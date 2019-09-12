Samsung Galaxy M10s özellikleri sızdırıldı!

Samsung Galaxy M10s modelinin işlemci, kamera ve batarya gibi pek çok teknik özelliği şirket içindeki bir kaynak tarafından sızdırıldı.

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Samsung Galaxy M10s özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yıl giriş seviye akıllı telefon pazarında elini güçlendirmek için Galaxy J serisinin yerine konumlandırdığı Galaxy M ailesini başlatmıştı. Şirket, serinin dünyada yakaladığı başarının ardından ailenin yenilenmiş versiyonlarını satışa sunmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de serinin en bütçe dostu üyesi olması beklenen Galaxy M10s. Akıllı telefonun pek çok teknik özelliği sızdırıldı.

Galaxy M10s, 6.4 inç boyutunda HD+ (720 x 1560 piksel) çözünürlüğünde Super AMOLED damla çentikli bir ekrana sahip olacak. 3 RAM ve 32 GB dahili hafızalı telefon gücünü ise sekiz çekirdekli Exynos 7885 işlemcisinden alması bekleniyor. Ön kamerası 8 MP (f/2.0) çözünürlüğünde olan telefonun arkasında ise ikili kamera kurulumuna (13 MP ana kamera (f/1.9) ve 5 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2)) yer verileceği tahmin ediliyor.

Hızlı şarj destekli 4,000 mAh‘lık büyükçe bir bataryaya sahip olan Galaxy M10s‘de microUSB yerine USB-C girişine yer verilebilir. Telefon kutusundan muhtemelen Android 9 Pie işletim sistemiyle çıkacak. İlk olarak Hindistan’da satılması beklenen telefon, ileride Galaxy M serisinin önceki üyeleri gibi farklı ülkelerde de satışa çıkabilir.