Çin’de düzenlenen MFF partisinde şunları söyledi: “Geriye dönüp geçtiğimiz 11 yıla baktığımda kullanıcılarımızla sonsuza kadar arkadaş olmayı tercih ederek çok doğru bir adım atmış olduğumuzu görüyorum. Bu süre zarfında çeşitli zorluklarla karşılaştık, ancak Mi Fanları her seferinde özverili destekleri ve yardımlarıyla dostluklarını gösterdiler.” Lei Jun ayrıca, Mi Fanlarıyla yaptığı görüşmelerde “Ar-Ge alanında kullanıcı katılımı” modeline sadık kalınacağını ve Mi Fanlarının Xiaomi ürünlerinin geliştirilmesinde önümüzdeki on yılda da büyük rol oynamaya devam edeceğini birçok kez dile getirdi.

Mi Fan Festivalinde en çok ilgi gören ürünler

Mi 11 Ultra

Xiaomi’nin üst düzey amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi 11 Ultra, üçlü kamera kurulumuyla fotoğrafçılık ve video özellikleri ile dikkat çekiyor. E4 malzemeyle hazırlanan 6,81 inç 120Hz WQHD+ Samsung Amoled dört kavisli Nokta Ekran ile Mi 11 Utra, iyi bir ekran performansı sunuyor. Önemli bilgileri ve selfie ön izlemesi sağlayan 1,1 inç AMOLED arka ekran bir yeniliği taşıyor. Mi 11 Ultra gücünü performansıyla dikkat çeken Qualcomm® Snapdragon™ 888 mobil platformundan alıyor. 67W kablolu ve kablosuz turbo şarj teknolojisi sayesinde Mi 11 Ultra’nın pili sadece 36 dakika içinde %100 şarj seviyesine ulaşıyor.

Mi 11i

Mi 11i, kullanıcılara ses ve görsel deneyim sunan çift hoparlör ve Dolby Atmos® teknolojisini içeren ilk Xiaomi akıllı telefon modeli olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 4.520 mAh (tip) pili ve 33W hızlı şarj özellikleri sayesinde cihaz bütün gün kullanılabiliyor. Qualcomm® Snapdragon™ 888 mobil platformu cihazın daha az enerji tüketmesine olanak tanıyor. İnce yapısı ve cam gövdesiyle kullanıcılara daha fazla konfor sunuyor.

Mi 11 Lite 5G ve Mi 11 Lite

Tüy kadar hafif ve şık Mi 11 Lite 5G ve Mi 11 Lite, performansıyla gençlerin trendlerini belirliyor. Her iki cihaz da kamera performanslarıyla fotoğraf ve video stüdyosunu kullanıcıların ceplerine taşıyor ve stüdyo kalitesinde fotoğraflar ve videolar çekmelerine olanak tanıyor. 10 bit TrueColor desteğine sahip 6,55 inç AMOLED Nokta Ekran, her iki cihazda da iyi bir ekran performansı sağlıyor.

Mi Smart Band 6

Yeni Mi Smart Band 6, büyük ekranı ve net çözünürlüğüyle öne çıkıyor. Çeşitli egzersiz aktiviteleri ile Mi Smart Band 6, spor yaparken en iyi arkadaşınız haline geliyor. Ayrıca, uyku döngüsü takibinin yanı sıra SpO2 ve kalp atış hızının ölçümüne yardımcı oluyor.

Mi Smart Projector 2 Pro

Mi Smart Projector 2 Pro, 1920 x 1080 FHD görüntü kalitesi, DTS-HD ve Dolby Audio™ destekli dahili 10W hoparlörleri ile sinema deneyimini evde yaşamanıza olanak tanıyor. Çok yönlü trapezoid düzeltme sayesinde cihaz kolaylıkla konumlanabiliyor ve kurulabiliyor. Android TV™ işletim sistemi, kullanıcıların evde sonsuz eğlencenin tadını çıkarmasını sağlıyor.

Redmi Note 10 Pro

Tasarımı ile dikkat çeken ve birden fazla renk seçeneğine sahip olan Redmi Note 10 Pro, yüksek çözünürlüklü kamerası ve çeşitli kamera modlarıyla iyi fotoğraflar çekilebilmesine olanak tanıyor. Redmi Note 10 Pro gücünü piyasadaki en güçlü 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm® Snapdragon™️ 732G’den alıyor.

Redmi Note 10S ve Redmi Note 10

Redmi Note 10S ve Redmi Note 10, güncellenmiş tasarımı ve klasik renkleriyle öne çıkıyor. Dörtlü kamera kurulumuna sahip her iki cihaz da uzak ve yakın çekim görüntüler yakalanmasına olanak tanıyor. Redmi Note 10S, daha iyi performans sağlayan MediaTek Helio G95, Redmi Note 10 ise Qualcomm® Snapdragon™ 678 ile donatılmış.

Redmi Note 10 5G

Güzel bir kullanıcı deneyimi ve pil kullanımı sunan Redmi Note 10 5G, tüm kullanıcıların 5G’den uygun fiyatlarla faydalanmalarını sağlıyor. 48MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü zahmetsizce fotoğraf çekmeye olanak tanıyor. Redmi Note 10 5G, uzun ömürlü 5.000 mAh (tip) pil ve 18W hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.