Samsung Galaxy A80 AnTuTu’da görüldü!

Yenilikçi kamera tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy A80 AnTuTu benchmark uygulamasında kendini gösterdi. Ayrıca telefonun kullandığı işlemci de belli oldu.

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Samsung Galaxy A80 AnTuTu’dan kaç puan aldı?

Ortaya çıkan benchmark testi sonuçlarında Galaxy A80‘in sekiz çekirdekli Snapdragon 730 işlemcisini ve Adreno 618 grafik birimini kullandığı ortaya çıktı. Dün tanıtılan 8 nanometre teknolojisiyle üretilen 730, sunduğu performans açısından Snapdragon 835 ve Kirin 970 gibi işlemcilerle karşılaştırılıyor. AnTuTu testinden 207,082 puan alan Galaxy A80, bu donanımı 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla destekliyor.

Telefon, 6.7 inç boyutunda Super AMOLED ekranla geliyor. Üçlü döner kamera tasarımına sahip olan telefonun kameraları hem önde hem arkada kullanılabiliyor. Bu üçlü sistem 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve ToF sensöründen oluşuyor. Galaxy A80‘in 3,700 mAh büyüklüğündeki bataryası ise Samsung’un yeni 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefon mayıs ayının sonunda $730/€650‘luk fiyat etiketiyle satışa sunulacak.