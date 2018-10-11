Huawei Connect 2018 Yapay Zeka Çözümlerine Odaklandı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri endüstrisi özelinde küresel bir etkinlik olan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Huawei Connect, Şanghay World Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. “Activate Intelligence” temalı bu yılki etkinlik, zorlukları, fırsatları, yenilikleri ve uygulamaları ile yapay zekaya odaklanıyor.

Etkinlikte, Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, Huawei’nin yapay zekâ alanındaki stratejisini, çözümlerini ve portföyünü duyurdu. Huawei’nin yapay zekâ (AI) portföyü yeni Ascend serisi, dünyanın ilk AI IP’si ve tam kapsamlı senaryolar için tasarlanmış çip serisi olan AI çiplerini içeriyor. Portföy ayrıca, Ascend çip yetenekleri üzerine inşa edilen yeni ürünleri ve bulut hizmetlerini de içeriyor. Full-stack AI portföyüyle Huawei, endüstri gelişimini yönlendirmek ve tamamen bağlı, akıllı bir dünya inşa etmeye yardımcı olmak için yaygın bir yapay zekâ platformu sağlamayı amaçlıyor.

Gelecek değişiyor

Huawei, 2025 yılına gelindiğinde, dünyada 40 milyardan fazla kişisel akıllı cihaz olacağını ve kullanıcıların yüzde 90’ının akıllı bir dijital asistana sahip olacağını öngörüyor. Aynı öngörü çerçevesinde, veri kullanımı yüzde 86’ya ulaşacak ve yapay zekâ hizmetleri, soluduğumuz hava kadar yaygın hale gelecek. Huawei’ye göre yapay zekâ, yeni bir genel amaçlı teknoloji haline gelecek ve yeryüzündeki tüm sanayi ve kuruluşlarının iş yapış biçimlerini değiştirecek.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu yaptığı konuşmada, “Huawei’nin yapay zeka stratejisi, temel araştırma ve yetenek geliştirmeye yatırım yapmak, full-stack, tüm senaryolar için bir yapay zeka portföyü ile açık bir küresel ekosistem oluşturmak üzerine kuruldu. Huawei’de, yapay zeka ile yönetim ve verimliliği iyileştirmenin yollarını araştırmaya devam edeceğiz. Telekomünikasyon sektöründe, ağ işletme ve bakımını (O&M) daha verimli hale getirmek için SoftCOM AI’yi benimseyeceğiz. Tüketici ürünlerimize de gerçek yapay zekayı entegre ederek, onları her zamankinden daha akıllı hakle getireceğiz. Huawei EI genel bulut hizmetlerimiz ve FusionMind özel bulut çözümlerimiz, özellikle işletmeler ve hükümetler olmak üzere tüm kuruluşlar için zengin ve uygun maliyetli bilgi işlem gücü sağlayacak ve yapay zekayı daha kolay kullanabilmelerine yardımcı olacak. Portföyümüz ayrıca bir yapay zeka hızlandırma kartı, yapay zeka sunucusu, yapay zeka cihazı ve birçok farklı ürünü de içeriyor” açıklamasını yaptı.

Huawei full-stack, tüm senaryolar için yapay zekâ portföyü

Sengin seçenekler ve uygun maliyetli bilgi işlem gücü, entegre yapay zekayı mümkün kılıyor. Huawei’nin çözümleri, harcanan watt başına en iyi TeraOPS performansını sağlayan tüm senaryolara hazır. Ascend serisi, veri merkezlerinde minimum enerji tüketimi veya maksimum bilgi işlem gücü de dahil her senaryoda watt başına mükemmel performans sunuyor. Birleşik mimari yapısı, yapay zeka uygulamalarını farklı senaryolarda dağıtmayı, taşımayı ve birbirine bağlamayı da kolaylaştırıyor.

Etkinlikte duyurulan Ascend 910 ve Ascend 310 çipleri, Huawei’nin önde gelen yapay zeka yeteneklerini çip seviyesinde (yığının en alt tabakası) gerçekleştiriyor. Bu çipler, tüm endüstrilerde yapay zekanın benimsenmesini büyük ölçüde hızlandıracak.

Ascend çip serisinden başka, Huawei’nin full-stack yapay zeka portföyü aşağıdaki özellikleri de içeriyor:

• CANN (Yapay Sinir Ağları için Hesaplama Mimarisi): Bir çip operatörleri kütüphanesi ve yüksek oranda otomatikleştirilmiş operatörler geliştirme araç seti

• MindSpore: Cihaz, uç ve bulut için birleşik bir eğitim ve çıkarım çerçevesi

• Uygulama etkinleştirme: Tam pipeline hizmetleri (ModelArts), hiyerarşik API’ler ve önceden entegre edilmiş çözümler

Neden “full-stack” ve “tüm senaryolar”?

“Full-stack”, Huawei teknolojisinin işlevselliğini ifade ediyor. Huawei’nin full-stack portföyü; çipleri, çip etkinliğini, eğitim – çıkarım çerçevesini ve uygulama etkinliğini içeryor.

“Tüm senaryolar” ile Huawei, herkese açık bulut, özel bulut, her türden uç bilgi işlem, endüstriyel IoT cihazları ve tüketici cihazları da dahil olmak üzere, yapay zeka için farklı dağıtım senaryoları anlamına geliyor.

Kapsayıcı yapay zekanın sağlanması, tüm senaryolar için AI portföyü geliştirmede Huawei’nin temel hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Huawei, tüm paydaşlarla birlikte çalışarak yapay zekayı pratik bir gerçekliğe dönüştürmeye, bireyler, ve işletmeler için kapsayıcı ve erişilebilir hale getirmeye hazır.