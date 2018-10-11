Samsung Galaxy A9 (2018) duyuruldu ve özellikleri açıklandı!

Samsung Galaxy A9 (2018), tanıtıldı ve özellikleri açıklandı. Galaxy A9 (2018), dünyanın dört arka kameraya sahip ilk telefonu olma unvanını elde etti.

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Samsung Galaxy A9 (2018) özellikleri

Samsung Galaxy A9 (2018), Super AMOLED teknolojisiyle üretilmiş 1080 x 2220 piksel çözünürlüğünde, 18.5:9 ekran oranında, 6.3 inç boyutunda bir ekrana sahip. Akıllı telefonun ön kamerası f/2.0 diyafram açıklığına sahip ve 24 MP çözünürlüğe sahip. Dört adet arka kameraya sahip olan cihazın ana kamerası f/1.7 diyafram açıklığına sahip olan, 24 MP çözünürlüğe sahip. Bu kameraya f/2.4 diyafram açıklığına ve 8 MP çözünürlükte bir ultra geniş açılı bir kamera, f/2.4 diyafram açıklığında ve 10 MP çözünürlükte 2x optik yakınlaştırma yapmayı sağlayan telefoto kamera ve son olarak portre modunda fotoğraf çekmeye yarayan f/2.2 diyafram açıklığında 5 MP çözünürlüğünde bir kamera eklenmiş.

Telefon, gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor. 6 ve 8 GB RAM opsiyonuna sahip olan cihaz, 128 GB‘lık dahili hafızaya sahip. Bu dahili hafıza MicroSD kartlarla 512 GB’a kadar artırılabiliyor. 7.8 mm kalınlığa ve 183 gram ağırlığa sahip olan cihaz, 3800 mAh‘lık bir bataryaya sahip.

USB Type-C girişinin kullanıldığı telefon, parmak izi okuyucu, Quick Charge 4.0, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac özelliklerini destekliyor. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan cihazın fiyatı açıklanmadı.