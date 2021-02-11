Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, Galaxy A52 4G modelini yakında tanıtacak. Son sızıntılar telefonun, tüm teknik özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı.

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Dünyanın en satış yapan akıllı telefon üreticisi Samsung, 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı. İlk olarak amiral gemisi Galaxy S21 ailesini tanıtan şirket, şimdi ise uygun fiyatlı modellerle karşımıza çıkıyor. Şirketin telefon satışlarının büyük bir kısmını, giriş ve orta sınıf modeller oluşturuyor. Bu modeller özellikle uygun fiyatıyla, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu orta sınıf modellerden biri olan Galaxy A serisi, şirketin en çok tercih edilen telefonlarından biri. Şimdi bu serinin 2021 versiyonu Samsung Galaxy A52 4G geliyor. Yakında tanıtılacak telefonun, teknik özellikleri ve fiyat bilgisi ortaya çıktı. İşte telefon hakkında bildiğimiz her şey.

Samsung Galaxy A52 4G özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A52 4G, Güney Koreli teknoloji devinin orta sınıfa konumlandırdığı bir model. Telefon, işlemci olarak Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 720G modelini kullanıyor. Orta sınıfa konumlandırılan bu işlemci, özellikle Redmi Note 9S ve Note 9 Pro modellerinde kullanılıyor. 8 GB RAM ile gelecek model, 128 GB depolama alanına sahip olacak. Ekran tarafından ise 6,5 inç, 60 Hz Super AMOLED bir ekrana sahip olacak. Samsung kendi ekranlarını üreten bir şirket olduğu için hemen hemen her modelinde AMOLED ekran kullanmaktan çekinmiyor. 32 MP ön kameraya sahip A52 4G, 64 MP ana kameraya ek olarak 12 MP ve 5 MP’lik üçlü kameraya sahip. Telefonun 4,500 mAh bataryası ise 25 W hızlı şarj desteğine sahip. 4G bağlantı destekleyen modelin, daha iyi özelliklere sahip 5G versiyonu da olacak. Renk seçenekleri mavi, lavanta, beyaz ve siyah. 400 dolar bandından çıkış yapması beklenen telefon, ne yazık ki ülkemizde uygulanan vergilerle beraber oldukça pahalı olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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