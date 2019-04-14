Samsung Galaxy Fold satışa çıkıyor!

Samsung Galaxy Fold, bu yılın başlarında Galaxy S10 serisinin tanıtıldığı büyük etkinliğinde dikkatleri üzerine çekmişti. Samsung, farklı tasarımı ile merak uyandıran bu yeni cihazını, S10 serisinden sonra kullanıcı deneyimine sunacak. Yapılan etkinlikte katlanabilir ekranı ile dikkatleri çeken cihaz, 26 Nisan tarihinde ABD’de bulunan birçok mağazada satışa çıkıyor.

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Samsung Galaxy Fold, ilk olarak Samsung Geliştiriciler Konferansı’nda karşımıza çıkmıştı. Şirket, Galaxy S10 lansmanında da tanıtımını yaptığı ve bu ilk katlanabilir telefonu olan , 26 Nisan’da kullanıcı deneyimine sunuyor.

Samsung Galaxy Fold fiyatı ve özellikleri

Samsung’un ilk katlanabilir telefonu olan Galaxy Fold, Infinitiy Flex adı verilen bir katlanabilir ekran teknolojisi kullanıyor. Aynı zamanda özel olarak geliştirilen ekran sistemi ve menteşelere sahip. 7.3 inç büyüklüğü ile 1536×2152 piksel ekran ile dizayn edilmiş cihazda, 4380 mAH’lık bir batarya ve 12 GB RAM bulunuyor. İşlemci yongası olarak Samsung Exynos 9820 kullanılan cihazın, 512 GB ve 1 TB olarak iki farklı hafıza seçeneğine sahip modeli bulunmakta.

Cihaz 26 Nisan’da AT&T, T-Mobile, Best Buy ve Samsung Experience mağazalarında satışa başlanacak. ABD’de 1.980 dolar ile raflarda yerini bulan telefonun, Türkiye’de ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.