Google Play Console’da yeni bir Samsung akıllı telefon görüldü, Samsung Galaxy F14 5G, telefonun yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni Galaxy F14 5G akıllı telefonlar görünüşe göre 2408 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek. Ekranın tam boyutu henüz bilinmiyor.

Telefon görünüşe göre bir Samsung Exynos 1330 mobil işlemci tarafından desteklenecek ve ayrıca 6GB RAM ile gelecek. Farklı depolama seçenekleri ve muhtemelen diğer RAM seçenekleri ile beraber gelebilir.

Galaxy F14 5G görünüşe göre 5830 mAh batarya ile gelecek ve 25W hızlı şarj özelliğine sahip olacak, ayrıca Android 13 ve Samsung’un one UI ile gelecek.

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Ayrıca, 50MP + 12MP + 5MP sensörlü üçlü kamera kurulumunun yanı sıra 32MP selfie kamerasına sahip olacak, ikisinin daha ucuz seçeneği olacak Galaxy A34 ise Dimensity 1080 ve 48MP + 8MP + 5MP üçlü kamera kurulumunun yanı sıra 13MP selfie kamerası ile gelecek. Ayrıca, akıllı telefonların 6,4 ila 6,7 inç arasında değişen büyük AMOLED ekranlara sahip olması muhtemeldir.

Telefonun ön tarafında tek bir kamera ve arka tarafında üç kamera bulunacak, ancak henüz kameraların kaç megapikselle geleceği konusunda herhangi bir ayrıntıya yok.

A54’te yolda

Ek olarak Galaxy A54, Exynos 1380 yonga seti ve 50MP + 12MP + 5MP sensörlü üçlü kamera kurulumunun yanı sıra 32MP selfie kamerasına sahip olacak, ikisinin daha ucuz seçeneği olacak Galaxy A34 ise Dimensity 1080 ve 48MP + 8MP + 5MP üçlü kamera kurulumunun yanı sıra 13MP selfie kamerası ile gelecek. Ayrıca, akıllı telefonların 6,4 ila 6,7 inç arasında değişen büyük AMOLED ekranlara sahip olması muhtemeldir.

Henüz telefonun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir ayrıntı yok. Samsung’un Galaxy A54 5G’yi bu hafta 16 Mart’ta piyasaya sürmesi bekleniyor, aynı zamanda yeni Galaxy F14 5G’yi de görüp görmeyeceğimiz henüz belli değil.