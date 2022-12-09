Samsung, söz verdiği gibi Hindistan’da şirketin en yeni ekonomik M serisi telefonu olan Galaxy M04’ü piyasaya sürdü. 6,5 inç HD+ Infinity-V ekrana sahip olan telefon, RAM Plus özellikli 4GB sanal RAM ile 4GB RAM’e sahip MediaTek Helio P35 işlemcisi ile beraber geliyor. 13MP ana + 2MP derinlik kamerası ve 5MP ön kameraya dizilimine sahip.

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Telefon, One UI Core 4.1 ile Android 12’yi çalıştırıyor ve şirket telefon için 2 yıllık işletim sistemi güncellemesi sözü veriyor. 15W hızlı şarj desteği ile 5000mAh bataryaya sahip. Arka kamera tasarımı eski modellere kıyasla farklı ve telefonda parmak izi okuyucusu bulunmuyor.

İçindekiler Samsung Galaxy M04 Özellikleri

Samsung Galaxy M04 Özellikleri

6,5 inç (1560 × 720 piksel) HD+ LCD Infinity-V ekran

IMG PowerVR GE8320 GPU ile Octa-Core MediaTek Helio P35 12nm işlemci (2.3GHz Quad + 1.8GHz Quad ARM Cortex A53 CPU)

4GB RAM, 64GB / 128GB Depolama, mikro SD kart ile 1TB’a kadar genişletilebilir

One UI Core 4.1 ile Android 12

Çift SIM (nano + nano + microSD)

LED flaşlı 13MP arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP ön kamera

3,5 mm ses girişi, FM Radyo

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS

15W hızlı şarj özellikli 5.000mAh pil

Tüm bu özelliklere sahip Samsung Galaxy M04, Hindistan’da yalnızca 100 dolar karşılığında satın alınabilecek.