Samsung Galaxy J2 Core 2020 tanıtıldı!

Samsung’un ilk Android Go işletim sistemine sahip cihazı J2 Core depolama alanı iki katına çıkarılarak yenilendi. Telefonun hala Android 8.0 Oreo Go işletim sistemini kullanması ise beklentilerin gerisinde kalmasına neden oldu.

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Samsung Galaxy J2 Core 2020 Özellikleri

Samsung Hindistan’da Galaxy J2 Core 2020’yi piyasaya sürdü. Daha doğrusu orijinal J2 Core modelindeki depolama alanı iki katına çıkarılarak yeni bir telefon olarak adlandırıldı. İki yıl öncesinde tanıtılan orijinal modelinde teknik özellikler oldukça kısıtlıydı ve bu teknik özellikler 2 yıl sonra yani günümüzde daha da limitli görünüyor. Tüm bu basit teknik özelliklerine rağmen telefonun tek kurtarıcı noktası Android Go işletim sistemi ve basitleştirilmiş uygulamalar ile çalışıyor olması.

Telefon 5 inç LCD ekrana ve 540×960 çözünürlüğe sahip. Resmi özelliklerinde Gorilla Glass kullandığı belirtilmese dahi 2018 modelinde bulunan bu özelliğin 2020 modelinde de olduğunu varsayabiliriz. Telefonun ön tarafında kullanıcıları 5MP özçekim kamerası karşılıyor. Günümüzde görmeye alıştığımız telefon tasarımlarının aksine cihaz ön tarafında herhangi bir çentik veya deliğe sahip değil. Arka kamera 8MP senör ve otomatik odaklama lensinden oluşmakta ve 30 fps’de 1080p video kaydedebiliyor. Telefonun 2020 modelinde 16GB depolama alanı tercih edilmiş ve 11.7GB kullanılabilir durumda. Kalan depolama alanı ise işletim sistemi tarafından işgal edilmiş durumda. Telefon microSD kart desteğine sahip ve Smart Manager özelliği sayesinde uygulamalarınızı ve içeriklerinizi hafıza kartı üzerinde depolamanız mümkün. Gücünü Exynos 7570 Quad işlemciden alan telefon 14nm üretim teknolojisine sahip 4 adet Cortex-A53 çekirdeğe ve Mali-T720 grafik birimine sahip. 1GB RAM’e sahip olan J2 Core 2020 pil tarafında 2600mAh bataryaya sahip. Telefonun pil ömrü LTE veri bağlantısı ile birlikte 14 saat olarak ifade edilmiş.

Samsung telefonun 2020 modelinde işletim sistemini güncellememeyi tercih etmiş ve telefon orijinali ile aynı olarak Android 8.0 Oreo Go sürümü ile geliyor. Samsung Galaxy J2 Core 2020 iki sim kart desteğine sahip bir LTE telefon. Cihazın altın, mavi ve siyah renk seçenekleri mevcut. Telefonun tek bir baz modeli var ve 83 dolar olarak fiyatlandırılmış durumda.