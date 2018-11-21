Samsung Galaxy M2, Exynos 7885 işlemcisiyle gelecek!

Samsung Galaxy M2 modelinin Exynos 7885 işlemcisini kullanacağı Geekbench testinin sonuçlarıyla ortaya çıktı. Testte SM-M205F kod adıyla anılan cihazın başka özellikleri de ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy M2 özellikleri

Samsung’un yeni giriş-orta seviye akıllı telefonu, 2018 model Galaxy A serisi telefonlara da güç veren işlemciyi kullanıyor. Exynos 7885 işlemcisi, iki adet Cortex-A73 performans çekirdeğinden ve altı adet Cortex-A53 tasarruf çekirdeğinden oluşuyor. Bu işlemciye Mali-G71 grafik birimi destek veriyor. Ekonomik olması beklenen cihazda görece güçlü bir donanımın kullanılması sevindirici.

Akıllı telefonun 3 GB RAM, 32 GB depolama ve 4 GB RAM, 64 GB depolama olmak üzere iki farklı opsiyonla satışa çıkması bekleniyor. Samsung Galaxy M2’nin de dahil olduğu Galaxy M serisinin ileride Galaxy J ve Galaxy On serilerinin yerini alması bekleniyor.