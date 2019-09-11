Honor 20 Türkiye satış fiyatı belli oldu!

Honor 20 merakla bekleyenler için artık Türkiye’de piyasaya sürüyor. Dünyada ilk kez “Dinamik Holografik” olarak isimlendirilen tasarım kullanan Honor 20, İstanbul temasıyla tasarlanan özel kutusu ve hediyeleriyle Vatan Bilgisayar mağazalarında 4.799 TL fiyatla Türkiye’deki teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.

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Türkiye lansmanında konuşan Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong, “Yapay zeka destekli 48 MP dört kamera teknolojisi, şık ve ergonomik tasarımı ve benzerlerine göre pek çok üstünlükle pazara sunduğumuz HONOR 20’nin dünyada gördüğü büyük ilginin Türkiye’de de tekrarlanacağına inanıyorum. Tüm bu iyi özellikleri bir arada sunmanın elbette bir bedeli var. Biz fiyatı her şeye rağmen alt seviyede tutarak, satın alınabilir bir model piyasaya sürmeye odaklandık. Kullanıcı deneyimi noktasında 8-10 bin liralık rakiplerini aratmayan bir telefon almak isteyenlere, HONOR 20 ile son derece makul bir alternatif sunduğumuza inanıyoruz” dedi.

Honor 20’deki dört kamera sisteminde 48 MP ana kamerada Ultra Netlik ve Süper Gece moduna sahip olan Sony IMX586 sensör bulunuyor. Buna ek olarak 16 MP süper geniş açılı kamera, sahip 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Aynı anda yapılan birden fazla çekimdeki en iyi detaylar, Kirin 980 sayesinde tek bir “Süper 48 MP Fotoğraf” haline getiriliyor. 16 MP süper geniş açılı kamera ile kullanıcılar 117 dereceye kadar görüntüleme açısıyla çekim yapıyor. Çıplak gözle görmenin mümkün olmadığı yepyeni perspektifler meydana getirerek yaratıcılığın sınırlarını zorlayan 2 MP makro lens ise 4 cm mesafeye kadar yaklaşarak muazzam detaylar yakalıyor.

Honor 20 modeli 6,26 inç tam ekranıyla % 91,7 ekran gövde oranı sunuyor. Ön kameranın doğrudan ekran içine yerleştirilmesi ise estetikten ödün vermeyen yepyeni bir görsel deneyime kapı açıyor. Alüminyum çerçevenin sağ kenarında konumlanan parmak izi sensörü, telefonun doğal tutuşuna uyum sağlıyor. 3.750 mAh bataryası ise günlük kullanım için yeterli olacak. GPU Turbo 3.0 teknolojisiyle oyun performansını artıran Honor 20, Mobile Legends, Fortnite, PUBG Mobile ve Arena of Valor gibi toplamda 25 oyunla iş birliği yapıyor.

Honor 20’nin 6 GB bellek ve 128 GB depolama sunan moeli ise önümüzdeki günlerle 4.799 TL fiyatıyla Vatan Bilgisayar’daki yerini alacak.