Samsung Galaxy Book Flex 2 tanıtıldı

Samsung, yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book Flex 2 modelini duyurdu. Galaxy Book Flex 2, ikisi bir arada ve 360 derece dönebilen ekran tasarımına sahip.

İlginizi çekebilir: Alınabilir 5 laptop önerisi | 4500 – 6500 TL fiyat bandında hangi laptoplar alınabilir?

reklam

Güney Koreli teknoloji devi son düzenlediği etkinlik ile yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarını kullanıcıların karşısına çıkardı. Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak rahatlıkla kullanılabilen cihaz, yüksek fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Book Flex 2; 13,3 ve 15,6 inç ekran seçenekleri ile birlikte satın alınabiliyor. Dokunmatik özellikli QLED panele sahip olan dizüstü bilgisayar, tüketicilere FHD+ çözünürlük sunuyor. Sahip olduğu menteşeler sayesinde 360 derece dönebilen ekran, S Pen desteğiyle de benzersiz bir deneyim sunuyor.

Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarı, üzerinde bulunan ekran kartı ile de dikkat çekiyor. İki farklı ekran kartı tercih edilen cihazda, 13,3 inç ekranlı versiyonunda Intel Iris Xe GPU kullanılıyorken, 15,6 inç boyutlu versiyonunda ise NVIDIA MX450 GPU yer alıyor.

Samsung Galaxy Book Flex 2 özellikleri

Intel’in 11. Nesil i5 ve i7 işlemcilerini barından Galaxy Book Flex 2, 16 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 1 TB’ye kadar SSD ile yapılandırılabiliyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarda 5W AKG stereo hoparlör, parmak izi okuyucu ve görüntülü görüşmelerin yapılmasını sağlayan 13 MP’lik bir kamera da bulunuyor. Cihazın sahip olduğu 69.7 Wh‘lik batarya ise oldukça yeterli bir kullanım süresi sunuyor.

Siyah ve mistik bronz renkleri ile karşımıza çıkacak olan Galaxy Book Flex 2’in başlangıç satış fiyatı 1680 dolar olarak belirlenmiş. Ancak ekran boyutu, RAM ve depolama seçeneklerinin en üst seviyede tercih edilmesi durumunda ödenmesi gereken tutar 2.580 dolara kadar yükselecek.