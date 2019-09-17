Vivo NEX 3 modelinin AnTuTu puanı ortaya çıktı

Vivo, yeni amiral gemisi NEX 3 modelinin AnTuTu’da rekor bir puan elde etti. 500 bin gibi ulaşılması zor bir skora yaklaşan NEX 3, kağıt üzerinde rakipsiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Vivo NEX 3, gövdesinde hiçbir düğme bulunmayan ve kavisli bir ekrana sahip tasarımıyla bu alanda dünyada ilk telefon olacak. Yeni nesil tasarımının yanı sıra cihazda 12 GB RAM’e kadar yeni Snapdragon 855 Plus işlemci de dahil olmak üzere ileri teknoloji özellikleriyle birlikte geliyor. Bu sebeple cihazın AnTuTu testinde iyi bir skor elde etmesi şaşırtıcı değil.
Sosyal medyada paylaşılan görselde Vivo NEX 3, AnTuTu’da 493.787 puana sahip oldu. Android bir cihaz için bu skor oldukça şaşırtıcı ve fazla. Görselde ki puana sahip olan modelde, 8 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama bulunduğu hatırlatalım.
İlginizi çekebilir: Xiaomi 24 Eylül’de 4 farklı ürün duyurusu yapacak!
Vivo NEX 3’ün 4G ve 5G olmak üzere iki modeli bulunacak. 4G modeli 4498 yuan fiyatıyla piyasaya sürülecek. 5G modeli ise 8 GB seçeneği için 5698 yuan, 12 GB seçeneği için 6198 yuan değerinde olacak. Cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağına dair şu an için net bir bilgi yok.
Vivo NEX 3 özellikleri
- 89 inç FHD+ çözünürlüğünde (1080 x 2256 piksel) AMOLED ekran
- Snapdragon 855+ işlemci
- 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri
- 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri
- 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığında ön kamera
- 64 megapiksel çözünürlüğünde Samsung GW1 ana arka kamera sensörü
- 13 megapiksel çözünürlüğünde, 120 derece ultra geniş açılı ikinci kamera sensörü
- 13 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera
- Ekran üzerinde bulunan parmak izi okuyucu sensörü
- 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5
- Android 9.0 Pie tabanlı Funtouch OS 9.1
- 10x dijital, 2x optik zoom özelliği
- 500 mAh batarya kapasitesi (44 watt ultra hızlı şarj destekli)
Cevap Yazın: