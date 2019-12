Samsung Galaxy Fold satışları 1 milyonu aştı!

The Game Awards 2019 etkinliğinde birbirinden güzel yeni oyunlar duyuruldu.

Türkiye saati ile 04:30’da başlayan etkinlik, yılın en iyi yapımlarının dışında, yeni oyunlara da ev sahipliği yaptı. Oyun dünyasının en önemli ödül organizasyonlarından biri sayılan The Game Awards’da mevcut yılda başarılı olan oyunlara bir çok alanda ödül veriliyor. Özellikle Microsoft, yeni oyun konsolu Xbox Series X’i duyurmasıyla birlikte, konsola özel çıkan oyunlarla etkinliğe damga vurdu. Etkinlikte ayrıca PlayStation 5’e özel olarak duyurulan ilk oyun Godfall için de bir açıklama yapıldı. Oyuncuların her sene yeni oyun duyuruları için beklediği etkinliğin bu sene duyurulan yapımlarına beraber bakalım.

Microsoft’un yeni konsoluyla birlikte duyurduğu Senua’s Saga: Hellblade II

Ghost of Tsushima



Serinin ikinci oyunu, The Wolf Among Us 2

Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni oyunu, Fast and Furious Crossroads

PlayStation 5 için duyurulan ilk özel oyun, Godfall



League of Legends’ın yaratıcısı Riot Games’ten iki yeni oyun

Convergence

Ruined King

PlayerUnknown tarafından geliştirilen yeni oyun, Prologue

Amazon Game Studios’un yeni MMO oyunu, New World

Xbox Series X için özel olarak geliştirilen muhteşem oyun, Ori and the Will of the Wisps

Oyunun soundtrack’inde yer alan sanatçılar için yeni video, Cyberpunk 2077

Konsol dünyası ve MMO evreni için aktif geçen The Game Awards 2019 hakkında siz neler düşünüyorsunuz ?