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Samsung Galaxy Fold satışları 1 milyonu aştı!
Samsung Galaxy Fold, şubat ayında tanıtıldıktan sonra beraberinde bir çok soru işareti de getirmişti. Özellikle katlanır ekran ile ilgili sorunların olduğu tüm uluslararası medyada konuşuluyordu. Samsung‘un ilk katlanabilir modeli olan telefon sonunda eylül ayında piyasaya sürüldü ve satış konusunda beklenmedik rakamlara ulaştı. Samsung Galaxy Fold 1 milyon satış rakamını aştı!
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Samsung‘un cesur bir adımla ürettiği katlanabilen akıllı telefon denemesi piyasanın ileride nasıl şekilleneceğine de yön verebilir. Zira diğer telefon üreticileri de gelecekte bu teknolojiye yatırım yapma eğilimindeler. Özellikle de Samsung’un Galaxy Fold satışlarından elde ettiği 2 milyar dolarlık kazanç düşünülürse cevabı hiç uzakta aramamak gerekiyor. Bu kazancı sadece 3 aylık periyot içerisinde elde ettiklerini de söyleyelim.
2020 yılı katlanabilir telefonlar açısından pek çok yenilikle gelecek gibi gözüküyor. Hatta serinin devamı olacak Galaxy Fold 2 ile ilgili resmi olmayan söylemler ve iddialar ortaya atılmış durumda. Bu da bize katlanabilir telefon dünyasının ne tür bir eğilim içerisine doğru ilerlediği ile ilgili ipuçlar veriyor. Samsung, katlanabilir telefon piyasasındaki satışlarının 2020 yılı içerisinde 6 milyona ulaşmasını beklediğini de belirtti.
Samsung Galaxy Fold özellikleri
Telefona ait temel özelliklere hızlıca gelin bir göz atalım.
- Katlanabilen 7.3” büyüklüğünde Dynamic Amoled ekran (katlandığında 4.6”)
- Açıkken, 160.9 x 117.9 x 6.9 mm kasa boyutu
- Katlandığında, 160.9 x 62.9 x 15.5 mm kasa boyutu
- 263 gram ağırlık
- Yaklaşık %85.7 ekran/kasa oranı
- 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 işlemci
- Adreno 640 grafik arabirimi
- 12 GB RAM
- 512 GB depolama alanı (UFS 3.0)
- 3’lü arka kamera: 12 MP ana, 12 MP telefoto, 16 MP ultra geniş açı kamera (2160p@60fps’e kadar video kaydı)
- 2’li ön kamera: 10 MP geniş açı kamera, 8 MP derinlik sensörü (2160p@30fps’e kadar video kaydı)
- 4380 mAh batarya
- 15W hızlı ve kablosuz şarj
- Bluetooth 5.0
- USB Type-C 3.1
Akıllı Telefonlar
Google Servisleri Türkiye’de yüklü gelmeyebilir!
Google Servisleri Türkiye’de yüklü gelmeyebilir! Rekabet Kurumu ile Google anlaşmaya varamadı. Türkiye‘deki Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Google Servisleri yüklü olarak gelmeyecek.
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Rekabet Kurumu, Android cihazlarda önyüklü olarak Google servislerinin gelmesinin pazarı domine edilerek, haksız rekabet yarattığına karar verdi ve Google‘a bu konu ile ilgili kısa bir süre önce ceza kesti. Google, Türkiye‘deki partnerlerine gönderdiği açıklama ile rekabet kurumuyla anlaşmaya çalıştıklarını, anlaşamama durumunda ise Türkiye‘deki Android ve Android One cihazlarda Google Servisleri’nin önyüklü olarak gelmeyeceği bilgisini verdi.
Önümüzdeki günlerde bu konu çok konuşulacak gibi duruyor. Anlaşmaya varılamaması halinde ise hem kullanıcıları hem satıcıları zorlu bir süreç bekleyecek gibi gözüküyor.
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The Game Awards 2019’da duyurulan oyunlar!
The Game Awards 2019 etkinliğinde birbirinden güzel yeni oyunlar duyuruldu.
Türkiye saati ile 04:30’da başlayan etkinlik, yılın en iyi yapımlarının dışında, yeni oyunlara da ev sahipliği yaptı. Oyun dünyasının en önemli ödül organizasyonlarından biri sayılan The Game Awards’da mevcut yılda başarılı olan oyunlara bir çok alanda ödül veriliyor. Özellikle Microsoft, yeni oyun konsolu Xbox Series X’i duyurmasıyla birlikte, konsola özel çıkan oyunlarla etkinliğe damga vurdu. Etkinlikte ayrıca PlayStation 5’e özel olarak duyurulan ilk oyun Godfall için de bir açıklama yapıldı. Oyuncuların her sene yeni oyun duyuruları için beklediği etkinliğin bu sene duyurulan yapımlarına beraber bakalım.
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Microsoft’un yeni konsoluyla birlikte duyurduğu Senua’s Saga: Hellblade II
Ghost of Tsushima
Serinin ikinci oyunu, The Wolf Among Us 2
Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni oyunu, Fast and Furious Crossroads
PlayStation 5 için duyurulan ilk özel oyun, Godfall
League of Legends’ın yaratıcısı Riot Games’ten iki yeni oyun
Convergence
Ruined King
PlayerUnknown tarafından geliştirilen yeni oyun, Prologue
Amazon Game Studios’un yeni MMO oyunu, New World
Xbox Series X için özel olarak geliştirilen muhteşem oyun, Ori and the Will of the Wisps
Oyunun soundtrack’inde yer alan sanatçılar için yeni video, Cyberpunk 2077
Konsol dünyası ve MMO evreni için aktif geçen The Game Awards 2019 hakkında siz neler düşünüyorsunuz ?
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Microsoft, yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’i duyurdu!
Microsoft, The Game Awards etkinliğinde şaşırtıcı bir şekilde yeni oyun konsolu Xbox Series X’i duyurdu. Bugüne kadar Project Scarlett olarak lanse edilen konsol, yeni ismiyle karşımıza çıktı.
Microsoft tarafından yayınlanan videoda,konsol tasarımının diğer serilere nazaran bir hayli garip olduğu görülülüyor. Xbox başkanı Phil Spencer yeni ürünleri için yaptığı açıklamada “Xbox Series X gelecek tatil sezonunda bizi konsol oyunculuğunun geleceğine götürecek. En hızlı ve en güçlü Xbox konsolumuz performans, hız ve uyumluluğu yeni bir seviye oluşturacak” şeklinde konuştu. Microsoft gelecekte, yeni konsolu için geliştirdiği oyunları hem Windows 10 mağazası, hem de Steam aracılığıyla kullanıcılara sunmayı planlıyor. Geliştirilen yapımların, 15 stüdyoda hazırlandığı ve bunların PC platformuna da geleceği belirtildi. Ortaya çıkan oyunlardan biri de kullanıcıların çok sevdiği Senua’s Saga: Hellblade 2 olacak.
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Firma uzun bir süredir Sony ve Nintendo gibi konsol üreticilerinin gerisinde kaldığını düşündürse de, bu sürpriz çıkış ile gelecek yıllara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Cross-platform oyunların ve oyuncularının çoğalması ile birlikte Microsoft’un hali hazırda kullandığı Xbox Game Pass aracılığıyla, Xbox konsol ve PC oyuncularını birlikte aynı oyun içerisinde görebilmemiz için çalıştığı belirtildi.
Xbox Wireless Controller hakkında da konuşan Spencer, “Boyutu ve şekli daha geniş bir kitleye hitap edecek şekilde düzenlendi ve ayrıca ekran görüntüleri ve oyun klipleri almayı kolaylaştırmak için yeni bir Paylaş düğmesine sahip” dedi. Kontrol cihazı tüm Xbox One konsolları ve Windows 10 PC’ler ile uyumlu şekilde çalışabilecek. Doğal olarak eski konsollara ait kontrol cihazları Series X için kullanılamayacak. Düşük gecikme süresi için sık sık özel bir ekibin çalıştığını vurgulayan Spencer, firmanın bu konuya ne kadar önem verdiğini gözler önüne seriyor.
Xbox Series X, Amd’nin yeni Zen 2 ve Radeon RDNA mimarisine sahip, özel olarak tasarlanan işlemcilerini içeriyor. Yükleme sürelerinin büyük sorunlar yarattığı günümüzde, bu problemin önüne geçebilmek için NVMe SSD kullanılan cihaz, 8k çözünürlük, RTX serisinden hatırlayacağımız ışın izleme teknolojisi ve 120 FPS’e kadar kare hızı sunuyor.
Fiyatı ve bir çok özelliği hakkında detay verilmeyen konsolun 2020 yılının sonlarında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Rakibi Sony’nin de PlayStation 5 için 2020 yılı sonunu gösterdiğini hatırlarsak, kıyasıya bir mücadelenin bizleri beklediğini söylemek yanlış olmaz.