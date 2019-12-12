Samsung Galaxy A71, 64 MP kamera ile tanıtıldı!

Acronis günümüzün en büyük siber koruma firmalarından biri olarak yeni bir duyuru gerçekleştirdi. Bu bağlamda Microsoft Hyper-V ve Azure bulut yönetimi ve güvenliği çözümleri konusunda dünya çapında bir tedarikçi olan 5nine‘ın satın alındığını açıkladı. Anlaşmanın bir parçası olarak 5nine, Acronis’in% 100 bağlı ortaklığı olacak.

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5nine, Hyper-V için uçtan uca bulut çözümleri ve Hyper-V ve Azure için ilk ve tek çok katmanlı güvenlik çözümü sunuyor. Yenilikçi, güçlü ve kullanımı kolay yazılımı maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak ve güvenlik risklerini azaltmak için tasarlandı. Acronis, 5nine teknolojisini Acronis Siber ​​Platformu‘na entegre etti ve Acronis Siber Bulut Çözümleri portalı üzerinden yeni hizmetler sunacak. Böylece 5nine’a ait çözümler, yönetilen servis sağlayıcıların (MSP’ler) ve BT kuruluşlarının bulut hizmeti düzenlemesini basitleştirmesini, yeni iş oluşturmasını ve müşterilerin ihtiyaçlarını yönetmesini sağlayacak.

Acronis, 5nine ile birlikte müşterilere ve iş ortaklarına, iş yüklerini fiziksel veya sanal altyapılarından Acronis Siber Altyapı, Microsoft Azure veya her ikisine geçirmek için daha kolay bir yol sunacak. 5nine’ın bulut geçişini, yönetimini, izlemesini ve yenilikçi iş yükü yönetim araçlarını ve süreçlerini birleştirme becerisi, müşterilerin Beş Siber Koruma Vektörü‘nü kapsamasını sağlayacak. Bu sayede tüm verilerin (SAPAS), uygulamaların ve sistemlerin güvenliğini, erişilebilirliğini, gizliliğini, orijinalliğini sağlayacak.

5nine İcra Kurulu Başkanı Karen Armor, “Acronis ile birleştirerek, ürün yeniliğini hızlandırabilir, dağıtım kanalımızı genişletebilir ve mevcut teknolojimizi kaldırarak müşteri gereksinimlerini karşılayabileceğiz” dedi. “Müşterilerimiz adına Microsoft sanal makinelerini yönetme ve koruma konusunda neredeyse on yıllık deneyimden edinilen bilgiler sayesinde, bu satın almanın bulut benimsemesini teşvik edeceği ve dünya çapında güvenli ve güvenilir bulut altyapısı dağıtımları sağlayacağından eminiz”

Acronis, 5nine’nın BT kanalındaki 50.000’den fazla partnerlerine ve ortağının değerini görerek MSP’lerin ve bulut servis sağlayıcılarının hibrit altyapı iş yüklerini daha iyi yönetmelerini sağlayacak. Acronis’in altyapı dağıtım gereksinimlerini lokasyona, bütçeye ve kullanım durumuna göre karşılayabilmesi, Acronis Siber Altyapı, Microsoft Azure ve daha fazlası ile siber koruma sağlamak için onlara en üst düzeyde kontrol ve esneklik sağlıyor olacak.

Acronis Kurucusu ve CEO’su Serguei “SB” Beloussov, “Siber koruma ürünleri ve hizmetleri portföyümüze 5nine’ın çözümünü ekleyerek, ortaklarımıza ve müşterilerimize Microsoft hibrit bulut platformunu benimsemenin kolay bir yolunu sunuyoruz. Birleştirilmiş bir çözümle, kuruluşlar tümünü bulutlara taşıyabilecek veya iş yüklerini buluta taşıyabilecek ve daha sonra hem kurum içi hem de bulut sanal makinelerini tek bir arayüzle yönetebilecek. Acronis’in kullanımı kolay, tek cam bölmesini genişleterek BT ​​yöneticilerinin tüm iş yükleri için siber korumayı izlemesi, yönetmesi ve sağlamasını sağlayarak iki çözümün işlevselliğini birleştirmeyi düşünüyoruz ”dedi.

Acronis, 5nine’nın ödüllü Bulut Yönetimi, Bulut Geçişi ve Güvenlik Platformu’na yatırım yapmaya ve geliştirmeye devam edecek. Her iki şirket de geniş bir deneyime sahip olmasıyla ve Microsoft ekosisteminde olması sayesinde Microsoft Gold Certified iş ortakları, Microsoft Azure’un daha fazla benimseme kazanmasıyla yenilemeyi sürdürmeyi planlıyor.