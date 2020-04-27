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Samsung Galaxy Buds için güncelleme müjdesi!
Samsung‘un gerçek kablosuz kulaklığı olan Galaxy Buds yeni güncelleme alıyor. Güncelleme sayesinde Galaxy Buds+‘da yer alan bazı özellikler geliyor.
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Galaxy Buds için üç yeni özellik!
Samsung Galaxy Buds, gerçek kablosuz kulaklık piyasasında oldukça önemli bir yere sahip. 2019 yılında piyasaya çıkan seri ilerleyen dönemlerde “Plus” modeliyle karşımıza çıkmıştı. Serinin ikinci cihazının da bu sene çıkması beklenirken, Samsung cephesinden ilk Galaxy Buds için güncelleme müjdesi geldi. Samsung‘un kendi resmi sayfasından yaptığı paylaşım ile duyurulan güncelleme sayesinde Galaxy Buds, üç yeni özelliğe kavuşuyor. Bu özelliklerden bahsetmek gerekirse ilk olarak değineceğimiz, Microsoft Swift Pair. Microsoft‘un bluetooth ile çalışan cihazlar için çıkardığı yazılım artık Galxy Buds tarafından da desteklenecek. Karşımıza çıkan bir diğer özellik ise, gelişmiş Ambient Sound. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kulaklık takılı iken çevrelerinde olan sesleri duyma konusunda daha gelişmiş ayarlara sahip olacaklar. Güncellemede eklenen yeni özellikler listesinin son sırasında ise, çalma listelerini tek bir hareket ile dinleyebilme yer alıyor. Spotify ile entegre çalışan sistem sayesinde kullanıcılar, basılı tutma hareketi sayesinde çalma listeleri arasında geçiş yapabilecekler.
Samsung Galaxy Wearable uygulaması üzerinden yüklenebilecek güncelleme sayesinde Galaxy Buds cihazlarının yapabildikleri artacak. Hali hazırda Galaxy Buds+ kulaklıklarında kullanılan bu özelliklerin bir alt nesle de sunulmuş olması kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Eğer sizler de bu kulaklığa sahipseniz, Galaxy Wearable üzerinden yeni güncellemeleri kontrol edip yükleyebilirsiniz.
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Amazfit X, 28 Nisan’da tanıtılacak
Geçtiğimiz Ağustos ayında Çinli şirket Huami, yeni akıllı saati olacak olan Amazfit X ile ilgili sinyalleri vermişti. Şimdi ise beklenen gün geldi; ve firma 28 Nisan’da Amazfit X modelini Indiegogo üzerinden tanıtacağını duyurdu.
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Amazfit X, kullanıcılara neler vadediyor
Amazfit X sadece spor veya sadece iş odaklı olmaktansa iki alandaki ihtiyaçlarınızı birden karşılayabilecek özelliklere sahip. Huami’nin yeni akıllı saatinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise kavisli ekrana sahip olması. Tasarım olarak göze hoş gözüken bu ekran, 2.07 inç boyuta sahip AMOLED bir panelden oluşuyor. 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ekran, bir akıllı saat için iyi bir boyutta ve tatmin edici renk doygunluğuna sahip. Ekranın kalınlığı ise sadece 12.5 mm.
Huami’nin yeni akıllı saati, 220 mAh bataryaya sahip. Huami’nin belirttiği kadarıyla ise cihaz, tam şarjda 7 güne kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Bunların dışında Amazfit X’in barındırdığı özellikler ise; bildirimlerinizi saat ekranına yansıtma, birçok kullanım modu desteği, BioTracker™ PPG sensörü ile kalp ritminizi takip etme ve kayıt altına alma vb. Henüz Amazfit X’in detayları ile ilgili bilgilerimiz kısıtlı olsa da; lansman sonrasında tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.
Siz Huami’nin yeni akıllı saatiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Apple, 2021’in ilk çeyreğinde yeni AirPods’ları piyasaya sürecek!
Apple, 2020’nin sonunda yeni AirPods’ların seri üretimine başlamış olmayı planlıyor. Yeni nesil AirPods‘lar 2021 ilk çeyreğinde ise piyasaya çıkacak. AirPods‘ların çıkış tarihi hakkındaki bu bilgiyi bir analist olan Ming-Chi Kuo açıkladı.
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Yeni nesil Apple AirPods’larla ilgili neler biliyoruz?
Apple Insider tarafından yatırımcılara aktarılan notlara göre ikinci nesil AirPods Pro‘ların yakın zamanda gelmeyeceğini biliyoruz. Yeni nesil AirPods Pro‘ların 2021’in sonunda seri üretime geçeceğini bildiğimiz için en erken 2022 yılının ilk çeyreğinde gelmesini bekliyoruz. Bunlar haricinde taban AirPods modeli hakkında bildiğimiz şeyler henüz sınırlı. Kuo‘ya göre pazar yeni AirPods‘ları bekliyor. Fakat bu model piyasaya oldukça dikkat çekici bir şekilde gelecek ve en erken 2021’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Ming-Chi Kuo, ikinci nesil Apple AirPods‘lardan yüksek fiyatına rağmen AirPods Pro‘ya geçişler olduğunu belirtti. Bu da aslında Pro modelinin daha çok sevildiğini ve beklendiğini gösteriyor. Pro olmayan modelin satışlarının çeyrek bazında %40 düşüş göstermesi de bunun en önemli göstergelerinden biri. 2020’nin ikinci yarısında tahmini ikinci nesil AirPods satışları 11-13 milyon olması bekleniyor.
Analistin hesaplamalarına göre, Apple’ın 2020’de satılmasını beklediği 90 milyon AirPods‘un 50-55 milyonunu ikinci nesil AirPods oluşturacak. Geri kalan 35-40 milyon tanesi ise AirPods Pro‘dan oluşacak. En kısa sürede yeni nesil AirPods‘lar hakkında daha fazla şey duymayı bekliyoruz.
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Galaxy Watch serisine kan basıncı ölçme sonunda özelliği geliyor
Samsung, Galaxy Watch serisi için yeni geliştirmeler yayınlamaya hazırlanıyor. Firma akıllı saatlerine gelişmiş kan basıncı ölçme özelliği getirecek.
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EKG özelliği artık kullanılabilir olacak!
Samsung akıllı saat piyasasında rekabetten geri kalmak istemiyor. Firma Galaxy Watch serisini geliştirmeye ve donanımsal hem de yazılımsal anlamda devam ediyor. Daha önce çıkardığı akıllı saatlerin bazılarında (Galaxy Watch Active 2) bazı özellikler tam olarak kullanılamıyordu. Bunların en çarpıcısı ise EKG özelliği idi. Samsung tarafından bir türlü aktif olamayan bu özellik artık kullanılabilir durumda. YouTube üzerinden duyurusunu yapan firma gelişmiş EKG özelliği sayesinde kullanıcıların kan basınçlarını ölçerken daha sağlıklı sonuçlara ulaşacağını bildirdi. Resmi sitesi üzerinden de bir yazı yayımlayan Samsung, yeni özellik hakkında bazı detaylar paylaştı. Yazıda ölçüm yapılmadan önce tansiyon ölçüm aleti sayesinde kalibrasyon yapılması gerektiği de belirtildi. Kalibrasyon sonrası mobil uygulama üzerinden yeni ölçümlerin yapılabileceği öğrenildi.
Gelişmiş EKG özelliğini “Samsung Sağlık Görüntüleme” isimli uygulama sayesinde kullanabilecek olan kullanıcıların biraz daha beklemeleri gerekebilir. Kore Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli onayları alan firmanın çok yakında EKG özelliğini ve sağlık uygulamasını kullanıcılarına sunması bekleniyor. Uygulama akıllı saat üzerinde yapılan ölçümlerin telefon üzerinden görüntülenmesi prensibi ile çalışacak. Ülkemizde de satışı gerçekleşen akıllı saatleri Samsung garantisi ile satın alabilirsiniz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!