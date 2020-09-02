Philips TV & Sound, ANC özellikli yeni kulaklık serisini tanıttı!

Philips TV & Sound kulaklık serisinin önümüzdeki dönemde satışa çıkacak üç farklı modelinde de kusursuz ses kalitesi, geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve etkili pasif ses yalıtımı özellikleri ile tanıtıldı. Ürün yepazesinde iki adet yüksek performanslı gerçek kablosuz kulak içi kulaklık ve bir adet aktif gürültü önleyicili kulak üstü kulaklıktan oluşuyor.

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Aktif Gürültü Önleyicili Philips T8505 kulak içi kulaklık ekim ayında satışa sunulacak!

T8505 model kulaklık; yüksek kaliteli 13mm neodimiyum sürücüsü, gelişmiş aktif gürültü önleyici özelliği ve pasif ses yalıtımı teknolojilerine sahiptir. Yuvarlak gövdeli ve açılı oval akustik tüplü kulaklık, üç farklı kulaklık boyutu seçeneğiyle sunuluyor. Google Fast Pair ve 5.0 model yeni sürüm Bluetooth teknolojisine sahip olan kulaklıklar Android cihazlar tarafından otomatik olarak bulunup kolayca cihazlarla eşleşebiliyor.

Kulaklıkta parçaları çalmak, atlamak ve duraklatmak için dokunmatik kontrol düğmeleri bulunuyor. Bas-konuş özelliği bulunan kulaklıklara Google Assistant ve Siri aracılığıyla da sesli komut verilebiliyor. 6 saate kadar sürekli kullanıma izin veren uzun pil ömrü haricinde kompakt, kablosuz taşıma çantasıyla ek 18 saate kadar kullanım sağlıyor. USB-C şarj kablosu kulaklığa hızlı şarj özelliği de ekliyor ve 15 dakikalık bir şarjla yaklaşık 1 saatlik kullanım sunuyor.

Çift mikrofon sayesinde telefon konuşmalarınızı gerçekleştirirken IR özelliği kulaklığın doğru bir şekilde kulak içinde yer alıp almadığını kontrol ediyor. IPX4 sıçrama koruyucu özelliği de açık havada kullanım için oldukça uygun.

Philips T5505: IPX4 desteği ve Google Fast Pair ile kolay eşleşme!

Siyah renkli, kablosuz, Aktif Gürültü Önleyicili (ANC) kulak içi kulaklık ekim ayında satışa sunulacak. T5505 modeli; premium ses kalitesi ve konforu uygun fiyata sunuyor.

Philips’in gelişmiş aktif gürültü önleyici sistemi, farkındalık modu, büyük, yüksek kaliteli 8mm neodimiyum hoparlörleri, yuvarlak akustik tüpü, ve 3 farklı boyuttaki değiştirilebilir kulak süngerleriyle mükemmel ses kalitesi, konfor ve pasif ses yalıtımını bir araya getiriyor.

Google Fast Pair ve 5.0 model yeni sürüm Bluetooth teknolojisine sahip kulaklıklar, Android cihazlar tarafından otomatik bulunup kolayca eşleşebiliyor. Kulaklıkta; parçaları çalmak, atlamak ve duraklatmak için dokunmatik kontrol düğmeleri bulunuyor.

Bas-konuş özelliği bulunan kulaklıklara Google Assistant ve Siri aracılığıyla da sesli komut verilebiliyor. 5 saate kadar gürültü önleyicisini aktif bir şekilde kullanıma izin veren uzun pil ömrü haricinde kompakt, kablosuz taşıma çantasıyla ek 15 saate kadar kullanım sağlıyor.

USB-C şarj kablosu kulaklığa hızlı şarj özelliği de ekliyor ve 15 dakikalık bir şarjla yaklaşık 1 saatlik kullanım sunuyor. Çift mikrofon sayesinde telefon konuşmalarınızı gerçekleştirirken, IR özelliği kulaklığın doğru bir şekilde kulak içinde yer alıp almadığını kontrol ediyor. IPX4 sıçrama koruyucu özelliğiyle açık havada kullanım için oldukça uygun.

Philips H9505: “Aktif Gürültü Önleyicili” kulak üstü kulaklık!

Siyah renkte olan model “Kasım” ayında satışa sunulacak. 40mm’lik neodimiyum akustik sürücüler mükemmel detaylı, geniş bantlı, yüksek çözünürlüklü ses kalitesi (24bit /96kHz HRA akredite) ve çıkartılabilir harici ses kablosu bulunuyor.

Philips’in gelişmiş Aktif gürültü önleme (ANC) sistemine sahip H9505 modelinde; pasif ses yalıtımı sağlamak amacıyla kulaklığın yastıklarına ve sürücü muhafazalarının tasarımına da dikkat edilerek üretildi. Google Fast Pair ve 5.0 model yeni sürüm Bluetooth teknolojisine sahip kulaklıklar, Android cihazlar tarafından otomatik olarak bulunup kolayca eşleşebiliyor.

Kulaklıkta; parçaları çalmak, atlamak ve duraklatmak için dokunmatik kontrol düğmeleri bulunuyor. Bas-konuş özelliği, Google Assistant ve Siri aracılığıyla da sesli komut verilebiliyor. 20 saate kadar gürültü önleyicisi on/off bir şekilde kullanıma izin veren uzun pil ömrü ve hızlı şarj özelliğiyle 15 dakikalık bir şarj süresiyle 1 saat daha kullanılabiliyor.