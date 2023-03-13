Samsung‘un çok beklenen Galaxy A34 ve A54’ün lansman tarihini nihayet açıklandı. Bu telefonlar 16 Mart 2023 tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Etkinliğe günler kala telefonların fiyatları da ortaya çıktı. Twitter’da @GadgetsData (Debayan Roy), The Tech Outlook ekibine özel olarak yaklaşan bu akıllı telefonların iki depolama çeşidiyle geleceğini açıkladı ve ayrıca her iki varyantın da fiyatlarından bahsetti. Ona göre Galaxy A34 5G, 2 farklı şekilde satışa sunulacak.

Galaxy A34‘ün fiyatının 360 dolardan başlaması bekleniyor. 8 GB RAM’li sürüm ise 400 dolardan satılacak. Serinin üst modeli Galaxy A54 ise 460 dolardan başlayacak. 256 GB’lık sürümü ise 520 dolardan satışa sunulacak. Orta segment için bu fiyatların bir hayli fazla olduğu söyleniyor. Bakalım Samsung etkinlikte fiyatları düşürecek mi?

Galaxy A34’ün 120 Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. MediaTek Dimensity 1080 işlemci tarafından desteklenecek olan telefonda 48MP + 8MP + 5MP ve 13 MP ön kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumu yer alacak.

Galaxy A54 ise 120 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde ekrana sahip olabilir. Exynos 1380 işlemci tarafından çalıştırılması bekleniyor. Ayrıca telefon 50MP + 12MP + 5MP üçlü arka kamera kurulumuna ve 32MP ön kameraya sahip olabilir.

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Her iki cihaz da 25W hızlı şarjı destekleyebilecek 5000 mAh pil barındıracak şekilde tasarlandı. Ayrıca daha önce Samsung’un web sitesinden size bildirdiğimiz gibi, yakında çıkacak bu cihazların IP67 derecesine sahip olacağı ve ekran için Corning Gorilla Glass korumasına sahip olacağı ortaya çıktı. Cihazlar Wi-Fi 6 ile donatılacak. Bu canavarların Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor.