Samsung Galaxy A90 modelinin Geekbench skoru görüldü

Samsung Galaxy A90, A serisinin en yeni ve en güçlü üyesi olarak yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde de merakla beklenen yeni Galaxy A80 satışa sunulmuştu bugün ise Galaxy A90 Geekbench testleri görüntülendi.

Son birkaç aydır merakla beklenen Samsung Galaxy A90, 4G ve 5G seçenekleriyle birlikte gelmesi ve her iki modelin de Snapdragon 855 işlemcisine sahip olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy A90 bize neler sunuyor?

SM-A908N model numaralı cihazın Geekbench testlerine de 6 GB RAM ve Android Pie ile gün yüzüne çıkacağını doğrulandı. Geekbench testinden cihaz hakkında yeterli bilgileri alamasak da söylentiler 5G modelinin 6.7 inç Full HD Plus Infinity-U Süper AMOLED bir ekrana sahip olacağı yönünde. 4G varyantı ise aynı ekran boyutlarına ve tasarımına sahip olsa da daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olabilir.

Samsung Galaxy A90 modeli testte SM-A908N (5G modeli) olarak adlandırılıyor. Telefonun Geekbench tekli ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 3.458 ve 10.852 puan almış gözüküyor.

Galaxy A90’ın arkasında 48 Megapiksel, 12 Megapiksel ve 5 Megapiksel üçlü bir kamera kurulumu bulunacak. Kameraların diyafram aralıkları veya lens detayları henüz belli değil. Fakat yakın zamanda cihaz hakkında detaylı bilgilerin sızdırılması bekleniyor.

Bunların dışında basında çıkan haberlere göre Galaxy A90 5G modelinin 45W hızlı şarj cihazıyla birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca Güney Kore Sertifika Yetkilisi , yaklaşmakta olan Samsung Galaxy A90’ı güçlendirmek için tasarlanan EB-BA908AB model koduyla yeni bir bataryaya sertifika verdiği söyleniyor.