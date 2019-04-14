Samsung Galaxy M40 ortaya çıktı!

Samsung’un tüm dünyada dikkat çeken yeni model ailesi M serisinin tepe üyesi olacak Samsung Galaxy M40 WiFi sertifikasyonunda gözüktü.

Samsung Galaxmy M40 en uygun fiyatlı yeni model ailesi Galaxy M serisine M10, M20 ve M30’dan sonra ekleniyor.

Sertifikayı göre SM-M405F/DS model koduna sahip olacak Galaxy M40 için teknik özellik detayı verilmemiş. Sadece Android 9.0 Pie işletim sistemine ve Wi-Fi ac desteğine sahip olacak Galaxy M40, söylentilere göre ailenin en büyük ferdi olacak.

Payleşılan bilgiler doğrultusunda 6,4 inç civarı bir büyüklükte ekran sunacak telefonda ailenin en büyüğü olması sebebiyle Süper AMOLED ekran teknolojisi de kullanılacağı düşünülüyor. M30 modelinde de yer verilen Exynos 7904 bulunacak olan cihazda üçlü kamera yerleşimi söylentisi de ekleniyor.

15 MP ana kamerasına ek olarak 5 MP derinlik sensörü ve 15 MP değerinde ultra geniş açılı bir lensin olacağı söylenen cihazın model kodundaki DS takısının da bulunması, Dual SIM özelliğinin bulunabileceği belirtiliyor. Bu da M40’ın çift sim kart desteğiyle beraber geleceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy M40 ile alakalı detayları ve fiyatını önümüzdeki günlerde satışa çıkması ile öğrenmiş olacağız. Ancak Galaxy M20 gibi ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı da şu an için belirsizliğini korumaya devam ediyor.