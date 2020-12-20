Dizüstü Bilgisayar
Samsung Galaxy Book Flex 2 tanıtıldı
Samsung, yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book Flex 2 modelini duyurdu. Galaxy Book Flex 2, ikisi bir arada ve 360 derece dönebilen ekran tasarımına sahip.
İlginizi çekebilir: Alınabilir 5 laptop önerisi | 4500 – 6500 TL fiyat bandında hangi laptoplar alınabilir?
Güney Koreli teknoloji devi son düzenlediği etkinlik ile yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarını kullanıcıların karşısına çıkardı. Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak rahatlıkla kullanılabilen cihaz, yüksek fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy Book Flex 2; 13,3 ve 15,6 inç ekran seçenekleri ile birlikte satın alınabiliyor. Dokunmatik özellikli QLED panele sahip olan dizüstü bilgisayar, tüketicilere FHD+ çözünürlük sunuyor. Sahip olduğu menteşeler sayesinde 360 derece dönebilen ekran, S Pen desteğiyle de benzersiz bir deneyim sunuyor.
Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarı, üzerinde bulunan ekran kartı ile de dikkat çekiyor. İki farklı ekran kartı tercih edilen cihazda, 13,3 inç ekranlı versiyonunda Intel Iris Xe GPU kullanılıyorken, 15,6 inç boyutlu versiyonunda ise NVIDIA MX450 GPU yer alıyor.
Samsung Galaxy Book Flex 2 özellikleri
Intel’in 11. Nesil i5 ve i7 işlemcilerini barından Galaxy Book Flex 2, 16 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 1 TB’ye kadar SSD ile yapılandırılabiliyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarda 5W AKG stereo hoparlör, parmak izi okuyucu ve görüntülü görüşmelerin yapılmasını sağlayan 13 MP’lik bir kamera da bulunuyor. Cihazın sahip olduğu 69.7 Wh‘lik batarya ise oldukça yeterli bir kullanım süresi sunuyor.
Siyah ve mistik bronz renkleri ile karşımıza çıkacak olan Galaxy Book Flex 2’in başlangıç satış fiyatı 1680 dolar olarak belirlenmiş. Ancak ekran boyutu, RAM ve depolama seçeneklerinin en üst seviyede tercih edilmesi durumunda ödenmesi gereken tutar 2.580 dolara kadar yükselecek.
Dizüstü Bilgisayar
LG Gram 16, hafif dizüstü bilgisayarlara güzel bir eklenti
Yaptığı paylaşımda yeni bilgisayarını tanıtan Güney Koreli şirket LG; hafif ve ince tasarımlarıyla tanınır olan dizüstü bilgisayar serisine yakında LG Gram 16 cihazını da ekliyor.
İlginizi çekebilir: Chuwi Larkbook, Gemini Lake ile geliyor
Yeni bilgisayar, ekran çerçevesinde daha da azaltmaya giderek tasarım olarak nispeten yeni bir görüntü sunmayı başarmış. Böylelikle 16inç’lik bir ekrana da imkan sağlanmış ve mevcut olan Gram 15 bilgisayarından biraz daha gelişme göstermiş gibi duruyor. Boyutları ise 356 x 244 x 16.8 mm olan dizüstü bilgisayar, alüminyum malzemesiyle birlikte yaklaşık olarak 1.17 kg geliyor.
Cihazın IPS paneli 2560 x 1600 piksellik bir çözünürlük sunuyor ve önceki 15inç’lik modelinin 1080p çözünürlüğünden de bir adım ileri atmış oluyor. İşlemci kısmında ise Tiger Lake 11.nesil tercih edilmiş. İki farklı modelinde i5-1135G7 ve i7-1165G7 işlemcilerini barındıran bilgisayar; sırasıyla 8 ve 16GB’lık RAM kapasitesi sunuyor. Depolamada ise 1TB kapasiteli NVMe disk imkanı sağlanırken, yine önceki modeline göre dokunmatik alanında %55’lik bir genişletmeye gidilmiş ve klavye tuş genişliğinde de gelişim sağlanmış.
Bağlantı açısından ise iki tane Thunderbolt 4 girişinden bahsedebiliriz. Yine Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 bu seçenekler arasında yer alıyorlar.
Dizüstü bilgisayarın Ocak ayında Kore’de beyaz, siyah ve gümüş renkleriyle ulaşılabilir olacağı düşünülüyor. Gram serisi ise, yine Tiger Lake işlemcileriyle güncellenmiş ve ince tasarımlarını koruyan LG Gram 14 ve LG Gram 17 dizüstü cihazlarıyla tamamlanmış olacak. Ancak bu bilgisayarların uluslararası piyasalara ne zaman ve hangi fiyat ile geleceklerini ise henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte Ocak ayında yapılacak CES teknoloji fuarında daha detaylı bilgilere sahip olmamız olası.
Dizüstü Bilgisayar
Nokia PureBook X14, 10.nesil i5 ile geliyor
8 Aralık’ta Hindistan satış sitesi Flipkart, Nokia’nın dizüstü bilgisayarları alanındaki ilk cihazını Nokia PureBook ismiyle tanıtmıştı. Bugün ise site üzerindeki Nokia dizüstü bilgisayar sayfası, adının PureBook X14 olacağını öğrendiğimiz cihazın bazı özellikleri ve resimleriyle birlikte güncellendi. Yine Digit tarafından ise cihazın Flipkart üzerindeki diğer özelliklerine de ulaşıldı.
İlginizi çekebilir: Nokia 4.3 grafik tasarımından yeni görüntüler geldi
Nokia, ekran ve seste seçenekleri geniş tutmuş
PureBook X14, adıyla paralel olarak 14 inç’lik Full HD arka aydınlatması LED olan IPS bir ekran kullanıyor. Görüş açısı olarak ise oldukça yüksek 178 derecelik bir açıya sahip. Kullanılan Dolby Vision teknolojisi ve 16.7 milyon farklı tonluk renk paleti bilgisayardaki renk üretimini daha da dengeli bir hale getirmiş durumda.
Sesi alabilmek için entegre halde çift mikrofon barındıran bilgisayar; sesi iletebilmek için ise yine entegre halde gelen çift hoparlörlere ve Realtek HD Audio ses kartına sırtını dayıyor. Aynı zamanda, özellikle de kulaklıklarla farklı hissedilebilir olan Dolby Atmos ve Dolby Audio desteği de var. Hatta bununla alakalı olarak önceden kurulmuş farklı ses modları ve ihtiyaca göre ses ayarlamaları yapılabilen Dolby Access App uygulaması da kullanıcılara sunuluyor.
Donanım, işletim sistemi ve bağlantı seçenekleri
PureBook X14 dizüstü bilgisayarının en çok parladığı yerlerden birisi de donanımı diyebiliriz. Dört çekirdekli, 1.6Ghz işlem hızı ve 6MB önbellek kapasitesine sahip 10.nesil Intel Core i5-10210U, cihaza gücünü veren işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Grafik kartında ise entegre Intel UHD Graphics ile gelen bilgisayar; daha akıcı bir performans için turbo modunda 4.2GHz işlem hızını görebileceği Intel HyperThreading ve Intel TurboBoost teknolojilerini de destekliyor. Hafıza ve depolaması ise bilgisayara yeterli alanı tanıyor. 512GB NVMe SSD depolamayla gelen cihaz, 16GB’a kadar genişletilebilir olan hafıza slotlarında 2666MHz ile çalışan toplam 8GB DDR4 RAM sunuyor.
Nokia PureBook X14, 64bit bir sistem mimarisine ve işletim sistemine sahip olup Windows 10 Home kurulu halde geliyor. Ancak MS Office programları için ise aynı şeyi söylemek mümkün değil.
Purebook X14, arka aydınlatmalı ve anahtar uzunluğu 1.4mm olan bir klavyeyle birlikte; çoklu dokunmatik özelliği olan bir touchpad sunuyor. Ön alanın üst tarafında ise, Windows Hello özelliği ile yüzünüzü tanıması için işbirliği yaparak kullanabileceğiniz HD IR özellikli bir kamera bizi karşılıyor. Batarya alanında dizüstü bilgisayar 46.7 WHr, üç hücreli piliyle 8 saate kadar kullanım imkanı sağlarken; 65W AC özellikli bir adaptör ile tekrar şarj edilebiliyor.
Kablolu ve kablosuz bağlantı seçeneklerine gelecek olursak bilgisayar yine geride kalmamış. Standart 3.5mm’lik bir kulaklık girişinin dışında cihazda, iki USB 3.1, bir USB 3.1 C, bir tane de USB 2.0 girişi var. HDMI girişinden de bir tane barındıran bilgisayarda Rj45 Ethernet LAN girişi, şarj etme girişi, ve güvenlik açısından bir de Kensington kilit girişi de mevcut. Kutu içeriğinde ise dizüstü bilgisayarın yanında, güç adaptörünü ve kullanım kılavuzunu görmek mümkün.
Çıkış tarihi ve fiyatı
Cihazı 31 Ocak 2021’e kadar satın alan kullanıcılar, HP Print Learn Centre içeriklerine yaşam boyu ulaşım sunan premium üyelik hediyesine de sahip olabilecekler. Bu bilgiyle beraber, Flipkart’ın cihazı listesine almış olması, resmi çıkış tarihi belli olmayan bilgisayarın gelecek hafta gibi yakın bir zamanda çıkabileceğini bizlere söylüyor. Yine BIS sertifikalarından anlaşıldığı üzere bu cihaz dışında yolda olan sekiz farklı Nokia dizüstü bilgisayarının olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
Toparlayacak olursak, özellikleri ve tasarımıyla normal ve üst seviye bir kullanım için oldukça elverişli gözüken bilgisayar; yaklaşık 1008 Euro/1221 Dolar’a denk gelen 90.000 Rupi’lik fiyatıyla ise cep yakmaya oldukça müsait. Aynı zamanda satış gününden başlayarak bir senelik bir garantiyle birlikte piyasaya çıkacak olan cihazın fiyatının zamanla düşmesi de muhtemel.
Dizüstü Bilgisayar
Razer, Blade 15 Base dizüstü bilgisayarını duyurdu
Razer, oyunculara yönelik bir dizüstü bilgisayarı olan Blade 15 Base modelini duyurdu. Yeni model, CNC kaplamalı alüminyum gövde, mat siyah anodize kaplama ve kasayı süsleyen ikonik Razer logosu ile ilgi çekici bir tasarıma sahip.
İlginizi çekebilir: Harici SSD seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Oyuncu donanımları denildiğinde akla ilk gelen markalardan Razer’ın yeni dizüstü bilgisayarı, 16 GB RAM ve 10. nesil Intel i7 işlemci kullanıyor. Gücünü 10. nesil 6 çekirdekli Intel Core i7-10750H işlemciden alan Razer Blade 15 Base, 6 GB DDR6 VRAM’e sahip NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ekran kartını içerisinde barındırıyor.
Tüm Razer Blade bilgisyarlarda olduğu gibi; yeni Blade 15’te de klavye Razer Chroma RGB tarafından desteklenmekte ve 16,8 milyon renge kadar uyacak şekilde özelleştirilebiliyor. Ayrıca klavyeyi çevreleyen, THX Spatial Audio tarafından desteklenen yukarıya dönük iyi bir ses deneyimi sunan hoparlörler bulunuyor.
Güçlü bileşenlerinin yanında Blade 15 Base’in ultra ince çerçevelerle kaplı 15,6 inçlik FHD 120 Hz‘lik bir ekrana sahip. İş ve oyun için iyi bir HD web kamerası ile gelen bu modelin etiket fiyatı 1.499 dolar olarak belirlenmiş. Son olarak, söz konusu laptopun ülkemizde satışa çıkması konusunda elimizde henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Razer Blade 15 Base dizüstü bilgisayarının özellikleri
- Ekran: 15,6 inç FHD 120 Hz
- İşlemci: Intel Core i7-10750H 6 çekirdek
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
- İşletim sistemi: Windows 10 Home
- RAM: 16 GB
- Depolama alanı: 256 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
- Fiyat: 1.499,99 dolar
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 2 saat önce
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 2 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 4 gün önce
-
Yazan: osilator, 6 gün önce
-
Yazan: osilator, 6 gün önce