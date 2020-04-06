Yeni nesil Galaxy Buds fasulyeye benzeyebilir!

Bildiğimiz üzere Google ile yaşanılan sıkıntılardan dolayı Huawei; Google’a ve Google servislerine daha fazla bel bağlamak istemiyor. Çinli dev üretici Huawei, kendisine uygulanan ambargoların etkilerini azaltmak için elinden geleni yapıyor. Şirketin bu amaçla yaptığı son hamlesi ise Avrupa’da Huawei Müzik Servisleri’ni yayına almak oldu.

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Huawei Müzik Servisleri diğer rakipleriyle baş edebilecek mi

Verilen bilgilere göre Huawei Müzik, birçok dil seçeneğini şimdiden destekliyor. Fakat dil desteği şimdilik başlı başına yeterli bir özellik değil. Huawei Müzik’in Spotify, Tidal, Deezer gibi rakipleriyle mücadele edebilmesi için; içerik olarak da benzer bir çeşitliliği ve seviyeyi yakalaması gerekiyor. İlk olarak 2018’de duyurulan Huawei Müzik; bugünden itibaren Avrupa’da aktif kullanıma da açıldı. Bu sayede Huawei, Google’a karşı bağımsızlık mücadelesinde bir adım daha atmış oldu. Böylece kendisine daha başka ambargolar uygulanmaya çalışılacak olsa bile Huawei, kendi kullanıcılarına, kendi servisleri üzerinden müzik dinleme olanağı sunabilecek.

Huawei ve Honor kullanıcıları bu uygulamadan yararlanabilecek; hatta isterlerse diğer Android cihaz kullanıcıları da bu uygulamayı Huawei Müzik Resmi Sitesi üzerinden indirip; cihazlarına kurabilecekler.

Huawei Müzik Servisleri için ücretler ne kadar

Huawei Müzik Servislerinin uygulama özellikleri olarak diğer rakiplerinden bir eksiği olmamakla beraber; parti modu, kişiye özel arayüz tasarımı gibi ek seçenekler de mevcut. Diğer müzik servislerinde olduğu gibi kendi listenizi oluşturabilir, müziklerinizi kaydedip çevrimdışı olarak dinleyebilir, listelerinizi paylaşabilirsiniz. Huawei Müzik’in Avrupa’da şuandaki güncel fiyatı aylık 9.99 Euro. Ülkemizde ne zaman kullanıma açık olacağı ve fiyatının ne olacağı henüz belli değil fakat biz Huawei Müzik’in ülkemizle ilgili bir atılım yapmak için çok da gecikeceğini düşünmüyoruz. Bu konuda bir bilgi gelirse sizlerle paylaşıyor olacağız.