Samsung, yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 2’yi tanıttı!

Samsung, Galaxy Fit 2 ismini verdiği yeni akıllı bileklik modelini IFA 2020 öncesi düzenlediği etkinlikle birlikte resmi olarak tanıttı. Bu akıllı bileklik, kullanıcıların sağlıkla alakalı her türlü bilgilerini takip edebilmelerini kolaylaştırıyor.

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Samsung’un spor ve sağlık aktivitelerini takip edebilmeyi sağlayan tek ürünü ürünü aslında Galaxy Fit 2 değil, şirketin kısa süre önce duyurduğu Galaxy Watch 3 akıllı saatiyle de sağlık aktivitelerini ve hatta çok daha fazlasını takip edebilmek mümkün. Yalnız her kullanıcının bir akıllı saate ihtiyacı olmayıp sadece sağlıkla ilgili verilerini takip etmek istediğini de unutmamak gerekiyor.

İşte tam bu noktada şirket, böyle kullanıcıların taleplerine karşılık verebilmek adına yeni akıllı bilekliğini tanıttı. Özetle Samsung, Galaxy Watch 3′ü spor ve sağlık verileri dışındaki özelliklerden arındırmış; adını ise Galaxy Fit 2 koymuş.

Samsung Galaxy Fit 2 özellikleri

Tasarım ve donanım

Samsung Galaxy Fit 2, selefinde olduğu gibi silikon bant içine alınmış dikdörtgen formda bir AMOLED panel bazlı dokunmatik ekrana sahip; ancak bu sefer gövdenin metal çerçeve içine değil, silikon bandın içine yerleştirildiğini görüyoruz. Cihazın kendisi temelde plastik malzemeden yapıldığından dolayı 21 gram gibi varlığı hissedilemeyecek seviyede bir ağırlığa sahip.

Ayrıca önceki nesil Galaxy Fit’in yan tarafındaki fiziksel düğme, Galaxy Fit 2′de ise yerini dokunmatik ekranla tümleşik sanal düğmeye bırakıyor. Ek olarak bu akıllı bileklik, tam 70 farklı değiştirilebilir arayüze sahip olması hasebiyle kullanıcıları özelleştirilebilirlik noktasında da mutlu ediyor.

Neler yapabiliyor?

Kullanıcıların hizmetine sunduğu özelliklerin başında yer alan kalori miktarı hesaplama, kalp atış hızını takip etme, mesafe hızı takibi ve uyku takibine ek olarak; aramaları ve bildirimleri görüntüleme özellikleriyle Galaxy Fit 2′nin rakiplerinden de geri kalmadığını ekleyelim.

Galaxy Fit 2′nin bir başka dikkat çekici tarafının, tek şarj ile 15 gün boyunca pil ömrü sunan güçlü bataryası olduğunu ifade edebiliriz. Hatta Samsung’un açıklamasına göre bu akıllı bilekliğin şarj süresi, kullanıma bağlı olmak suretiyle 21 güne kadar bile uzayabiliyor. Aynı zamanda IP68 suya dayanıklılık sertifikasına da sahip olan Fit 2, en az 1.5 GB RAM’i olan Android 5.0 / iOS 10 ve üzeri işletim sistemlerini çalıştıran bütün akıllı telefonlarla da uyumlu çalışabiliyor.