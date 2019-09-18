Samsung Galaxy M10s ve M30s modelleri tanıtıldı

Samsung, Galaxy M serisinin en yeni üyeleri Galaxy M10s ve M30s modellerini duyurdu. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, yeni modelleri 18 Eylül’de Hindistan’da resmiyet kazandı.

Her iki cihaz da orta seviye özellikler olup, büyük pil kapasitesi sunmakta. Şirketin başarılı satış rakamları yakaladığı orta segment telefonlarda yerini sağlamlaştırmaya hedefliyor.

Samsung Galaxy M30s modelinin teknik özellikleri

4 inç, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip Full HD + Infinity-U Süper Amoled ekran.

Octa-Core(Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 Ghz) Exynos 9611 10nm ile Mali-G72MP3 işlemci

4 GB ve 6 Gb LPDDR4x RAM seçeceği

64 GB ve 128 GB dahili hafıza seçeneği

Android 9.0 (Android Pie) destekli One UI 1.5

LED flaşlı 2.0 diyafram açıklığına sahip 48 MP arka kamera, 2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP derinlik sensörü, 2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP 123 derece ultra geniş açılı kamera

0 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

Çift SIM kartı, bir microSD kart girişi

Parmak izi sensörü

5 mm kulaklık girişi, FM radyo

8,8 mm kalınlık, 188 gram ağırlık

15W hızlı şarj edilebilir 6000 mAh batarya

Galaxy M30s, opak siyah, safir mavisi ve inci beyazı şeklinde üç renge ve 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, 6 GB RAM 128 GB dahili hafıza şeklinde iki seçeneğe sahip. 4 GB RAM’e sahip model 196 dolar , 6 GB RAM taşıyan model 238 dolar fiyatla 29 Eylül ’de satışa sunulacak.

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Samsung Galaxy M10s modelinin özellikleri

6,4 inç büyüklüğünde HD + (1560 x 720 piksel) çözünürlüklü Infinity-V Super AMOLED ekran

6 GHz sekiz çekirdekli Exynos 7884B işlemci

3GB RAM, 32GB Depolama, micro SD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza

Android 9.0 (Pie), Samsung One UI arayüzü

Çift SIM (nano + nano + microSD) kart desteği (pazara bağlı)

13 megapiksel arka kamera, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP ultra geniş açılı kamera, LED flaş

8 megapiksel ön kamera

Parmak izi sensörü (arkada)

5mm kulaklık girişi, FM Radyo

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 s / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

15W hızlı şarj destekli 4000 mAh büyüklüğünde pil

Galaxy M10s, mavi ve siyah renklerde çıkış yaparken telefon 29 Eylül tarihi itibariyle ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak. Telefon, 126 dolar fiyat etiketi taşıyacak.