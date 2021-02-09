Güncelleme
Samsung Galaxy M31s için Android 11 güncellemesi yayınlandı!
Türkiye’de 3,149 TL’ye satılan Samsung Galaxy M31s bugün itibarıyla Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesine kavuştu. Elbette ki tüm güncellemelerde olduğu gibi, bu sefer de OTA kanalı üzerinden dağıtılan güncelleme, kademeli olarak sunuluyor.
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Geçtiğimiz haftalarda Samsung; Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31 ve Galaxy A51 gibi orta sınıf akıllı telefonları için Android 11 güncellemesini yayınlamıştı. Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi, benzer bir kararı Galaxy M31s için de aldı. Bugünden itibaren Samsung Galaxy M31s’e de Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesi yüklenebiliyor. Galaxy M31s, kutusundan normalde Android 10 tabanlı One UI 2.5 ile piyasaya çıkmıştı.
M317FXXU2CUB1 yazılım sürümüne sahip yeni yazılım güncellemesi, Galaxy M31s’i Android 11 tabanlı One UI 3.0’ın yenilikleriyle donatıyor. Aynı zamanda Şubat 2021 güvenlik yamalarını da bünyesinde bulunduran güncellemenin paket boyutu 1 GB’dan fazla. Bu sebeple güncellemeyi Wi-Fi kullanarak indirmenizde fayda var.
Peki Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesiyle birlikte Samsung Galaxy M31s ne tür yeniliklere sahip olacak? SamMobile’ın paylaştığı bilgilere göre, Galaxy M31s’in kullanıcıları; uygulamalara tek seferlik izin verme, mesajlaşma uygulamalarında sohbet balonları, sohbetleri gruplandırma gibi yeniliklere sahip olacaklar. Bunların yanında da, güncelleme ne nihayetinde Android 11 tabanlı olduğu için, kullanıcılar Android 11’in diğer tüm özelliklerinden de faydalanabilecekler.
One UI 3.0, Samsung Galaxy M31s kullanıcılarına ne yenilikler getirecek?
Ana ekran
- İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.
- Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bu arada bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.
Galaxy M31s kilit ekranı
- Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.
- Kilit ekranı widget’ları geliştirilmiştir.
Hızlı panel
- Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.
AOD
- Always on Display için sunulan widgetlar geliştirilmiştir.
Galaxy M31s erişilebilirlik özellikleri
- Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.
- Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.
- Bundan böyle ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.
Samsung Klavye
- Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.
Samsung DeX
- Bundan böyle desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.
- Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği sayesinde bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilir ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirebilirsiniz.
Galaxy M31s İnternet uygulaması
- Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklenmiştir. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklenmiştir.
- Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlenmiştir. Ek olarak web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklenmiştir.
- Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklenmiştir.
- Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarılmıştır. Aynı zamanda da, sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklenmiştir.
- Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirilmiştir.
- Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.
Kişiler ve Telefon
- Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklenmiştir.
- Arama deneyimi geliştirilmiştir.
Telefon / Çağrı geçmişi
- Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklenmiştir.
Mesajlar
- Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklenmiştir.
Takvim
- Aynı başlangıç saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.
- Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırılmıştır.
- Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirilmiştir.
Galaxy M31s – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri
- Haftalık raporunuza trendler eklenmiştir. Bu sayede, kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.
- Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.
- Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklenmiştir.
- Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklenmiştir.
Kamera
- Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirilmiştir.
Fotoğraf Editörü
- Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklenmiştir.
Güncelleme
Huawei, HarmonyOS tabanlı EMUI 11.1’i mart ayında yayınlayacak!
Huawei, EMUI 11 kullanıcı arayüzünün devamı niteliğinde olan EMUI 11.1 yazılım güncellemesini bu sene yayınlayacak. Önümüzdeki ay piyasaya çıkması beklenen EMUI 11.1’in HarmonyOS işletim sisteminin üzerine kurulu olacağı ifade ediliyor.
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Şimdiye dek ortaya çıkan bazı raporlar, Huawei’nin EMUI 11’den sonra “EMUI” serisine son vereceğini iddia ediyorlardı. Kendi işletim sistemi HarmonyOS 2.0’ın beta sürümünü Çinli geliştiricilere açan Huawei’nin, artık yeni bir EMUI yükseltme güncellemesi geliştirmeyeceği söyleniyordu. Fakat görünüşe bakılırsa Huawei’nin bunu yapması için daha çok erken.
EMUI 11.1 mart ayında geliyor
Huawei ürünleriyle alakalı sızıntılarıyla tanınan Weibo kullanıcısının paylaşımlarına göre, önümüzdeki ay EMUI 11.1 yayınlanacak. Huawei’nin HarmonyOS işletim sisteminin üzerine kurulu olan EMUI 11.1’de major değişiklikler olmayacak; fakat Huawei EMUI 11.1 kullanıcı arayüzünde, EMUI 11’deki birtakım performans sorunlarını giderecek. Ayrıca EMUI 11.1’le birlikte kullanıcılar estetik açıdan birtakım yeniliklerle de karşılaşacaklar.
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Bunların yanında EMUI 11.1, Huawei kullanıcıları için çok önemli bir dönüm noktası olacak. Zira raporlara göre EMUI 11.1’in bu sefer Android değil; HarmonyOS tabanlı olarak piyasaya çıkacağı ifade ediliyor. Aynı zamanda EMUI 11.1’den sonra Huawei’nin akıllı telefonları, HarmonyOS’a tam anlamıyla destek kazanmış olacaklar. Yani bir başka deyişle, EMUI 11.1 kullanıcıları koşulsuz şartsız HarmonyOS’e geçiş yapabilecekler.
HarmonyOS, Android uygulamalarını da destekliyor
Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS sadece Huawei kullanıcılarına değil, aynı zamanda Android kullanıcılarına da hitap ediyor. Zira gelen bilgilere göre Huawei, HarmonyOS kullanıcılarının telefonlarında Android uygulamalarını da istedikleri gibi çalıştırabilmelerine imkan verecek. Yani siz .apk formatındaki bir Android uygulamasını HarmonyOS’a rahatlıkla kurabileceksiniz.
Akıllı Telefonlar
Realme C2, beklenen Android 10 güncellemesini aldı!
Realme C2, şirketin giriş seviyesi akıllı telefonu olarak 2019’un ilk yarısında bir lansman ile resmi olarak piyasaya çıkmıştı. Cihaz, piyasaya çıktığı dönemde markanın en çok satan telefonuydu. Ayrıca global pazarda da giriş seviyesi telefonlar arasında oldukça popülerdi. Telefon ilk çıktığında Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 6 arayüzü ile çalışıyordu. Android 10 tabanlı Realme UI güncellemesini ise geçtiğimiz yıl alması gerekiyordu. Ancak firma, bu güncellemeyi şimdi yayınlayarak oldukça gecikti.
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Realme C2, Android 10 testlerine ne zaman başladı?
Realme C2, Eylül 2020’nin son günlerinde Android 10 güncellemesi için Beta testlerine başladı. Bu testlere sınırlı sayıda kullanıcı ile devam eden şirket, dört aydan daha uzun süre bu güncellemenin üzerinde çalıştı. Bununla birlikte, güncellemenin kararlı sürümünün bu kadar uzun süre sonra çıkması da kullanıcıları şaşırttı. Android 10 ile birlikte cihazlarda ColorOS yerine Realme UI arayüzüne geçiş olacak. Ayrıca bu güncellemenin herhangi bir aksilik çıkmaması için gruplar halinde cihazlara yollandığını da belirtmek gerek. Bu nedenle Android 10 yükseltmesinin her cihaza ulaşması belli bir zaman alacaktır.
Yeni güncelleme, C.53 donanım yazılımı sürümü ve Ocak 2021 güvenlik yaması ile birlikte gelecek. Betaya katılmayan kullanıcıların 2.1 GB, katılan kullanıcıların ise 164 MB’lık bir indirme yapması gerekiyor. Cihazın giriş seviyesi özelliklere sahip olması nedeniyle Realme UI’ın her özelliği kullanıma açık olmayabilir. Ancak Android 10 ile birlikte gelecek özellikler cihazda mevcut olacak. Realme‘nin aradan vakit geçmesine rağmen sözünü tutmuş olması, kullanıcılar açısından sevindirici ve güzel bir haber oldu.
Güncelleme
Windows 10 yeni güncellemesi bazı hataları çözüyor
Windows 10 sisteminin son güncellemesi bazı yazılımlarda görülen hatalara çözüm getiriyor. Bu hataların arasında ise özellikle bazı dosyaları açarken yaşanan sorunlar yer alıyor.
Yakın zamanda bazı kullanıcılar işletim sisteminde karşılaştıkları bir hatayı bildiriyorlar. Bu hata ise masaüstünde kayıtlı olan bir dosyanın açılmasını engelliyor.
Bununla alakalı olarak sisteme gelen KB459829 güncellemesi bu sinir bozucu hatayı çözmeye odaklı. Windows 10 sisteminin son iki versiyonuna sahip olanlar güncellemeye Windows Güncelleme kısmından erişebiliyor.
Yapılan düzenlemelerle birlikte aynı zamanda başka yenilikler ve düzeltmeler de sistemde yerini alıyor. Örneğin bulut sistem hizmeti sağlayıcılarıyla alakalı görülen dosya kopyalama sorunu da çözülmüşe benziyor. Aynı zamanda Alt-Tab kısa yoluyla geçişte sorun yaşayanlar için de çözüm geliyor.
Gelen yama aynı şekilde uykudan uyanan bazı bilgisayarlarda kilit ekranlarında görülen sorunları da çözüyor. Bunun dışında diğer donma ve farklı modlarda görülen hataların da çözüme bağlanması planların içerisinde. Dolayısıyla genel anlamda oldukça kapsamlı bir güncellemeyle karşı karşıyayız.
Bununla beraber KB459829 güncellemesinin isteğe bağlı bir güncelleme olduğunu hatırlatalım. O yüzden kullanıcıların kendilerinin güncellemeyi aktif hale getirmeleri gerekebilir. Bunun için ise Windows 10 arama çubuğuna güncelleştirme yazıp hızlıca güncelleştirme ekranını açılabiliyor ve buradan güncellemeleri denetleyebiliyorsunuz. Tabii ki bütün Windows 10 güncellemelerinde olduğu gibi, bu versiyonu görebilmeniz için öncesinde çıkan bütün güncellemeleri de indirmiş olmanız gerektiğini hatırlatmamızda fayda var.
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