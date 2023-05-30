Vivo, Çin’de S17 serisinin lansmanı için hazırlanıyor. Şirket yeni S serisi telefonlarını 31 Mayıs’ta piyasaya sürecek. Resmi çıkış öncesinde Vivo, S17 serisinin temel özellikleri ve özellikleri belli olmaya başladı.

Geekbench’teki listeleme Vivo S17 5G’nin temel özelliklerini ortaya çıkarırken, görünüşe göre Vivo, S17’de Qualcomm Snapdragon işlemciye yer verecek. Vivo S17 hakkında şu ana kadar bilinen temel özelliklere ve diğer ayrıntılara bir göz atalım.

Vivo S17 Geekbench Listelemesi Performans Birimi Özelliklerini Doğruluyor

Vivo S17, Çin’deki 31 Mayıs etkinliğinde piyasaya sürülecek üç akıllı telefondan biri olacak. Geekbench üzerinde V2283A model numarası ile görülen listelemeye göre, S17 5G, Lahaina kod adlı bir Qualcomm Snapdragon işlemciye sahip. Yonga seti ayrıca bir Adreno 642L GPU’ya sahip. Geekbench listesi aracılığıyla ortaya çıkan ayrıntılara dayanarak, S17’nin Snapdragon 778G + işlemciye sahip olması muhtemel.

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Teknik özelliklere ek olarak Geekbench listesi bazı benchmark skorlarını da ortaya çıkardı. Telefon Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde 817 ve 2607 puan aldı.

Vivo lansman öncesinde bazı önemli kamera detaylarını paylaştı. Detaylara göre S17, üst ortasında delikli bir kesik bulunan kavisli bir ekrana sahip. Telefonun arkasında ayrıca çift kamera kurulumuna sahip dikdörtgen bir kamera modülü ve halka ışık benzeri bir LED flaş modülü bulunuyor.

Ön tarafta, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP ön kameranın her iki yanındaki üst çerçevede yer alacak çift flaş desteği olacak. Şirket teknik özellikleri gizli tuttu. Ancak, bazı sızıntılar sayesinde, S17 5G’nin temel özellikleri lansman öncesinde ortaya çıktı.

Vivo S17 Özellikleri

Ekran: 1260 x 2800 piksel 1,5K çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 120Hz’e kadar yenileme hızı desteği.

Arka kamera: 50MP Sony IMX766V ve 8MP ultra geniş kamera.

RAM, depolama: 8GB, 12GB/ 128GB, 256GB.

Pil, hızlı şarj: 80W FlashCharge destekli 4500mAh.

Diğer özellikler: Ekran içi parmak izi okuyucu.