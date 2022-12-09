Katlanabilir akıllı telefon kategorisinin gelişimi, bu cihaz sınıfındaki rekabeti artırmaya başlıyor. Google’dan yakında böyle bir seçenek bekleniyor. Twitter’da OnLeaks olarak bilinen Steve Hemmerstoffer, bu kez yaklaşan cihazın renderlarını gösterdi.

Google Pixel Fold’un yaklaşık boyutları 7,69 inç dahili ekran ve 5,79 inç harici ekran tarafından belirlenirken, kasanın boyutları 158,7×139,7×5,7 mm (kameralar için “kaide” dikkate alındığında 8,3 mm) olacak.

Pixel Fold’un Google Tensor G2 çipini alacağı ve performansla ilgili herhangi bir sorun olmayacağı oldukça açık. Ancak katlanabilir akıllı telefon kullanıcıları arasında gücü artırmak için değil, kasaların gücünü artırmak için daha büyük bir talep olduğu belirtiliyor. Ayrıca 12GB RAM ve depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olacak.

Ayrıca renderlarda üç kamera görebilirsiniz, bu da büyük olasılıkla Google Pixel 7 Pro sensörlerinin yeteneklerini tekrarlayacaktır.

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Stereo hoparlörler, her iki tarafta birer tane olmak üzere kasanın üst ve alt kısımlarında yer alıyor. Renk seçeneklerine gelince, Pixel Fold standart Gümüş ve Siyah renklerde gelecek.

Google Pixel Fold’un Mayıs 2023’te gelmesi bekleniyor.