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Samsung Galaxy A71, 64 MP kamera ile tanıtıldı!
Samsung, yeni orta segment modeli Galaxy A71’i tanıttı. Güney Koreli teknoloji devinin, dört arka kameraya sahip yeni modelinin dikkat çekici özelliklerine gelin hep birlikte bakalım;
Galaxy Note 10 gibi, Infinity-O ekran teknolojisiyle duyurulan model, arka kamera konusunda ise Samsung’un ilk 64MP kameraya sahip telefonu olma özelliğini taşıyor. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisiyle donatılmış model,25W hızlı şarj destekli 4.500mAh kapasitesinde bir bataryadan besleniyor. Galaxy A71 için işlemci tarafında, 2.2 GHz hızında çalışan Snapdragon 730 tercih edilmiş. Telefon her iki modeli de 128 GB depolama alanına sahip, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle sunulurken, cihazda aynı zamanda 512 GB’a kadar genişletilebilir microSD kart yuvasına da yer verilmiş.
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Arka kısmında 64MP + 12MP + 5MP + 5MP’lik dörtlü kamera kurulumuyla kuşatılan model, kutusundan Android 10 ve One UI 2.0 ile beraber çıkıyor. Ön kısmında ise 32MP F2.2 aralığına sahip selfie kamerası yer alıyor.Fiyat bilgisi henüz paylaşılmayan Samsung Galaxy A71 modeli, Gümüş, Prizma siyah, mavi ve pembe renk çeşitleriyle satışa sunulacak.
Samsung Galaxy A71 tüm özellikleri
- 6,7 inç (2400 x 1080 piksel) Full HD + Infinity-O Süper AMOLED ekran
- 8 Çekirdekli (2.2GHz çift + 1.8GHz altılı) Snapdragon 730 işlemci
- Adreno 618 grafik birimi
- 128 GB Depolama alanı (micro SD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir)
- 6GB / 8GB RAM seçenekleri
- One UI 2.0 ile Android 10 işletim sistemi
- Çift SIM
- LED flaşlı 64MP arka kamera + f / 1.8 diyafram, 12MP 123 derecelik ultra geniş açılı kamera + f / 2.2 diyafram, 5 MP derinlik sensörü + f / 2.2 diyafram, 5MP makro kamera + f / 2.4 diyafram
- F / 2.2 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera
- Ekrana gömülü parmak izi sensörü
- 3.5mm ses girişi, Dolby Atmos
- Boyutlar: 163.6 x 76.0 x 7.7 mm
- Ağırlık: 179g
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C
- 25W hızlı şarj ile 4500mAh batarya
Akıllı Telefonlar
Windows 10 Mobile desteği resmen sona erdi
Microsoft’un mobil işletim sistemi projesi, büyük iddialarla başlamasına rağmen bir türlü istenen başarıya ulaşamadı. Aşama aşama bitirilen Windows 10 Mobile, resmi destek süresinin sona ermesinin ardından resmen tarih oldu.
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Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini tamamen bitirdi
Microsoft, 10 Aralık tarihinde yaptığı duyuru ile mobil işletim sistemi kullanıcıları için sunduğu resmi desteği sona erdirdiğini açıkladı. Bir süredir sürüm güncellemesi almayan işletim sistemi, güvenlik güncellemeleri başta olmak üzere Microsoft tarafından destek görmeye devam ediyordu. Bu gelişmenin ardından atıl durumdaki mobil Windows projesinin fişi de bir anlamda çekilmiş oldu.
İşletim sistemine sahip en güncel akıllı telefon, Microsoft’un 2016 yılında duyurduğu Lumia 650 modeliydi. Dolayısıyla mobil işletim sisteminin kullanıcı sayısının çok az olduğu tahmin ediliyor. Microsoft, Windows 10 Mobile kullanıcılarının 10 Mart 2020 tarihine kadar yedeklerini farklı bir cihaza aktarabileceklerini belirtti.
Mobil tarafta elini güçlendirmek isteyen Microsoft, bunu gerçekleştirmek için 2013 yılında Nokia’nın akıllı telefon birimini satın almıştı. İddialı başlayan Microsoft Lumia projesi; başarısız arayüz ve kısıtlı uygulama marketi gibi nedenlerle kullanıcı tarafında istenen sonucu alamadı. Geliştiriciler de uygulamalarını platforma taşıma konusunda sorun yaşayınca işletim sisteminin ana güncellemeleri Temmuz 2017’de sonlandırıldı.
Son olarak Microsoft’un Android işletim sistemine sahip Surface Duo katlanabilir telefon modeli üzerinde çalıştığını belirtelim.
Güvenlik
Acronis bulut yönetimi ve güvenlik araçları portfolyosuna 5nine’ı da ekledi
Acronis günümüzün en büyük siber koruma firmalarından biri olarak yeni bir duyuru gerçekleştirdi. Bu bağlamda Microsoft Hyper-V ve Azure bulut yönetimi ve güvenliği çözümleri konusunda dünya çapında bir tedarikçi olan 5nine‘ın satın alındığını açıkladı. Anlaşmanın bir parçası olarak 5nine, Acronis’in% 100 bağlı ortaklığı olacak.
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5nine, Hyper-V için uçtan uca bulut çözümleri ve Hyper-V ve Azure için ilk ve tek çok katmanlı güvenlik çözümü sunuyor. Yenilikçi, güçlü ve kullanımı kolay yazılımı maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak ve güvenlik risklerini azaltmak için tasarlandı. Acronis, 5nine teknolojisini Acronis Siber Platformu‘na entegre etti ve Acronis Siber Bulut Çözümleri portalı üzerinden yeni hizmetler sunacak. Böylece 5nine’a ait çözümler, yönetilen servis sağlayıcıların (MSP’ler) ve BT kuruluşlarının bulut hizmeti düzenlemesini basitleştirmesini, yeni iş oluşturmasını ve müşterilerin ihtiyaçlarını yönetmesini sağlayacak.
Acronis, 5nine ile birlikte müşterilere ve iş ortaklarına, iş yüklerini fiziksel veya sanal altyapılarından Acronis Siber Altyapı, Microsoft Azure veya her ikisine geçirmek için daha kolay bir yol sunacak. 5nine’ın bulut geçişini, yönetimini, izlemesini ve yenilikçi iş yükü yönetim araçlarını ve süreçlerini birleştirme becerisi, müşterilerin Beş Siber Koruma Vektörü‘nü kapsamasını sağlayacak. Bu sayede tüm verilerin (SAPAS), uygulamaların ve sistemlerin güvenliğini, erişilebilirliğini, gizliliğini, orijinalliğini sağlayacak.
5nine İcra Kurulu Başkanı Karen Armor, “Acronis ile birleştirerek, ürün yeniliğini hızlandırabilir, dağıtım kanalımızı genişletebilir ve mevcut teknolojimizi kaldırarak müşteri gereksinimlerini karşılayabileceğiz” dedi. “Müşterilerimiz adına Microsoft sanal makinelerini yönetme ve koruma konusunda neredeyse on yıllık deneyimden edinilen bilgiler sayesinde, bu satın almanın bulut benimsemesini teşvik edeceği ve dünya çapında güvenli ve güvenilir bulut altyapısı dağıtımları sağlayacağından eminiz”
Acronis, 5nine’nın BT kanalındaki 50.000’den fazla partnerlerine ve ortağının değerini görerek MSP’lerin ve bulut servis sağlayıcılarının hibrit altyapı iş yüklerini daha iyi yönetmelerini sağlayacak. Acronis’in altyapı dağıtım gereksinimlerini lokasyona, bütçeye ve kullanım durumuna göre karşılayabilmesi, Acronis Siber Altyapı, Microsoft Azure ve daha fazlası ile siber koruma sağlamak için onlara en üst düzeyde kontrol ve esneklik sağlıyor olacak.
Acronis Kurucusu ve CEO’su Serguei “SB” Beloussov, “Siber koruma ürünleri ve hizmetleri portföyümüze 5nine’ın çözümünü ekleyerek, ortaklarımıza ve müşterilerimize Microsoft hibrit bulut platformunu benimsemenin kolay bir yolunu sunuyoruz. Birleştirilmiş bir çözümle, kuruluşlar tümünü bulutlara taşıyabilecek veya iş yüklerini buluta taşıyabilecek ve daha sonra hem kurum içi hem de bulut sanal makinelerini tek bir arayüzle yönetebilecek. Acronis’in kullanımı kolay, tek cam bölmesini genişleterek BT yöneticilerinin tüm iş yükleri için siber korumayı izlemesi, yönetmesi ve sağlamasını sağlayarak iki çözümün işlevselliğini birleştirmeyi düşünüyoruz ”dedi.
Acronis, 5nine’nın ödüllü Bulut Yönetimi, Bulut Geçişi ve Güvenlik Platformu’na yatırım yapmaya ve geliştirmeye devam edecek. Her iki şirket de geniş bir deneyime sahip olmasıyla ve Microsoft ekosisteminde olması sayesinde Microsoft Gold Certified iş ortakları, Microsoft Azure’un daha fazla benimseme kazanmasıyla yenilemeyi sürdürmeyi planlıyor.
Samsung
S10 ailesi için OneUI 2.0 güncellemesi, Türkiye topraklarında!
S10 ailesi için geçen günlerde bir paylaşımda bulunmuştuk. Bu paylaşımla birlikte, OneUI 2.0’ın stabil versiyonun dağıtım işlemlerine başlandı ve içerisinde Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesi için süreç başlamış oldu.
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Samsung’un güncel yazılımlarını Kies OTA sisteminden çekerek anlık paylaşım yapan SamMobile’da “G970FXXU3BSKO” kod adlı olarak yayınlanan sürüm ile 2019 bayrak gemilerine birçok iyileştirme, geliştirme ve değişiklik ekleniyor.
Tüm detaylarına buradaki linkten ulaşabileceğiniz yükseltme, geliştirilmiş karanlık mod, daha akıcı geçiş animasyonları, geliştirilmiş navigasyon sistemi gibi Android 10’un temelinde gördüğümüz önemli değişiklikleri içerisinde barındırıyor.
Güncelleme şu anda Türkiye’deki S10, S10+ ve S10e kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı. Bizim elimize sabah saatlerinde gelen güncelleme hala size gelmediyse merak etmeyin. Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncellemesi kısmından kontrol edebilirsiniz.
Fakat beklemek istemiyorsanız SamMobile’ın internet sitesinden de gelen yazılımı indirmeniz mümkün. Küçük bir uyarı, OEM kilidi cihazınızda açıksa, telefonunuz sonu olmayan logo döngüsüne girebilir. Başınızı ağrıtmasını istemiyorsanız eğer, OEM kilidinizin recovery menüsünden kapalı olduğuna emin olmanız gerekiyor.