Asus ROG Strix Scope incelemesi ile karşınızdayız. 2x daha geniş Ctrl tuşu ve F12’ye atanan özel gizlilik tuşuyla fark yaratıyor.

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Günümüzde onlarca klavye çeşitliliği varken ROG Strix Scope, FPS ve özellikle savaş oyunları oynayanlar için ideal özellikleri ile geliyor. WASD tuşları için gümüş renkte yedek tuş takımı ile gelen klavye, aynı zamanda klasik Ctrl konumunda iki kat daha büyük bir Control tuşu yerleştirmiş.

İş ve oyun profilleri

440 x 137 x 39 mm boyutları ile ideal olan ROG Strix Scope, 1 kg ağırlığında bir mekanik klavye. Cherry MX anahtarlarını barındıran ürün, 6 farklı anahtar seçim olanağı sağlıyor. Aura Sync RGB desteğiyle Asus ürünleriniz ile ortak bir aydınlatma imkanı sağlayan ROG Strix Scope, altı farklı profil hafızasına sahip ve özellikle FN + FN Lock tuşlarına basmanızın ardından F serisindeki kısayolları açıp kapatabiliyor. Bu sayede iş ve oyun anlarında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Tek tuşla gizlilik!

Gizliliğe de önem veren özel bir tuşu bulunan ROG Strix Scope, F12’nin fonksiyon işlevi olarak gizlilik tuşu ayarlamış ve bu tuşa bastığınız anda bilgisayarınızı sessize alarak ekranda açık olan tüm uygulamaları gizliyor. %100 Anti-Ghosting ve N-Key Rollover özelliklerini elbette kullanan klavyede Windows tuşu kilitleme işlevi de mevcut. Bu sayede oyunun en heyecanlı yerinde yanlışlıkla Windows tuşuna basarak oyunu zehir etme şansınız kalmıyor. Ki özellikle daha önce bahsettiğimiz Ctrl’nin daha uzun olmasıyla bu ihtimaliniz de iyice azalmış durumda.

ROG Strix Scope, savaş oyunları odaklı üretilen, Cherry MX anahtarlara sahip özel bir klavye olarak tasarlanmış. Hem sade tasarımı hem de sunduğu özellikler ile kullanılması fazlasıyla zevkli hale getirilmiş.

Asus ROG Strix Scope Özellikleri