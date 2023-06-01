Uzun bir gecikmenin ardından Samsung, orta sınıf 5G akıllı telefonu Galaxy F54 5G’nin 6 Haziran’da Hindistan’da piyasaya sürüleceğini resmen doğruladı. Piyasaya sürülmeye hazırlanırken şirket, cihaz için web sitesinde görünmeye başladı. İşte detaylar.

İçindekiler Samsung Galaxy F54 5G teknik özellikleri

Samsung Galaxy F54 5G teknik özellikleri

Samsung Galaxy F54 5G’nin söylentilere göre özellikleri arasında 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD+ Super AMOLED Plus Infinity-O ekran yer alıyor. Mali-G68 MP5 GPU ile birlikte 2.4GHz Quad A78 ve 2GHz Quad A55 CPU’lardan oluşan bir Octa-Core Exynos 1380 işlemci ile beraber geliyor.

Telefonun iki varyantta satışa sunulması bekleniyor, 128GB dahili depolama alanına sahip 6GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip 8GB RAM ayrıca, bir microSD kart aracılığıyla 1 TB’a kadar depolama genişletilebilecek.

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Samsung One UI 5.1 ile gelecek Galaxy F54 5G, hibrit bir çift SIM kurulumu sunuyor ve OIS’li 108MP arka kamera ile 2MP derinlik sensörü ve LED flaşın eşlik ettiği 8MP ultra geniş açılı bir kameraya sahip. ön tarafta için 32MP ön kameraya sahip olacak.

Diğer önemli özellikler arasında ekran içi parmak izi sensörü, USB Type-C ses ve 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.3 ve GPS + GLONASS gibi bağlantı seçenekleri yer alıyor. Ek olarak telefon, 25W hızlı şarjı destekleyen 6000mAh pil ile gelmesi bekleniyor.