Müzik
Yeni nesil Galaxy Buds fasulyeye benzeyebilir!
Samsung‘un gerçek kablosuz kulaklığı Galaxy Buds yeni versiyonu ile karşımıza yakın zamanda çıkması bekleniyor. Edindiğimiz son bilgilere göre yeni nesil Samsung kulaklıklar şekil olarak fasulye tanelerine benzeyebilir.
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Galaxy Buds tasarımı değişebilir!
Samsung Galaxy Buds serisi, günümüz modasına uygun bluetooth ile çalışan kulaklıklar olarak karşımıza çıkmakta. Gerçek kablosuz kulaklık deneyimini vadeden kulaklık, WinFuture isimli internet sitesinde yer alan habere göre tasarım değişikliğine gidecek. Sitede yer alan habere göre, Samsung‘un yeni nesil kulaklıkları için düşündüğü tasarım değişikliği konusunda karar verdiğini ve testlerin devam ettiği belirtildi. Yeni tasarıma göre kulaklıklar, fasulyeye benzer bir şekle sahip olacak. Kulak içine daha rahat oturması için firmanın bu tarz bir tasarım değişikliğini tercih ettiği de haberde belirtilmiş. Tasarıma ait görsellerin paylaşıldığı sitede, kulaklıların her hangi bir silikon yapıya sahip olmayacağı anlaşılıyor. Silikonsuz yapının gürültü engelleme konusunda nasıl bir performansa sahip olacağı bilinmezken, Samsung‘un bu konuda yazılımsal geliştirmeler yapabileceği de masada yer alan ihtimaller arasında.
Yeni nesil “fasulye” Galaxy Buds, Galaxy Note 20 serisinin tanıtımı ile aynı anda karşımıza çıkabilir. Ancak tasarım konusunda karar verdiğini düşünen Samsung, test sonuçlarına göre değişikliğe gidebilir. Yani anlayacağınız bu görseller kulaklıkların son hali olmayabilir. Ağustos ayında tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 serisinin lansmanına kadar her şey değişebilir. Ancak lansman gününe yaklaştıkça yeni bilgilerin mutlaka açığa çıkacağını da unutmamak gerek. Eğer sizler de Galaxy Buds‘ın yeni sürümünü beklemek istemiyorsanız Samsung‘un resmi sitesinden kulaklıkları, 899 lira karşılığında satın alabilirsiniz.
Apple
Müzik platformları büyümeye devam ediyor.
Müzik yayınlayan platformlar piyasa halinde büyümeye devam ediyor. %32 oranında gerçekleşen büyüme karşısında piyasanın lideri hala Spotify!
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Spotify liderliğini koruyor!
Küresel müzik piyasası her anlamda büyümeye devam ediyor. İşin sanat kısmını bir kenara bırakırsak, müzik yayın platformları da güçlenmeye devam ediyor. Artık günlük hayatımızda olmazsa olmaz haline gelen Spotify, iTunes gibi uygulamalar küresel çapta hızla büyümekte. Counterpoint isimli internet sitesinde yer alan araştırmaya göre, müzik yayın platformlarının oluşturduğu piyasa bir önceki senenin verileri baz alındığında %32‘lik bir büyüme kaydetmiş. Bu büyüme oranlarının ardından piyasada en çok abonesi olan Spotify birinciliğini korurken onu, Apple Music ve Amazon Music takip ediyor. Aktif abone sayısını piyasanın %35‘i civarında tutan Spotify kendi içerisinde de %23‘lük bir büyüme gerçekleştirmiş durumda. Ancak araştırmacıların takdirini toplayan platform Apple Music oldu. Apple Music, rakiplerine oranla daha az kullanıcıya ulaşmasına rağmen, kendi içerisinde %31‘lik bir büyüme gerçekleştirerek abone sayısında ciddi bir artış yakaladı. Apple‘ı takip eden Amazon Music ise aktif abone oranını %15 seviyelerine getirdi. Piyasaya yeni yeni giren YouTube Music de %6‘lık pay ile ilerlemesini sürdürüyor.
Bu paralı abonelik sistemlerini yaklaşık 358 milyon insanın kullandığını belirten araştırma, bu sayının 2020 sonunda normalden %25 daha fazla artış göstereceği belirtilmiş. Buna en büyük sebep olarak da Corona virüsü gösterilmiş. Salgın hastalık nedeniyle önümüzdeki sene en az 450 milyon insanın bu sistemin aktif kullanıcısı olacağı iddia ediliyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda Spotify‘ın liderliğini elinden alabilecek firma ve platform çıkacak mı, bekleyip göreceğiz?
Müzik
Huawei Müzik Servisleri Avrupa’da kullanıma açıldı
Bildiğimiz üzere Google ile yaşanılan sıkıntılardan dolayı Huawei; Google’a ve Google servislerine daha fazla bel bağlamak istemiyor. Çinli dev üretici Huawei, kendisine uygulanan ambargoların etkilerini azaltmak için elinden geleni yapıyor. Şirketin bu amaçla yaptığı son hamlesi ise Avrupa’da Huawei Müzik Servisleri’ni yayına almak oldu.
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Huawei Müzik Servisleri diğer rakipleriyle baş edebilecek mi
Verilen bilgilere göre Huawei Müzik, birçok dil seçeneğini şimdiden destekliyor. Fakat dil desteği şimdilik başlı başına yeterli bir özellik değil. Huawei Müzik’in Spotify, Tidal, Deezer gibi rakipleriyle mücadele edebilmesi için; içerik olarak da benzer bir çeşitliliği ve seviyeyi yakalaması gerekiyor. İlk olarak 2018’de duyurulan Huawei Müzik; bugünden itibaren Avrupa’da aktif kullanıma da açıldı. Bu sayede Huawei, Google’a karşı bağımsızlık mücadelesinde bir adım daha atmış oldu. Böylece kendisine daha başka ambargolar uygulanmaya çalışılacak olsa bile Huawei, kendi kullanıcılarına, kendi servisleri üzerinden müzik dinleme olanağı sunabilecek.
Huawei ve Honor kullanıcıları bu uygulamadan yararlanabilecek; hatta isterlerse diğer Android cihaz kullanıcıları da bu uygulamayı Huawei Müzik Resmi Sitesi üzerinden indirip; cihazlarına kurabilecekler.
Huawei Müzik Servisleri için ücretler ne kadar
Huawei Müzik Servislerinin uygulama özellikleri olarak diğer rakiplerinden bir eksiği olmamakla beraber; parti modu, kişiye özel arayüz tasarımı gibi ek seçenekler de mevcut. Diğer müzik servislerinde olduğu gibi kendi listenizi oluşturabilir, müziklerinizi kaydedip çevrimdışı olarak dinleyebilir, listelerinizi paylaşabilirsiniz. Huawei Müzik’in Avrupa’da şuandaki güncel fiyatı aylık 9.99 Euro. Ülkemizde ne zaman kullanıma açık olacağı ve fiyatının ne olacağı henüz belli değil fakat biz Huawei Müzik’in ülkemizle ilgili bir atılım yapmak için çok da gecikeceğini düşünmüyoruz. Bu konuda bir bilgi gelirse sizlerle paylaşıyor olacağız.
Aksesuar
Sony WH1000XM4 bluetooth kulaklık sızıntıları ortaya çıktı
Sony WH1000XM4 bluetooth kulaklık sızıntıları ortaya çıktı. Sony’nin 2019 yılında WH1000XM3 modelini incelediğimiz ve bu yıl dördüncüsü çıkacak olan amiral gemisi bluetooth kulaklık modeliyle ilgili bakalım neler biliyoruz.
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Noise Cancelling teknolojileriyle kulaklık piyasası bir zamanlar Bose tarafından domine edilmişti. Geçtiğimiz yıllarda ise Sony, WH1000XM serileri ile gürültü engelleme teknolojilerini bir üst boyuta taşıdı ve Bose’un tahtını elinden aldı.
Sony WH1000XM4 ne zaman piyasaya çıkacak?
Sızıntılara göre kulaklığın Eylül ayında IFA’da tanıtılması ve akabinde satışına başlanılması bekleniyor; tıpkı geçen sene serinin 3. modelinde olduğu gibi. Yine sızıntılara göre kulaklığın yurt dışı satış fiyatıyla ilgili tahminler ürünün 350 Dolar civarlarında bir fiyat etiketiyle satılacağı yönünde.
Kulaklık bu sene hangi yeniliklerle gelecek?
Serinin son iki modelinde radikal bir değişiklikle karşılaşmadık; büyük ihtimalle yeni modelde de aynı durumu gözlemleyeceğiz. Son 2 modelde Sony, tasarımdan çok teknik geliştirmelere öncelik vermişti ve üçüncü modelde piyasadaki en iyi gürültü önleme mekanizmasını kullanıcılara sunmuşlardı. Öyle ki kulaklığı takıp; gürültü engelleme sistemini aktif hale getirdiğinizde sizi dış ortamdan tamamen soyutlayan bir deneyimle karşı karşıya kalıyordunuz. Ayrıca gürültü engelleme teknolojisinin, tercihlerinize göre Sony’nin kulaklık için yayınladığı aplikasyondan anlık olarak modifiye edilebilmesi de Sony’i bir adım daha öne taşıyordu. Eğer bu sene Bluetooth 5.0 desteğini de sağlayabilirse üst segment bluetooth kulaklık kategorisinde pazarı tıpkı geçen sene olduğu gibi domine edebilir diye tahmin ediyoruz. Tasarım olarak ise hala güncelliğini koruyan şık bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyoruz. Bizce Sony tasarımda değişiklik yapmayacaktır; hatta sızıntılar da bu tahminimizi neredeyse doğruluyor.
Sony WH1000XM3 bluetooth kulaklık modeliyle ilgili incelememizi izlemek için: Gürültü engelleme kralları! | Sony WH-1000XM3 ve WF-1000XM3