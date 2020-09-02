Samsung
Samsung, yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 2’yi tanıttı!
Samsung, Galaxy Fit 2 ismini verdiği yeni akıllı bileklik modelini IFA 2020 öncesi düzenlediği etkinlikle birlikte resmi olarak tanıttı. Bu akıllı bileklik, kullanıcıların sağlıkla alakalı her türlü bilgilerini takip edebilmelerini kolaylaştırıyor.
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Samsung’un spor ve sağlık aktivitelerini takip edebilmeyi sağlayan tek ürünü ürünü aslında Galaxy Fit 2 değil, şirketin kısa süre önce duyurduğu Galaxy Watch 3 akıllı saatiyle de sağlık aktivitelerini ve hatta çok daha fazlasını takip edebilmek mümkün. Yalnız her kullanıcının bir akıllı saate ihtiyacı olmayıp sadece sağlıkla ilgili verilerini takip etmek istediğini de unutmamak gerekiyor.
İşte tam bu noktada şirket, böyle kullanıcıların taleplerine karşılık verebilmek adına yeni akıllı bilekliğini tanıttı. Özetle Samsung, Galaxy Watch 3′ü spor ve sağlık verileri dışındaki özelliklerden arındırmış; adını ise Galaxy Fit 2 koymuş.
Samsung Galaxy Fit 2 özellikleri
Tasarım ve donanım
Samsung Galaxy Fit 2, selefinde olduğu gibi silikon bant içine alınmış dikdörtgen formda bir AMOLED panel bazlı dokunmatik ekrana sahip; ancak bu sefer gövdenin metal çerçeve içine değil, silikon bandın içine yerleştirildiğini görüyoruz. Cihazın kendisi temelde plastik malzemeden yapıldığından dolayı 21 gram gibi varlığı hissedilemeyecek seviyede bir ağırlığa sahip.
Ayrıca önceki nesil Galaxy Fit’in yan tarafındaki fiziksel düğme, Galaxy Fit 2′de ise yerini dokunmatik ekranla tümleşik sanal düğmeye bırakıyor. Ek olarak bu akıllı bileklik, tam 70 farklı değiştirilebilir arayüze sahip olması hasebiyle kullanıcıları özelleştirilebilirlik noktasında da mutlu ediyor.
Neler yapabiliyor?
Kullanıcıların hizmetine sunduğu özelliklerin başında yer alan kalori miktarı hesaplama, kalp atış hızını takip etme, mesafe hızı takibi ve uyku takibine ek olarak; aramaları ve bildirimleri görüntüleme özellikleriyle Galaxy Fit 2′nin rakiplerinden de geri kalmadığını ekleyelim.
Galaxy Fit 2′nin bir başka dikkat çekici tarafının, tek şarj ile 15 gün boyunca pil ömrü sunan güçlü bataryası olduğunu ifade edebiliriz. Hatta Samsung’un açıklamasına göre bu akıllı bilekliğin şarj süresi, kullanıma bağlı olmak suretiyle 21 güne kadar bile uzayabiliyor. Aynı zamanda IP68 suya dayanıklılık sertifikasına da sahip olan Fit 2, en az 1.5 GB RAM’i olan Android 5.0 / iOS 10 ve üzeri işletim sistemlerini çalıştıran bütün akıllı telefonlarla da uyumlu çalışabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42 5G, duyuruldu!
Samsung Galaxy A42 5G firma tarafından tanıtıldı. İlk görsellerin paylaşıldığı cihaz en ucuz Samsung markalı 5G telefon olmayı hedefliyor.
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Samsung Galaxy A42 5G, en ucuz 5G’li Samsung olmayı hedefliyor!
Samsung, 5G özellikli akıllı telefon sayısını arttırmayı amaçlıyor. Son bir yıl içerisinde kullanımı yaygınlaşan akıllı telefonlara yenisini eklemeyi planlayan firma Galaxy A42 5G modelini duyurdu. Hayranlarına ve takipçilerine cihazın ilk görsellerini paylaşan akıllı telefon üreticisi, piyasadaki en ucuz 5G özellikli Samsung telefonu çıkarmayı hedefliyor. Yeni nesil haberleşme teknolojilerine sahip en ucuz Samsung marka akıllı telefon olmasına kesin gözüyle bakılan cihazın, akıllı telefon piyasasında diğer rakipleri ile nasıl rekabet edeceği ise merak konusu. Hali hazırda Çinli üreticiler piyasada bu konuda önemli bir ağırlığa sahip iken, Samsung‘un işi pek kolay gözükmüyor.
Tasarım detayları belli olan Samsung Galaxy A42 5G, 6.5 inçlik Super AMOLED ekran ile bizleri karşılıyor. Damla çentikli ekran tasarımına sahip olacağı öğrenilen cihazın bir adet de ön kamerası bulunmakta. Kamera detayları bilinmeyen cihaz arka tarafta bizleri dörtlü kurulum ile karşılıyor. Teknik özellikleri bilinmeyen cihazın en bilinen özelliği 5G‘li olması. Bunun dışında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yapılan yorumlara göre firma cihazı yıl sonuna doğru piyasaya çıkarabilir. Bakalım firma, bünyesindeki en ucuz 5G özellikli cihazı ne zaman tanıtacak bekleyip göreceğiz.
Samsung
Samsung Galaxy Z Fold2 tanıtıldı; Türkiye fiyatı da belli oldu
Samsung, Galaxy Z Fold2 isimli katlanabilir akıllı telefon dünyasını yeniden şekillendirecek akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. Ürünün özelliklerine bakılırsa Samsung, önceki nesil katlanabilir akıllı telefonlarından çok şey öğrenmiş.
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İlk olarak geçen sene kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip modeliyle beraber tablet ve telefonu tek vücutta bir araya getiren teknoloji şirketi, bu modellerin devamı niteliğinde olan çok daha güçlü yeni katlanabilir telefonunu resmi olarak bugün tanıttı.
Samsung Galaxy Z Fold2 tanıtıldı
Samsung Galaxy Z Fold2 modelinde dikkat çeken en önemli detay, şüphesiz cihazın ekranı oldu. Zira bu model, günümüzün tasarım trendi olan çerçevesiz ekranıyla, selefine oldukça fark atıyor. Samsung’un Infinity Flex olarak adlandırdığı bu katlanabilir ekran, ilk çıkan Galaxy Fold’a göre boyut olarak daha fazla; Galaxy Fold’da 7.3 inç ekran bulunurken, Galaxy Z Fold2 modelinde ise 7.6 inç ekran bulunuyor. Ek olarak Dinamik AMOLED 2X panel teknolojisiyle gücüne güç katan bu ekran, 1768×2208 piksel Full HD+ çözünürlüğü ve 120Hz tazeleme hızıyla da eğlence tüketimini çok daha eğlenceli hale getirmeyi hedefliyor.
Samsung Galaxy Z Fold2′nin ekranı, katlanmış haliyle de yine günümüz trendlerinin ayak izini takip eden özellikler barındırıyor. Hatırlanacağı üzere şirketin piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir telefonunun ekranı, katlandığında küçük olduğu için kimi zaman eleştirilerin odağındaydı; Samsung bu sefer Galaxy Z Fold 2 modelinde artık ilk modele kıyasla daha geniş ekran sunuyor. Galaxy Z Fold2′yi katladığınızda, otomatikman Super AMOLED destekli 6.23 inçlik ekranı olan bir telefona sahip oluyorsunuz. Bu ekrana da 60Hz yenileme hızı eşlik ediyor. Ayrıca Samsung’un açıklamasına göre bu ekran, şimdiye kadar kullanılmış en sağlam cam olan Corning Gorilla Glass Victus teknolojisiyle de korunuyor.
Samsung Galaxy Z Fold2 modelinde gördüğümüz radikal değişikliklerden birinin de kamera tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız ilk versiyonda telefonun üst kısmında ön kamera çıkıntısı vardı, Galaxy Z Fold2′de ise bu ön kameralar, ekranın bulunduğu alana konumlandırılmış. Diğer bir deyişle Samsung, telefonlardaki ekran kasa oranını artırabilmek adına geliştirdiği Infinity-O tasarımını, Galaxy Z Fold2 ile bir araya getirerek ortaya muazzam bir iş çıkarmış.
Tasarım tarafına baktığımızda ise Galaxy Z Fold2′nin merkez noktasında ince bir işçilikle yerleştirilmiş bir menteşe yer aldığını görüyoruz. Bu menteşe, telefonun her katlama ve açma hareketinin daha rahat bir şekilde gerçekleşmesini sağlamanın yanı sıra açıyı istediğiniz konumda ayarlamanızı da kolaylaştırıyor. Ayrıca bu menteşe tablet modunda olduğu zaman ekranın tam ortasına denk geliyor.
Samsung Galaxy Z Fold 2 Türkiye fiyatı
Samsung, Galaxy Z Fold2′yi Türkiye’de Mistik Bronz ve Mistik Siyah renk seçenekleriyle tam 19.999 TL (20 bin değil) fiyat etiketiyle satışa sunacak. Hemen şimdi isterseniz ön sipariş verebilirsiniz.
Samsung Galaxy Z Fold2 teknik özellikleri
Ekran
Tablet modu: 7.6 inç, Dinamik AMOLED 2X, 372 ppi, 1768×2208 (Full HD+)
Telefon modu: 6.23 inç, Süper AMOLED, 386 ppi, 816×2260
Tür: Infinity-O ekran
Yenileme hızı: 120Hz
HDR desteği: HDR10+
Ekran gövde oranı: ~88.6%
Depolama
RAM: 12 GB (LPDDR5)
Hafıza: 256 GB ve 512 GB
UFS sürümü: UFS 3.1
Hafıza kartı desteği: Yok
Boyut
Katlandığında: 159.2 x 68 x 16.8 mm
Açıldığında: 159.2 x 128.2 x 6.9 mm
Yonga seti
CPU: Qualcomm Snapdragon 865+ (7 nm+)
GPU: Adreno 650
Yazılım
Android sürümü: Android 10
One UI sürümü: One UI 2.5
Batarya
Kapasite: 4500 mAh (standart)
Hızlı şarj: 25W
Kablosuz şarj: 11W
Ters kablosuz şarj: 4.5W
Samsung Galaxy Z Fold2 kamera özellikleri
Arka: f/1.8, 12 MP geniş açılı kamera
f/2.4, 12 MP telefoto kamera
f/2.2, 12 MP ultra geniş açılı kamera
LED flaş, HDR, panorama
Video desteği: 4K@60FPS / 1080P@240FPS / 720P@960FPS
Ön: f/2.2, 10 MP (2 adet)
Video desteği: 4K@30FPS, 1080p@30FPS
Diğer özellikler
Wi-Fi sürümü: Wi-Fi 6
Bluetooth sürümü: 5.1
NFC: Var
5G desteği: Var
Renk seçenekleri: Mistik Siyah, Mistik Bronz
Kulaklık girişi: Yok
Hoparlör: Stereo
USB: USB 3.1 Type-C
Parmak izi sensörü (yan tarafta), yüz tanıma, Bixby, Samsung Dex
Samsung Galaxy Z Fold2 tanıtım videosu
Samsung
Samsung Galaxy M51, Avrupa’da ön siparişe açılarak tanıtıldı
Samsung, Galaxy M51 adlı orta segmente göz kırpan yeni telefonunu bugün itibariyle resmen duyurdu. Ayrıca cihaz, şimdiden Almanya’da ön siparişe açılmış durumda.
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Samsung Galaxy M51 resmi olarak tanıtıldı
Samsung son zamanlarda ‘M’ serisi sayesinde, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak donanımsal ve yazılımsal özellikleri nispeten daha uygun fiyatlı telefonlarla buluşturuyor. İşte bu serinin yeni üyesi Galaxy M51, bugün itibariyle resmen duyuruldu ve Samsung Almanya’nın web sitesinden siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ön siparişe açıldı.
Peki Samsung Galaxy M51, kullanıcılara neler sunuyor? Cihazın en önemli özelliğinin, şüphesiz 25W hızlı şarj desteğiyle beslenen 7.000 mAh bataryası olduğunu ifade edebiliriz. Zira genellikle orta segmentte böylesine bataryaya sahip telefon sunan üreticinin pek olmadığını düşündüğümüzde, Samsung oldukça eli açık davranmış. Ayrıca Samsung Galaxy M51; bünyesinde 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik sensörü ve 5 MP makro kamera olmak üzere dörtlü kamera dizilimi barındırıyor. Delikli çentik tasarımının tercih edildiği ön tarafında ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunan Galaxy M51, kullanıcıları selfie noktasında hayli memnun edeceğe benziyor.
Bunun yanı sıra Samsung Galaxy M51′in 6 GB RAM’e ve 128 GB dahili hafızaya sahip olduğunu ekleyelim. Ek olarak cihaz sahip olduğu 6.7 inç Süper AMOLED ekranıyla kullanıcılara Full HD+ çözünürlüğünde olağanüstü bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Yalnız cihazla ilgili kesinleşmeyen tek şey, hangi yonga setine sahip olduğu; zira bununla ilgili herhangi bir bilgi Samsung’un web sitesinde yer almıyor.
Samsung Galaxy M51′in kutudan Android 10 tabanlı One UI Core arayüzüyle çıkacağını ve parmak izi sensörünün de yan tarafına konumlandırıldığını belirtelim. Şu an için Almanya’da 360 euro fiyat etiketiyle ön siparişe açılan cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.
Samsung Galaxy M51 teknik özellikleri
Ekran
Tür: Infinity-O ekran
Teknoloji: Süper AMOLED Plus
Boyut: 6,7 inç / 170,18 mm
Çözünürlük: FHD+, 2400×1080 piksel
Depolama
RAM: 6 GB
Hafıza: 128 GB (512 GB’a kadar artırılabilir)
Batarya
Kapasite: 7.000 mAh
Hızlı şarj desteği: 25W
Sensörler
İvmeölçer: Var
Yakınlık sensörü: Var
Gyro sensörü: Var
Parmak izi sensörü: Var (yan tarafında)
Jeomanyetik sensör: Var
Bağlantı
Wi-Fi / Wi-Fi Direct
Bluetooth sürümü: 5.0
GPS özellikleri: Galileo, Glonass, BeiDou
NFC: var
USB: Type-C
Kulaklık girişi: Var
Samsung Galaxy M51 kamera özellikleri
Arka: f/1.8, 64 MP geniş açılı sensör (81 ° görüş alanı)
f/2.2, 12 MP ultra geniş açılı sensör (123˚ görüş alanı)
f/2.4, 5 MP derinlik sensörü
f/2.4, 5 MP makro sensörü
Video kayıt: 4K UHD @ 30 fps (3840 x 2160)
Ön: f/2.2, 32 MP