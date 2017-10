Dex cihazlarına daha fazla kullanıcı çekmek adına Samsung, Galaxy telefonları tarafından çalıştırılabilen işletim sistemlerini arttırmaya çalışıyor.

Bu yılın başlarında çıkış yapmış olan Samsung DeX cihazı sayesinde Galaxy telefonları çok daha rahat bir şekilde bir bilgisayar formatında çalışabiliyordu. Bu hafta duyurulan bir habere göre, Samsung Linux işletim sisteminin Galaxy cihazlarında daha rahat çalışabilmesi adına “The Linux on Galaxy” adlı bir uygulama geliştirmiş bulunuyor. Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 gibi cihazlarında bulunan bir uygulama ile çalışacak olan uygulama, Linux işletim sisteminin telefon üzerinde çalışmasını sağlayarak, kullanıcılarına Android işletim sisteminin erişemediği bir çok özelliğe erişme hakkı tanıyacak. Yalnızca telefon üzerinde çalışmak ile kalmayacak olan Linux, DeX cihazı sayesinde, bilgisayarda çalışan bir Linux işletim sistemi gibi tam kapasitede çalışabiliecek. Şu anda hala geliştirilmekte olan The Linux on Galaxy isimli uygulamaya sahip olmak isteyenler, çıkış tarihi ile ilgili erken bildirim almak için kayıt yaptırabilirler.

The Linux on Galaxy uygulamasının haberini duyuran Samsung, aynı zamanda da bir kaç oyun şirketi ile ortaklık kurmuş olduğunu ve yakın bir zamanda DeX cihazı üzerinden desteklenen telefon oyunlarını klavye ve mouse ile oynayabileceğimizi duyurdu.