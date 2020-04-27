Samsung Galaxy Buds için güncelleme müjdesi!

Samsung‘un gerçek kablosuz kulaklığı olan Galaxy Buds yeni güncelleme alıyor. Güncelleme sayesinde Galaxy Buds+‘da yer alan bazı özellikler geliyor.

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Galaxy Buds için üç yeni özellik!

Samsung Galaxy Buds, gerçek kablosuz kulaklık piyasasında oldukça önemli bir yere sahip. 2019 yılında piyasaya çıkan seri ilerleyen dönemlerde “Plus” modeliyle karşımıza çıkmıştı. Serinin ikinci cihazının da bu sene çıkması beklenirken, Samsung cephesinden ilk Galaxy Buds için güncelleme müjdesi geldi. Samsung‘un kendi resmi sayfasından yaptığı paylaşım ile duyurulan güncelleme sayesinde Galaxy Buds, üç yeni özelliğe kavuşuyor. Bu özelliklerden bahsetmek gerekirse ilk olarak değineceğimiz, Microsoft Swift Pair. Microsoft‘un bluetooth ile çalışan cihazlar için çıkardığı yazılım artık Galxy Buds tarafından da desteklenecek. Karşımıza çıkan bir diğer özellik ise, gelişmiş Ambient Sound. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kulaklık takılı iken çevrelerinde olan sesleri duyma konusunda daha gelişmiş ayarlara sahip olacaklar. Güncellemede eklenen yeni özellikler listesinin son sırasında ise, çalma listelerini tek bir hareket ile dinleyebilme yer alıyor. Spotify ile entegre çalışan sistem sayesinde kullanıcılar, basılı tutma hareketi sayesinde çalma listeleri arasında geçiş yapabilecekler.

Samsung Galaxy Wearable uygulaması üzerinden yüklenebilecek güncelleme sayesinde Galaxy Buds cihazlarının yapabildikleri artacak. Hali hazırda Galaxy Buds+ kulaklıklarında kullanılan bu özelliklerin bir alt nesle de sunulmuş olması kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Eğer sizler de bu kulaklığa sahipseniz, Galaxy Wearable üzerinden yeni güncellemeleri kontrol edip yükleyebilirsiniz.