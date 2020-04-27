Haber
Haftanın Steam ücretsiz oyun ve indirimleri
Coronavirus pandemisi nedeniyle, dijital oyun platformlarının ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Genelde Epic Games tarafından her hafta çoğunlukla iki adet oyun verildiğini ve bu oyunların büyük kitlelere sahip olan yapımlar olduğunu biliyoruz.
Bu platformlardan biri ve en büyüğü olan Steam, strateji severlerin yakından bildiği, Total War serisinden birçok oyunun %75’e varan indirimlere gireceğini açıkladı. Ayrıca süreç içerisinde bugün 19:00 itibariyle, Total War: Shogun 2 adlı yapım ücretsiz ve kalıcı olarak kullanıcılara hediye edilecek. Bugün birkaç saat sonra başlayacak olan kampanya 1 Mayıs tarihinde son bulacak ve bu tarihten önce kütüphanenize eklediğiniz oyun kalıcı olarak sizin olacak. Serinin mevcut indirimleri ise 4 Mayıs tarihine kadar devam edecek.
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Ücretsiz yapımlar
Total War: Shogun 2
2011 yılında piyasaya çıkan Total War: Shogun 2, derebeylikler döneminde 16. yy. Japonya’sında geçiyor. Klanların harita üzerinde üstünlük sağlamak adına sıkı savaşlara tutulduğu bu dönemde biz de kendi klanımızla savaşa dahil oluyoruz. Çıktığı dönemde büyük ses getiren ve aldığı puanlarla dikkat çeken yapım sizlere uzun süreli bir oynanış vadediyor.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.
Başlangıç: 27 Nisan 19:00
Son gün: 1 Mayıs
Polyball
Arkadaşlarımızla sıkı mücadelelere girebileceğimiz ve aynı zamanda 60’ın üzerinde harita tasarımıyla tek oyunculu olarak kendimizi sınayabileceğimiz bir yapım. Oyun içerisinde kendi haritanızı tasarlamanız bile mümkün.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonuna dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.
Son gün: 1 Mayıs
PAC-MAN Championship Edition 2
Bir döneme damga vurmuş ve popüler oynanış mekaniği sebebiyle halen vazgeçemediğimiz seriye ait yenilenmiş bir yapım. Bu yeni sürümde, grafikler yenilenmiş ve labirentler tekrar tasarlanmış, ayrıca yutma ve kovalama efektleri de ciddi değişimler almış.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Oyuna ait Microsoft Store sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Oyuna ait PlayStation Store sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Yapmanız gereken tek şey oyunu ekle butonlarına dokunmak ve kalıcı olarak sahip olmak.
Son gün: 10 Mayıs
İndirimler
Blind
VR sahibiyseniz ve gerilim türüne tutku duyuyorsanız, Blind sizin için muazzam bir tercih olabilir. Hiçbir şeyden habersiz terkedildiğimiz konakta görme yetimizi kaybetmemizle birlikte sürükleyici ve gerilim dolu bir maceraya çıkıyoruz.
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Alien Isolation
Oyuna ait Steam sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 iki farklı model ile gelecek!
Meizu 17, gelecek hafta resmi olarak tanıtılacaktı. Bugün ortaya çıkan sızıntıya göre cihazın taban modelinin yanı sıra Pro modeli de bulunacak. Resmi tanıtım afişlerine göre cihazlarda 90 Hz ekran tazeleme hızı ve 64 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak.
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Meizu 17 serisi hakkında neler biliyoruz?
Bugün, Weibo‘daki güvenilir bir kaynağa göre Pro varyasyonda süper kablosuz mCharge desteği bulunacağı ortaya çıktı. Weibo‘da yayınlanan diğer görüntüler ise oldukça açıklayıcı bir şekilde hazırlanmış. Pro model ile ilgili ise broşürler ortaya çıktı. Ortaya çıkan broşürlerde kullanım belgesi ve cihazın kutu tasarımı görüntülendi. Bunlar haricinde cihazda Meizu‘nun belirli senaryolar için geliştirdiği OneMind 4.0 yazılım güçlendiricisi de bu cihazda bulunacak.
Meizu 17 serisi, arka tarafta 64 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Cihazın dörtlü kamera kurulumunun yanı sıra kameralarda AR filtreleri ve çıkartmaları bulunacak. Telefonun yapay zekaya oldukça önem vereceği tahmin ediliyor. Bağlantı açısından Pro versiyonda Wi-Fi 6 desteği (İçerisinde bulunan Snapdragon 865 yonga seti sayesinde) bulunacak. Ayrıca cihazın NFS desteği de mevcut olacak.
Cihazların onaylanan diğer özelliklerine baktığımızda, telefonlarda 4.500 mAh pil kapasitesi ve 30W hızlı şarj mevcut. Ayrıca ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamera ve UFS 3.1 depolama birimi ile gelecek olması da onaylanan özellikler arasında. Meizu 17 ailesi, önümüzdeki hafta Cuma günü yani 8 Mayıs tarihinde tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Philips Sound, kulaklıklara özel kampanya düzenliyor!
Philips Sound, kulaklık ürünleri için özel kampanya düzenliyor. “sepetimdekises.com” üzerinden yapılacak kampanyada belli ürünlere özel 50 TL’lik Migros hediye çeki de müşterilerle buluşacak.
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Philips’in Türkiye’deki televizyon ve ses ürünleri ayağı TPVision kulaklıkları için çok güzel bir kampanyaya imza atıyor. 14 Şubat tarihinde başlayan kampanya 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Ayrıca seçili ürünlerde müşteriler 50 TL’lik Migros hediye çeki kazanma şansı da yakalıyor. Aşağıda yazılı olan ürünlere belli oranlarda indirime tabii tutulacak.
İşte indirime girecek Philips Sound ürünleri!
- SHQ6500CL/00
- TAUN102BK/00
- TAUH202WT/00
- TAUH202BK/00
- SHB3075BK/00
- SHB3075BL/00
- SHB3075RD/00
- SHB3075WT/00
- TAUT102BK/00
- SHB3175BK/00
- SHB3175WT/00
- SHC5200/10
- TASH402BK/00
- TABH305BK/00
- SHB2515BK/10
- TAPH802BK/00
- TAPH805BK/00
Katılım koşulları neler?
- Kampayaya katılım için tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin alışveriş faturalarının tarihi itibari ile 15 gün içerisinde sepetimdekises.com sitesine giriş yaparak kampanya başvuru formunu doldurmaları ve “Kampanya Katılım Koşulları”nı onaylamaları gerekiyor.
- Başvuru sonrası beş iş günü içinde başvuru değerlendirilip müşterileri geri dönüş yapılacak.
- Başvurusu geçerli olan kullanıcılar alışveriş fatura tarihinden 30 günlük süre bitimi sonrası 4 iş günü içerisinde hediye kodlarına kavuşacaklar.
14 Şubat tarihinde başlayan “Philips Sepetimdeki Ses” kampanyası 30 Haziran’a kadar devam edecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcıların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Verilen hediye çeki ise sadece bir kullanıma tahsis olacak.
Genel
2022 BMW 2 Serisi Coupe sızdırıldı!
Arkadan çekişli, yeni nesil BMW 2 Serisi Coupe‘nin yakında geleceği çok büyük bir sır değil artık. G42 kasa kodlu modelin görselleri, 2addict isimli bir sitede paylaşıldı
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Aracın gerçek olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi henüz yok. Fakat kuvvetli ihtimallerden biri ise aracın, BMW Grubu‘nun Münih‘teki tesislerinde yapılan 1:1 ölçekli kil model olduğu.
Görsellerde ilk göze çarpan detaylar biraz büyüyen çift böbrek ızgara, güncel nesil ile benzerlik gösteren kırıklı tasarımdaki ön farlar ve ön tampondaki devasa yan ızgaralar oluyor. Arka farlarda ise E90 kodlu 3 Serisi Sedan ile benzer yapıda bir tasarım görülüyor. Fakat boyut olarak güncel modelin arka farlarından biraz daha büyükler.
Böbrek ızgaralarındaki koyu krom renk, ön tamponun alt kısmında yer alan “M” rozeti ve arka difüzörü ile bu aracın, M2.40i olarak adlandırılması beklenen M Performance modeli olduğu düşünülüyor.
En son tanıtılan 2 Serisi GranCoupe modeliyle beraber giderek büyüyen 2 Serisi ailesi, arkadan çekişli oluşu ve sıralı 6 silindirli motor seçeneğiyle, 3 ve 4 Serisi modellerinden pek de geri kalmayacak gibi görünüyor.
Yeni nesil BMW 3 Serisi ailesinin en üstünde yer alan M3.40i modelinde, turbolu sıralı 6 ünite yer alıyor. 350 beygir civarında güç üreten bu motorun, yeni M2‘de kullanılması bekleniyor.
Şanzıman seçenekleri arasında 8 ileri otomatik ve 6 ileri manuel olmak üzere iki opsiyon olacak. Motora ve pazara bağlı olarak, hem arkadan çekişli hem de dört tekerlekten çekişli xDrive modelleri sunulacak. Ayrıca giderek küçülen cabrio araç pazarından dolayı, 2 Serisi Cabrio‘nun bu nesilde fişinin çekilmesi bekleniyor. Bunun yerine BMW, potansiyel alıcıları yeni nesil 4 Serisi Cabrio ile muhatap edecek.
Yeni 2 Serisi’nin satışlarına 2022 yılının sonlarında satışa çıkması bekleniyor.