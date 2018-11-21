Xiaomi bazı telefonlarına desteği kesiyor

Xiaomi bazı telefonlarına desteği kesiyor

21 Kasım, 2018 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Xiaomi tarafından bugün yapılan açıklamaya göre bazı eski telefonlar artık güncelleme alamayacak. Yapılan açıklamada bu telefonlara güncelleme desteğinin tamamen kesildiği söylendi.

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Yeni arayüz tasarımının geliş tarihi belirlenmedi

Xiaomi 2016 yılında piyasaya sürdüğü eski cihazlarının güncelleme desteğini kesiyor. MIUI 9 lansmanın da bu cihazlara destek sözünü açıklayan firma, MIUI 9 güncellemelerini eski telefonlarına getirmişti. Yeni duyurulan MIUI 10.2 güncellemesinden sonraki güncellemenin 4 ve 5 yaşındaki cihazlara gelmeyeceğini böylelikle duyurmuş oldu.

Peki bu güncellemeleri hangi cihazlar alamayacak. Mi 4 ve Mi 5 serisi cihazlar bu güncellemelere sahip olamayacak. İşte o cihazlar;

  • Mi 4
  • Mi 4C
  • Mi 4s
  • Mi 5
  • Redmi Note 3 Pro

Yukarıda da dediğimiz gibi bu söylenen cihazlar MIUI 10.2 güncellemesinden sonraki güncellemeleri alamayacak. Bunun yanında Xiaomi tarafından yeni global arayüz güncellemesini ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi verilmedi.

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