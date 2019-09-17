Vivo NEX 3 modelinin AnTuTu puanı ortaya çıktı

Vivo, yeni amiral gemisi NEX 3 modelinin AnTuTu’da rekor bir puan elde etti. 500 bin gibi ulaşılması zor bir skora yaklaşan NEX 3, kağıt üzerinde rakipsiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Vivo NEX 3, gövdesinde hiçbir düğme bulunmayan ve kavisli bir ekrana sahip tasarımıyla bu alanda dünyada ilk telefon olacak. Yeni nesil tasarımının yanı sıra cihazda 12 GB RAM’e kadar yeni Snapdragon 855 Plus işlemci de dahil olmak üzere ileri teknoloji özellikleriyle birlikte geliyor. Bu sebeple cihazın AnTuTu testinde iyi bir skor elde etmesi şaşırtıcı değil.

Sosyal medyada paylaşılan görselde Vivo NEX 3, AnTuTu’da 493.787 puana sahip oldu. Android bir cihaz için bu skor oldukça şaşırtıcı ve fazla. Görselde ki puana sahip olan modelde, 8 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama bulunduğu hatırlatalım.

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Vivo NEX 3’ün 4G ve 5G olmak üzere iki modeli bulunacak. 4G modeli 4498 yuan fiyatıyla piyasaya sürülecek. 5G modeli ise 8 GB seçeneği için 5698 yuan, 12 GB seçeneği için 6198 yuan değerinde olacak. Cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağına dair şu an için net bir bilgi yok.

Vivo NEX 3 özellikleri