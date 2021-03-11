Samsung Galaxy M12 modeli tanıtıldı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy M12 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

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Güney Koreli şirket; merakla beklenen Galaxy M12 modelini nihayet tanıttı. Üzerinde barındırdığı özelliklere göre günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Samsung Galaxy M12; buna rağmen yüksek ekran/gövde oranı, oldukça büyük bir batarya ve yüksek çözünürlüklü bir ana kameraya sahip.

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Samsung Galaxy M12, 6,5 inç büyüklüğündeki ekranında HD+ çözünürlük sunuyor. Samsung tarafından geliştirilen Exynos 850 işlemciden güç alan akıllı telefon, 6 GB’a kadar RAM, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ayrıca microSD kart ile depolama alanı yükseltilebiliyor.

Samsung Galaxy M12 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç HD+ (720 × 1600 piksel) 90 Hz yenileme hızı,

İşlemci: Exynos 850

RAM: 4 GB veya 6 GB

Depolama: 64 GB veya 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh, 15W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OneUI 3

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, USB Tip-C

Boyutlar: 164,0 x 75,9 x 9,7 mm

Ağırlık: 221g

Son olarak lacivert, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan Samsung Galaxy M12 modeli modeli; 4 GB RAM + 64 GB depolamaya sahip versiyonu için 150 dolar. 6 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip versiyonu için ise 185 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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